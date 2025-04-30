Devrim Özkan'ı Çok Çabuk Unuttu: Lucas Torreira Yeni Sevgilisiyle Görüntülenince Köşe Bucak Kaçtı!
Kaynak: https://www.snobmagazin.com/devrim-oz...
Devrim Özkan'la deli dolu bir aşk yaşayan ve yalnızca birkaç ay önce ikinci ve sonuncu kez ayrılan Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, hızlı davranan taraf oldu. Snob Magazin muhabirleri tarafından yeni aşkıyla Nişantaşı'nda görüntülenince köşe bucak kaçtı!
Buyurun, detaylara beraber bakalım.
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Geçtiğimiz seneye damgasını vuran Lucas Torreira ve Devrim Özkan aşkı birkaç ay önce ikinci ve sonuncu kez olmak üzere sona ermişti hatırlarsanız.
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Geçtiğimiz saatlerde Snob Magazin muhabirleri sayesinde, biten aşkın ardından hızlı çıkan tarafın yine erkek tarafı olduğu kanıtlandı!
Kameraları görünce de ayrı yönlere gitmeyi tercih ettiler ve Torreira köşe bucak kaçmayı uygun gördü.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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