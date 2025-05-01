Aybüke Pusat'a Olan Aşkını Anlatan Furkan Andıç Sözleriyle Hepimizi Mest Etti
TRT’deki rolünden boykot paylaşımı nedeniyle çıkarılan Aybüke Pusat’a en büyük destek sevgilisi Furkan Andıç’tan gelmişti. Sosyal medyada birlikte oldukları bir kareyi paylaşarak “Yanındayım gülüm” diyen Andıç, paylaşımıyla gönülleri fethetmişti. Romantik hareketiyle çok konuşulan Furkan Andıç son olarak Saba Tümer’in programına katıldı. Aybüke Pusat’a olan sevgisini anlatan oyuncu, “Aybüke’nin mutlu olması onun gülmesi benim de içimi ısıtıyor” dedi.
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Türkiye günlerdir siyaset, boykot ve sansür tartışmalarıyla çalkalanırken, magazin dünyasında da bu fırtınadan nasibini alan isimlerden biri Aybüke Pusat olmuştu.
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Aybüke Pusat ve Furkan Andıç’ın ilişkisi aslında çok da yeni değil.
Andıç’ın gözleri parlayarak yaptığı açıklamalar sosyal medyada viral oldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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