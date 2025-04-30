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Devrim Özkan'ı Çok Çabuk Unuttu: Lucas Torreira Yeni Sevgilisiyle Görüntülenince Köşe Bucak Kaçtı!

Devrim Özkan'ı Çok Çabuk Unuttu: Lucas Torreira Yeni Sevgilisiyle Görüntülenince Köşe Bucak Kaçtı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.04.2025 - 18:48

Devrim Özkan'la deli dolu bir aşk yaşayan ve yalnızca birkaç ay önce ikinci ve sonuncu kez ayrılan Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, hızlı davranan taraf oldu. Snob Magazin muhabirleri tarafından yeni aşkıyla Nişantaşı'nda görüntülenince köşe bucak kaçtı!

Buyurun, detaylara beraber bakalım.

Kaynak: https://www.snobmagazin.com/devrim-oz...
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Geçtiğimiz seneye damgasını vuran Lucas Torreira ve Devrim Özkan aşkı birkaç ay önce ikinci ve sonuncu kez olmak üzere sona ermişti hatırlarsanız.

Geçtiğimiz seneye damgasını vuran Lucas Torreira ve Devrim Özkan aşkı birkaç ay önce ikinci ve sonuncu kez olmak üzere sona ermişti hatırlarsanız.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi başta olmak üzere dizilerde duru güzelliğine hayran kaldığımız oyuncu Devrim Özkan ve Torreira'nın hızlı başlayan aşkı epey gündem olmuş, çok da sevilmişti aslında. 

Ailelerle tanışan, evlilik yolunda ilerlediklerine inandığımız çift, bir anda ayrılmaya karar verdi. İlk ayrılığın kıskançlık sebebiyle olduğu konuşulurken, ikinci ayrılığın sebebinin Torreira'nın Devrim Özkan'dan oyunculuğu bırakmasını istemesi olduğu iddia edilmişti. 

Ayrılıktan bir süre sonra, önce Devrim Özkan'ın adı basketbolcu Brajkovic'le anıldı. Fakat iddia fos çıktı, Devrim Özkan jet hızıyla kalbinin boş olduğunu cümle aleme duyurduğu bir hikaye paylaşmıştı.

Geçtiğimiz saatlerde Snob Magazin muhabirleri sayesinde, biten aşkın ardından hızlı çıkan tarafın yine erkek tarafı olduğu kanıtlandı!

Geçtiğimiz saatlerde Snob Magazin muhabirleri sayesinde, biten aşkın ardından hızlı çıkan tarafın yine erkek tarafı olduğu kanıtlandı!

Birkaç hafta önce adı sosyal medya fenomeni Duygu German'la anılan Torreira'nın German'la verdiği pozların reklam iş birliği olduğu anlaşılmıştı fakat bu sefer yeni aşkıyla basıldı kendisi... 

Lucas Torreira, bir restoran çıkışında yeni sevgilisiyle Snob Magazin muhabirleri tarafından görüntülendi.

Kameraları görünce de ayrı yönlere gitmeyi tercih ettiler ve Torreira köşe bucak kaçmayı uygun gördü.

Kameraları görünce de ayrı yönlere gitmeyi tercih ettiler ve Torreira köşe bucak kaçmayı uygun gördü.

Basın mensuplarını görünce Nişantaşı'nı ayrı arabalarla terk eden ikili ilişkinin hangi noktasında, bu yalnızca bir flört mü ya da gerçekten aşk mı yaşıyorlar bilemiyoruz tabii. 

Fakat Torreira'nın haberlerin çıkmasından rahatsız olacağı şimdiden kesin! Devrim Özkan çabuk unutuldu sanıyoruz, ne diyelim Galatasaraylıların aşk hayatına bir an olsun yetişemiyoruz artık...

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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