Emek En Yüce Değer: Ünlüler 1 Mayıs'ı Anlamlı Paylaşımlarla Kutladı!

Bu anlamlı günde sokaklar, caddeler, meydanlar emekçilerin sesiyle dolarken, sosyal medyada da bu sesin çoğalması için paylaşımlar yapılıyor. Biliyorsunuz sosyal medya artık yalnızca kişisel paylaşımların değil, toplumsal dayanışmanın da merkezi konumunda.

Ve her yıl olduğu gibi bu yıl da pek çok ünlü isim, 1 Mayıs İşçi Bayramı’na özel mesajlarını takipçileriyle paylaştı.

Gelin bakalım hangi ünlü ne paylaşım 👇