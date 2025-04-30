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Kendini Bu Kadar Sevemezsin: Kızılık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'i Doğum Gününde Kaç Hikaye Paylaştı?

Kendini Bu Kadar Sevemezsin: Kızılık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'i Doğum Gününde Kaç Hikaye Paylaştı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.04.2025 - 21:45 Son Güncelleme: 30.04.2025 - 22:31

Geçtiğimiz günlerde 30. yaş doğum gününü kutlayan Feyza Civelek'in geceden sosyal medyaya sızan tüm videoları dillere büyük düşmüştü. 

X'te @populicc isimli hesap, Feyza Civelek'in doğum gününde toplam kaç hikaye paylaştığını tespit etti. Hikaye sayısını duyan sosyal medya kullanıcıları iki çift laf etmeden geçemedi... Buyurun, detaylara beraber bakalım!

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İzleyicinin sinirlerini hoplatan Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ına mutlaka aşinasınızdır.

İzleyicinin sinirlerini hoplatan Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ına mutlaka aşinasınızdır.

Dizinin senaristi Melis Civelek'in kızı olan Feyza Civelek, sık sık başarısız oyunculuk performansıyla dikkat çekiyor ve düzenli olarak da hem dizinin izleyicisi hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiriye maruz kalıyor. 

Yine de dizide tam gaz devam ediyor, fakat dizinin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun sürpriz bir ölüm sahnesiyle diziden çıkmasına da onun sebep olduğu düşünülüyor. 

Dizideki karakteri Nilay'a çok benzediği, hatta direkt kendisini yansıttığına inanılan Feyza Civelek, ne zaman özel hayatına dair bir paylaşımda bulunsa dillere büyük düşüyor.

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz gün de 30. yaş doğum gününü özel bir geceyle kutlamıştı kendisi.

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz gün de 30. yaş doğum gününü özel bir geceyle kutlamıştı kendisi.

Kızılcık Şerbeti ekibinin bir kısmının da katıldığı gecede giydiği kombin resmen göz kanatmıştı. 

Ayrıca bir de sosyal medyaya sızan kesit vardı ki sosyal medya kullanıcılarının radarından kaçamadı. Feyza Civelek'in dizinin Ömer'i Barış Kılıç'la dans ettiği, daha doğrusu dans etmeye çabaladığı anlar 'Güreş mi ediyorlar dans mı?' yorumlarının yağmasına sebep olmuştu.

Kaçıranlar için o anların detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde yine doğum günüyle ilgili bir meseleyle dikkat çekti Feyza Civelek!

Geçtiğimiz saatlerde yine doğum günüyle ilgili bir meseleyle dikkat çekti Feyza Civelek!

X'te @populicc isimli hesap, Feyza Civelek'in 30. yaşına bastığı gece ve ertesinde toplam kaç hikaye paylaştığını tespit etti... 

Tıpkı şimdinin 'fenomenleri' Dilan Polat, Özlem Öz ve benzerleri gibi tamı tamına 76 hikaye paylaştığı ortaya çıkan Feyza Civelek, bu sefer de ilgi çekme arzusuyla gündeme oturdu.

Durumu gören sosyal medya kullanıcıları da bir iki laf etmeden geçemedi tabii. Buyurun, kimler 76 hikayeyi nasıl yorumlamış, beraber görelim! 👇

Durumu gören sosyal medya kullanıcıları da bir iki laf etmeden geçemedi tabii. Buyurun, kimler 76 hikayeyi nasıl yorumlamış, beraber görelim! 👇
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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