Beklenen Kare Geldi: Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Biricik Oğulları Fikret Hakan'ı İlk Kez Paylaştı
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım aşkı, geçen yıl Roma’da nikah masasına oturduklarında masal gibi başlamıştı. Ardından gelen hamilelik haberi minik bir mucizeyi müjdelemişti. Çift, oğulları Fikret Hakan’ı geçtiğimiz haftalarda kucaklarına aldı ve isim tercihleriyle de dikkat çekti.
Geçtiğimiz saatlerde ise Pınar Deniz, peş peşe yaptığı paylaşımlarla hem hamilelik sürecini hem de doğum anındaki duygusal kareleri gözler önüne serdi. Üstelik ünlü çift, minik oğulları Fikret Hakan’ın yüzünü de ilk kez hayranlarıyla paylaştı!
İşte o paylaşımlar 👇 😍
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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, televizyon ve dizi dünyasının en sevilen isimlerinden.
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Pınar Deniz, nikah sonrası Paris Moda Haftası’nda verdiği bir pozla hamileliğini duyurarak hayranlarını sevince boğmuştu.
İlk kez annelik duygusunu tadan Pınar Deniz’in, setlere bir süre ara vererek oğlunu bizzat büyütmeyi tercih ettiği konuşuluyor.
Üstelik minik Fikret Hakan’ın yüzü de ilk kez bu paylaşımlarda görüldü.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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