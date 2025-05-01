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Emek En Yüce Değer: Ünlüler 1 Mayıs'ı Anlamlı Paylaşımlarla Kutladı!

Emek En Yüce Değer: Ünlüler 1 Mayıs'ı Anlamlı Paylaşımlarla Kutladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.05.2025 - 11:03

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, işçi sınıfının onurlu mücadelesinin simgesi olarak her yıl kutlanmaya devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanında yürüyüşler, mitingler ve çeşitli etkinliklerle kutlanan bu anlamlı gün, bu yıl da sosyal medyada yankı buldu. Ünlü isimler de emekçilerin bayramını kutlamayı ihmal etmedi. 

İşte ünlülerin 1 Mayıs paylaşımları…

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1 Mayıs, işçilerin haklarını savunmak, insanca yaşam koşullarına dikkat çekmek ve emeğin kıymetini vurgulamak için kutlanan özel günlerden biri.

1 Mayıs, işçilerin haklarını savunmak, insanca yaşam koşullarına dikkat çekmek ve emeğin kıymetini vurgulamak için kutlanan özel günlerden biri.

Bu anlamlı günde sokaklar, caddeler, meydanlar emekçilerin sesiyle dolarken, sosyal medyada da bu sesin çoğalması için paylaşımlar yapılıyor. Biliyorsunuz sosyal medya artık yalnızca kişisel paylaşımların değil, toplumsal dayanışmanın da merkezi konumunda. 

Ve her yıl olduğu gibi bu yıl da pek çok ünlü isim, 1 Mayıs İşçi Bayramı’na özel mesajlarını takipçileriyle paylaştı.

Gelin bakalım hangi ünlü ne paylaşım 👇

Mahsun Kırmızıgül

Mahsun Kırmızıgül

Cem Yiğit Üzümoğlu

Cem Yiğit Üzümoğlu

Sıla Türkoğlu

Sıla Türkoğlu

Sunay Akın

Sunay Akın
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Buçe Buse Kahraman

Buçe Buse Kahraman

Ceyda Kasabalı

Ceyda Kasabalı

Uraz Kaygılaroğlu

Uraz Kaygılaroğlu

Beril Pozam

Beril Pozam

Zuhal Topal

Zuhal Topal
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Emel Sayın

Emel Sayın

Özge Borak

Özge Borak

Kerem Alışık

Kerem Alışık

Salih Bademci

Salih Bademci

Burcu Biricik

Burcu Biricik
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Murat Ünalmış

Murat Ünalmış

Ebru Gündeş

Ebru Gündeş

Ajda Pekkan

Ajda Pekkan

Perihan Savaş

Perihan Savaş

Yıldız Çağrı Atiksoy

Yıldız Çağrı Atiksoy
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Yılmaz Erdoğan

Yılmaz Erdoğan

Ceren Karakoç

Ceren Karakoç

Ebru Yaşar

Ebru Yaşar

Şebnem Bozoklu

Şebnem Bozoklu

Taner Rumeli

Taner Rumeli
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Aslı İnandık

Aslı İnandık

Demet Akbağ

Demet Akbağ

Petek Dinçöz

Petek Dinçöz

Merve Dizdar

Merve Dizdar

Hazar Ergüçlü

Hazar Ergüçlü
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Ekin Mert Daymaz

Ekin Mert Daymaz

Demet Akalın

Demet Akalın

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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Fatih Nalbant

Tüm İşçi Emekçi kardeslerimizin İşçi Bayramı kutlu olsun..

Alper Türkoğlu

Proleteryanın birlik, mücadele ve dayanışma günü kutlu olsun..!

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