Devrim Özkan'ı Çok Çabuk Unuttu: Lucas Torreira Yeni Sevgilisiyle Görüntülenince Köşe Bucak Kaçtı!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi başta olmak üzere dizilerde duru güzelliğine hayran kaldığımız oyuncu Devrim Özkan ve Torreira'nın hızlı başlayan aşkı epey gündem olmuş, çok da sevilmişti aslında.

Ailelerle tanışan, evlilik yolunda ilerlediklerine inandığımız çift, bir anda ayrılmaya karar verdi. İlk ayrılığın kıskançlık sebebiyle olduğu konuşulurken, ikinci ayrılığın sebebinin Torreira'nın Devrim Özkan'dan oyunculuğu bırakmasını istemesi olduğu iddia edilmişti.

Ayrılıktan bir süre sonra, önce Devrim Özkan'ın adı basketbolcu Brajkovic'le anıldı. Fakat iddia fos çıktı, Devrim Özkan jet hızıyla kalbinin boş olduğunu cümle aleme duyurduğu bir hikaye paylaşmıştı.