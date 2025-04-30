28-30 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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1. Mehmet Ali Erbil'in Ex'inden Bahis İfşası!
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2. Teoman, Deren Talu'yla Pozunun Perde Arkasını Anlattı
3. Derin Talu'nun Kombini Topa Tutuldu!
4. Serenay Sarıkaya'yla Görüntülenen Mert Demir'in Yüz İfadesi Dillere Düştü
5. Çiçeği Burnunda Anne Baba, Oğullarını İlk Kez Paylaştı!
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6. Doğum Gününü Kutlayan Feyza Civelek'in Dans Çabası Göz Kanattı
7. Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil'le Cinsel Hayatı Hakkında Enteresan Açıklamalarda Bulundu
8. Melis İşiten'in Tartışma Yaratan Grup Seks Açıklaması Gündem Oldu
9. Hadise, Taciz İddiasına Kayıtsız Kalamadı
10. Eşref Rüya'nın Irmak'ının Dansı X'te Viral Oldu
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11. Beren Gökyıldız'ın Gala Kıyafeti Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
12. Hazal Filiz Küçükköse, Dünyaca Ünlü Model ve Oyuncuyla Yan Yana Geldi
13. Mert Ramazan Demir Bedelli Askerliğini Tamamladı!
14. Gülden Karaböcek'in Kızı, Neşe Karaböcek'in Kitabında Yer Alan İddiaları Yalanladı
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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