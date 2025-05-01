Emek En Yüce Değer: Ünlüler 1 Mayıs'ı Anlamlı Paylaşımlarla Kutladı!
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, işçi sınıfının onurlu mücadelesinin simgesi olarak her yıl kutlanmaya devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanında yürüyüşler, mitingler ve çeşitli etkinliklerle kutlanan bu anlamlı gün, bu yıl da sosyal medyada yankı buldu. Ünlü isimler de emekçilerin bayramını kutlamayı ihmal etmedi.
İşte ünlülerin 1 Mayıs paylaşımları…
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1 Mayıs, işçilerin haklarını savunmak, insanca yaşam koşullarına dikkat çekmek ve emeğin kıymetini vurgulamak için kutlanan özel günlerden biri.
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Mahsun Kırmızıgül
Cem Yiğit Üzümoğlu
Sıla Türkoğlu
Sunay Akın
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Buçe Buse Kahraman
Ceyda Kasabalı
Uraz Kaygılaroğlu
Beril Pozam
Zuhal Topal
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Emel Sayın
Özge Borak
Kerem Alışık
Salih Bademci
Burcu Biricik
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Murat Ünalmış
Ebru Gündeş
Ajda Pekkan
Perihan Savaş
Yıldız Çağrı Atiksoy
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Yılmaz Erdoğan
Ceren Karakoç
Ebru Yaşar
Şebnem Bozoklu
Taner Rumeli
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Aslı İnandık
Demet Akbağ
Petek Dinçöz
Merve Dizdar
Hazar Ergüçlü
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Ekin Mert Daymaz
Demet Akalın
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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Tüm İşçi Emekçi kardeslerimizin İşçi Bayramı kutlu olsun..
Proleteryanın birlik, mücadele ve dayanışma günü kutlu olsun..!
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