Dallas'ın Rebecca'sı Priscilla Pointer 100 Yaşında Hayatını Kaybetti!

Broadway'de 'A Streetcar Named Desire' gibi klasiklerde rol aldıktan sonra, 1950'lerde televizyona geçiş yaptı. Ancak sinema kariyerine 1976 yılında, kızı Amy Irving ile birlikte rol aldığı 'Carrie' filmiyle başladı.

Bu filmde, Pointer, Sue Snell'in annesi rolünü üstlendi. Kızı Amy ise Sue Snell karakterini canlandırdı. Pointer, daha sonra 'Looking for Mr. Goodbar', 'The Falcon and the Snowman' ve 'Blue Velvet' gibi filmlerde de anne rolünü başarıyla canlandırmasıyla öne çıkmıştı.