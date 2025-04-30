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28-30 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

28-30 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.04.2025 - 23:46

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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1. Mehmet Ali Erbil'in Ex'inden Bahis İfşası!

1. Mehmet Ali Erbil'in Ex'inden Bahis İfşası!

Kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'la yaşadığı aşkı geçtiğimiz aylarda bitiren Mehmet Ali Erbil, ex aşkının ifşalarından kurtulamadı. 

Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil'in bahis konuları hakkında şoke eden açıklamalarda bulundu.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

2. Teoman, Deren Talu'yla Pozunun Perde Arkasını Anlattı

2. Teoman, Deren Talu'yla Pozunun Perde Arkasını Anlattı

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu'nun Teoman'la kafede paylaştığı poz gündeme bomba gibi oturmuştu. 

Teoman, Deren Talu'yla pozunun perde arkasını anlattı, kendisini tanımadığını söyledi.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

3. Derin Talu'nun Kombini Topa Tutuldu!

3. Derin Talu'nun Kombini Topa Tutuldu!

Gündemden düşmeyen Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu'nun evinin balkonunda spor kombiniyle verdiği pozlar alay konusu oldu. 

Talu'nun altında bebek bezi varmış gibi gözüktüğüne kanaat getirildi.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

4. Serenay Sarıkaya'yla Görüntülenen Mert Demir'in Yüz İfadesi Dillere Düştü

4. Serenay Sarıkaya'yla Görüntülenen Mert Demir'in Yüz İfadesi Dillere Düştü

Uzun bir aranın  ardından beraber görüntülenen Mert Demir ve Serenay Sarıkaya'nın yan yana otururkenki pozlarında ünlü şarkıcının tuhaf surat ifadesi dikkat çekti.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

5. Çiçeği Burnunda Anne Baba, Oğullarını İlk Kez Paylaştı!

5. Çiçeği Burnunda Anne Baba, Oğullarını İlk Kez Paylaştı!

Geçtiğimiz hafta Fikret Hakan adını verdikleri oğullarına kavuşan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, minik oğullarının da fotoğraflarının olduğu bir dump paylaştı.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

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6. Doğum Gününü Kutlayan Feyza Civelek'in Dans Çabası Göz Kanattı

6. Doğum Gününü Kutlayan Feyza Civelek'in Dans Çabası Göz Kanattı

30. yaşını Kızılcık Şerbeti ekibinin bir kısmının da katıldığı bir pariyle kutlayan Feyza Civelek'in dizinin Ömer'i Barış Kılıç'la dans etme çabası göze fena battı. 

İkilinin dansı dillere büyük düştü.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

7. Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil'le Cinsel Hayatı Hakkında Enteresan Açıklamalarda Bulundu

7. Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil'le Cinsel Hayatı Hakkında Enteresan Açıklamalarda Bulundu

Mehmet Ali Erbil'in uzaklaştırma kararı çıkardığı eski sevgilisi Gülseren Ceylan, canlı yayında Mali'nin yatılı okulda okurken erkeklerle beraber olduğunu iddia etti. Ayrıca kendisine grup yapmayı teklif ettiğini de açıkladı.

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8. Melis İşiten'in Tartışma Yaratan Grup Seks Açıklaması Gündem Oldu

8. Melis İşiten'in Tartışma Yaratan Grup Seks Açıklaması Gündem Oldu

Adil Yıldırım'ın 'Neyin Peşindesin?' isimli podcast'ın konuk olan Melis İşiten, 'asla' dediği fantezinin grup seks olduğunu açıklarken, yapanları eleştirmediğini söyleyince sosyal medyada tepki çekti.

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9. Hadise, Taciz İddiasına Kayıtsız Kalamadı

9. Hadise, Taciz İddiasına Kayıtsız Kalamadı

Dans Fabrika'nın öğrencileri ve eğitimlerinin ifşa ettiği taciz, mobbing ve psikolojik şiddet açıklamaları Hadise'nin de kulağına geldi. Durumu dansçılarıyla konuşan Hadise, sahne koreografisini hazırlayan Ömer Yeşilbaş'la (Dans Fabrika'nın kurucusu) ilişiğini kesti.

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10. Eşref Rüya'nın Irmak'ının Dansı X'te Viral Oldu

10. Eşref Rüya'nın Irmak'ının Dansı X'te Viral Oldu

Eşref Rüya dizisinde Irmak karakterine hayat veren Ceren Benderlioğlu'nun dans ettiği anlar X kullanıcılarını ayağa kaldırdı. Benderlioğlu, güzelliği ve zarafetiyle büyüledi.

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11. Beren Gökyıldız'ın Gala Kıyafeti Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

11. Beren Gökyıldız'ın Gala Kıyafeti Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Yıllar önce küçücük bir çocukken hayatımıza giren 16 yaşındaki Beren Gökyıldız'ın Köstebekgiller filminin galasına giydiği kıyafet sosyal medyada tartışma yarattı. Kiminin yaşına uygun bulduğu elbise, kimilerinin de eleştirisine maruz kaldı.

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12. Hazal Filiz Küçükköse, Dünyaca Ünlü Model ve Oyuncuyla Yan Yana Geldi

12. Hazal Filiz Küçükköse, Dünyaca Ünlü Model ve Oyuncuyla Yan Yana Geldi

Hazal Filiz Küçükköse, dünyaca ünlü model Emrata ve dünyaca ünlü oyuncu Sydney Sweeney'le bir araya geldi. Hollywood ünlülerinin yanında parlayan Küçükköse, övgü yağmuruna tutuldu.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

13. Mert Ramazan Demir Bedelli Askerliğini Tamamladı!

13. Mert Ramazan Demir Bedelli Askerliğini Tamamladı!

Yalı Çapkını'ndan hemen sonra soluğu askerde alan Mert Ramazan Demir, bedelli askerliği tamamladı. Dizide babasını canlandıran ve yemin törenine gideceğini belirten Emre Altuğ, sözünü tuttu.

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14. Gülden Karaböcek'in Kızı, Neşe Karaböcek'in Kitabında Yer Alan İddiaları Yalanladı

14. Gülden Karaböcek'in Kızı, Neşe Karaböcek'in Kitabında Yer Alan İddiaları Yalanladı

Neşe Karaböcek, hayatını yazdığı kitabında türk magazin tarihine 'enişteci' olarak geçen kız kardeşi Gülden Karaböcek'le yaşadıklarından da bahsetmişti. 

Neşe Karaböcek'in yazdığı hikayenin aslını yansıtmadığını iddia eden Gülden Karaböcek'in kızı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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