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İbrahim Selim, Menajer Ayşe Barım Hakkında Çıkan 30 Yıl Hapis Kararına Sert Çıktı!

İbrahim Selim, Menajer Ayşe Barım Hakkında Çıkan 30 Yıl Hapis Kararına Sert Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.04.2025 - 19:43

'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan yargılanan Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis kararı çıktı. 

Metin Akdülger'den sonra İbrahim Selim de Ayşe Barım kararına tepki gösterdi. Buyurun, detaylara beraber bakalım!

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4 ay önce tutuklanarak cezaevine gönderilen Ayşe Barım hakkında istenen ceza geçtiğimiz gün belli oldu.

4 ay önce tutuklanarak cezaevine gönderilen Ayşe Barım hakkında istenen ceza geçtiğimiz gün belli oldu.

Birkaç ay önce dizi ve film sektöründeki tekelleşme iddialarıyla tüm gözleri üzerine çeken Ayşe Barım'ın hayatı bir anda tepetaklak oldu.

Sektördeki birçok ünlü ismin bağlı olduğu ID İletişim’in sahibi Ayşe Barım hakkında tekelleşme iddialarıyla savcılık tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştı.

Dizi sektörüyle kısıtlı kalması beklenen soruşturmanın seyri bir anda değişti ve 12 yıl önceki Gezi Parkı eylemlerine bağlandı.

Dizi sektörüyle kısıtlı kalması beklenen soruşturmanın seyri bir anda değişti ve 12 yıl önceki Gezi Parkı eylemlerine bağlandı.

'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek' suçlamasıyla 27 Ocak'ta tutuklanan Ayşe Barım hakkında hazırlanan iddianame sonucunda dün, 30 yıla kadar hapsi istendiği açıklandı. 

Kendisine bağlı çalışan birçok ünlü isim sessizliğini korurken, ilk tepki ünlü oyuncu Metin Akdülger'den gelmişti.

Kaçıranlar için Akdülger'in tepkisinden bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Metin Akdülger'in hemen ardından Ayşe Barım kararına bir tepki de geçtiğimiz saatlerde İbrahim Selim'den geldi.

Metin Akdülger'in hemen ardından Ayşe Barım kararına bir tepki de geçtiğimiz saatlerde İbrahim Selim'den geldi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı hikayede yaşanılanlara oldukça sert bir dille çıkışan İbrahim Selim, 

'Osur osur ipe diz sebebiyle 30 sene mi gerçekten?

Ayşe Barım size ne etti ya? Okudum he iddianameyi, yanlış anlamayın. 

Bir hukukçu anlatsa da anlasam, çok isterim, nedir bu kadının suçu?' 

açıklamasında bulundu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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