Kendini Bu Kadar Sevemezsin: Kızılık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'i Doğum Gününde Kaç Hikaye Paylaştı?

Dizinin senaristi Melis Civelek'in kızı olan Feyza Civelek, sık sık başarısız oyunculuk performansıyla dikkat çekiyor ve düzenli olarak da hem dizinin izleyicisi hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiriye maruz kalıyor.

Yine de dizide tam gaz devam ediyor, fakat dizinin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun sürpriz bir ölüm sahnesiyle diziden çıkmasına da onun sebep olduğu düşünülüyor.

Dizideki karakteri Nilay'a çok benzediği, hatta direkt kendisini yansıttığına inanılan Feyza Civelek, ne zaman özel hayatına dair bir paylaşımda bulunsa dillere büyük düşüyor.