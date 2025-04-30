Dallas'ın Rebecca'sı Priscilla Pointer 100 Yaşında Hayatını Kaybetti!
Efsane dizi Dallas ve korku filmi Carrie'deki oyunculuğuyla öne çıkan yıldız isim Priscilla Pointer 100 yaşında hayatını kaybetti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Geçtiğimiz saatlerde, Hollywood'un sevilen yüzlerinden biri olan Priscilla Pointer'ın 100 yaşında hayatını kaybettiği haberiyle sinema dünyası yasa boğuldu.
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1924 yılında New York'ta sanatçı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Priscilla Pointer, kariyerine 1940'larda tiyatro sahnesinde adım atmıştı.
1981-1983 yılları arasında "Dallas" dizisinde Rebecca Barnes Wentworth karakterini canlandıran Pointer, Victoria Principal'ın canlandırdığı Pamela Barnes Ewing'in annesi olarak izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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