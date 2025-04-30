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Dallas'ın Rebecca'sı Priscilla Pointer 100 Yaşında Hayatını Kaybetti!

Dallas'ın Rebecca'sı Priscilla Pointer 100 Yaşında Hayatını Kaybetti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.04.2025 - 17:19

Efsane dizi Dallas ve korku filmi Carrie'deki oyunculuğuyla öne çıkan yıldız isim Priscilla Pointer 100 yaşında hayatını kaybetti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Geçtiğimiz saatlerde, Hollywood'un sevilen yüzlerinden biri olan Priscilla Pointer'ın 100 yaşında hayatını kaybettiği haberiyle sinema dünyası yasa boğuldu.

Geçtiğimiz saatlerde, Hollywood'un sevilen yüzlerinden biri olan Priscilla Pointer'ın 100 yaşında hayatını kaybettiği haberiyle sinema dünyası yasa boğuldu.

'Dallas' dizisinde Rebecca Wentworth karakteriyle hafızalara kazınan, 'Carrie' filminde ise gerçek hayattaki kızı Amy Irving ile anne-kızı canlandıran Pointer, ne yazık ki hayata gözlerini yumdu.

1924 yılında New York'ta sanatçı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Priscilla Pointer, kariyerine 1940'larda tiyatro sahnesinde adım atmıştı.

1924 yılında New York'ta sanatçı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Priscilla Pointer, kariyerine 1940'larda tiyatro sahnesinde adım atmıştı.

Broadway'de 'A Streetcar Named Desire' gibi klasiklerde rol aldıktan sonra, 1950'lerde televizyona geçiş yaptı. Ancak sinema kariyerine 1976 yılında, kızı Amy Irving ile birlikte rol aldığı 'Carrie' filmiyle başladı. 

Bu filmde, Pointer, Sue Snell'in annesi rolünü üstlendi. Kızı Amy ise Sue Snell karakterini canlandırdı. Pointer, daha sonra 'Looking for Mr. Goodbar', 'The Falcon and the Snowman' ve 'Blue Velvet' gibi filmlerde de anne rolünü başarıyla canlandırmasıyla öne çıkmıştı.

1981-1983 yılları arasında "Dallas" dizisinde Rebecca Barnes Wentworth karakterini canlandıran Pointer, Victoria Principal'ın canlandırdığı Pamela Barnes Ewing'in annesi olarak izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu.

1981-1983 yılları arasında "Dallas" dizisinde Rebecca Barnes Wentworth karakterini canlandıran Pointer, Victoria Principal'ın canlandırdığı Pamela Barnes Ewing'in annesi olarak izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu.

Dizideki karakteri, altıncı sezonda trajik bir uçak kazasıyla hayatını kaybetti.

Pointer'ın vefatını, kızı Amy Irving sosyal medya üzerinden duyurdu. Irving, annesinin 100 yaşında uykusunda huzur içinde hayatını kaybettiğini belirterek, 'Umarım iki aşığı ve köpekleriyle kaçar' ifadelerini kullandı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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