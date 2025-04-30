İbrahim Selim, Menajer Ayşe Barım Hakkında Çıkan 30 Yıl Hapis Kararına Sert Çıktı!
'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan yargılanan Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis kararı çıktı.
Metin Akdülger'den sonra İbrahim Selim de Ayşe Barım kararına tepki gösterdi. Buyurun, detaylara beraber bakalım!
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4 ay önce tutuklanarak cezaevine gönderilen Ayşe Barım hakkında istenen ceza geçtiğimiz gün belli oldu.
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Dizi sektörüyle kısıtlı kalması beklenen soruşturmanın seyri bir anda değişti ve 12 yıl önceki Gezi Parkı eylemlerine bağlandı.
Metin Akdülger'in hemen ardından Ayşe Barım kararına bir tepki de geçtiğimiz saatlerde İbrahim Selim'den geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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