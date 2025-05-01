Aybüke Pusat'a Olan Aşkını Anlatan Furkan Andıç Sözleriyle Hepimizi Mest Etti

2019 yılında birlikte rol aldıkları Her Yerde Sen dizisinden sonra, havalimanında görüntülenmeleriyle aşk dedikoduları başlamıştı. O günden bu yana gözlerden uzak bir ilişki yaşayan çift, zaman zaman ayrılık ve ihanet iddialarıyla gündeme geldi. Ancak geçtiğimiz Sevgililer Günü’nde paylaştıkları aşk dolu pozla iddialara son noktayı koymuş ve “aşk devam ediyor” demişlerdi.

Ve son olarak Furkan Andıç, Saba Tümer’in YouTube programına katıldı. Konu yine döndü dolaştı Aybüke’ye geldi.