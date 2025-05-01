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Aybüke Pusat'a Olan Aşkını Anlatan Furkan Andıç Sözleriyle Hepimizi Mest Etti

Aybüke Pusat'a Olan Aşkını Anlatan Furkan Andıç Sözleriyle Hepimizi Mest Etti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.05.2025 - 09:05

TRT’deki rolünden boykot paylaşımı nedeniyle çıkarılan Aybüke Pusat’a en büyük destek sevgilisi Furkan Andıç’tan gelmişti. Sosyal medyada birlikte oldukları bir kareyi paylaşarak “Yanındayım gülüm” diyen Andıç, paylaşımıyla gönülleri fethetmişti. Romantik hareketiyle çok konuşulan Furkan Andıç son olarak Saba Tümer’in programına katıldı. Aybüke Pusat’a olan sevgisini anlatan oyuncu, “Aybüke’nin mutlu olması onun gülmesi benim de içimi ısıtıyor” dedi.

İşte detaylar...

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Türkiye günlerdir siyaset, boykot ve sansür tartışmalarıyla çalkalanırken, magazin dünyasında da bu fırtınadan nasibini alan isimlerden biri Aybüke Pusat olmuştu.

Türkiye günlerdir siyaset, boykot ve sansür tartışmalarıyla çalkalanırken, magazin dünyasında da bu fırtınadan nasibini alan isimlerden biri Aybüke Pusat olmuştu.

RT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde “Neslihan” karakterine hayat veren Pusat, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından sosyal medyada başlatılan protestolara destek vermişti. 2 Nisan’da yapılan “alışveriş yapmama” çağrısını destekleyen paylaşımı ise olayların fitilini ateşledi. Bu paylaşım sonrası Aybüke Pusat diziden apar topar çıkarıldı ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Ama asıl kalpleri ısıtan detay, Pusat’ın yalnız olmadığını gösteren o romantik destek mesajıydı. Aynı zamanda oyuncu olan sevgilisi Furkan Andıç, birlikte çekilmiş bir karelerini paylaşıp altına “Yanındayım gülüm” notunu düşerek aşkına sahip çıktı. Bu paylaşım sosyal medyada büyük beğeni toplarken, ikiliye binlerce destek mesajı yağdı.

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç’ın ilişkisi aslında çok da yeni değil.

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç’ın ilişkisi aslında çok da yeni değil.

2019 yılında birlikte rol aldıkları Her Yerde Sen dizisinden sonra, havalimanında görüntülenmeleriyle aşk dedikoduları başlamıştı. O günden bu yana gözlerden uzak bir ilişki yaşayan çift, zaman zaman ayrılık ve ihanet iddialarıyla gündeme geldi. Ancak geçtiğimiz Sevgililer Günü’nde paylaştıkları aşk dolu pozla iddialara son noktayı koymuş ve “aşk devam ediyor” demişlerdi.

Ve son olarak Furkan Andıç, Saba Tümer’in YouTube programına katıldı. Konu yine döndü dolaştı Aybüke’ye geldi.

Andıç’ın gözleri parlayarak yaptığı açıklamalar sosyal medyada viral oldu.

Andıç’ın gözleri parlayarak yaptığı açıklamalar sosyal medyada viral oldu.

“Aybüke’nin mutlu olması onun gülmesi benim de içimi ısıtıyor. Onun mutlu olması için elimden geleni yaparım” diyen yakışıklı oyuncu, sadece Pusat’ı değil ekran başındaki herkesi mest etti.

Sosyal medyada 'Ben nasıl aşka inanmayayım şimdi?' , 'İşte aşık insan' , 'Aşka olan inancım yeşerdi' şeklinde yorumlar yağdı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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