Kendini Bu Kadar Sevemezsin: Kızılık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'i Doğum Gününde Kaç Hikaye Paylaştı?
Geçtiğimiz günlerde 30. yaş doğum gününü kutlayan Feyza Civelek'in geceden sosyal medyaya sızan tüm videoları dillere büyük düşmüştü.
X'te @populicc isimli hesap, Feyza Civelek'in doğum gününde toplam kaç hikaye paylaştığını tespit etti. Hikaye sayısını duyan sosyal medya kullanıcıları iki çift laf etmeden geçemedi... Buyurun, detaylara beraber bakalım!
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İzleyicinin sinirlerini hoplatan Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ına mutlaka aşinasınızdır.
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Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz gün de 30. yaş doğum gününü özel bir geceyle kutlamıştı kendisi.
Geçtiğimiz saatlerde yine doğum günüyle ilgili bir meseleyle dikkat çekti Feyza Civelek!
Durumu gören sosyal medya kullanıcıları da bir iki laf etmeden geçemedi tabii. Buyurun, kimler 76 hikayeyi nasıl yorumlamış, beraber görelim! 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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