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Beklenen Kare Geldi: Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Biricik Oğulları Fikret Hakan'ı İlk Kez Paylaştı

Beklenen Kare Geldi: Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Biricik Oğulları Fikret Hakan'ı İlk Kez Paylaştı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.04.2025 - 23:40

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım aşkı, geçen yıl Roma’da nikah masasına oturduklarında masal gibi başlamıştı. Ardından gelen hamilelik haberi minik bir mucizeyi müjdelemişti. Çift, oğulları Fikret Hakan’ı geçtiğimiz haftalarda kucaklarına aldı ve isim tercihleriyle de dikkat çekti.

Geçtiğimiz saatlerde ise Pınar Deniz, peş peşe yaptığı paylaşımlarla hem hamilelik sürecini hem de doğum anındaki duygusal kareleri gözler önüne serdi. Üstelik ünlü çift, minik oğulları Fikret Hakan’ın yüzünü de ilk kez hayranlarıyla paylaştı!

İşte o paylaşımlar 👇 😍

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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, televizyon ve dizi dünyasının en sevilen isimlerinden.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, televizyon ve dizi dünyasının en sevilen isimlerinden.

Hem oyunculuk kariyerlerindeki başarıları hem de özel hayatlarındaki uyumlarıyla sık sık magazin gündeminde yer buluyorlar. Hatırlarsanız, geçtiğimiz yıl Kaan Yıldırım, İngiltere’nin Cambridge şehrinde romantik bir evlenme teklifi yapmış, Pınar Deniz de mutlulukla “evet” demişti. 

Evleneceklerini de tatlı bir açıklamayla doğrulamışlardı: “Bütün yaz ‘evleniyorlar’ yazdınız, evet evleniyoruz!”

Ünlü çift, İtalya’nın başkenti Roma’da sade bir nikahla hayatlarını birleştirmişti.

Pınar Deniz, nikah sonrası Paris Moda Haftası’nda verdiği bir pozla hamileliğini duyurarak hayranlarını sevince boğmuştu.

Pınar Deniz, nikah sonrası Paris Moda Haftası’nda verdiği bir pozla hamileliğini duyurarak hayranlarını sevince boğmuştu.

Ve kısa bir süre önce de çift, oğulları Fikret Hakan’ı kucaklarına alarak anne-baba olmanın tarifsiz heyecanını yaşadı. 

Oğullarına ‘Fikret Hakan’ ismini verdiler; Kaan Yıldırım, babasının adını yaşatmak istediğini ve ‘Fikret’ isminin anlamına da bayıldıklarını söyledi: “Akıl, düşünce, fikir sahibi demek. Çok sevdik bu anlamı.”

İlk kez annelik duygusunu tadan Pınar Deniz’in, setlere bir süre ara vererek oğlunu bizzat büyütmeyi tercih ettiği konuşuluyor.

İlk kez annelik duygusunu tadan Pınar Deniz’in, setlere bir süre ara vererek oğlunu bizzat büyütmeyi tercih ettiği konuşuluyor.

İddialara göre evde bakıcı istemeyen güzel oyuncu, oğluyla birebir ilgilenmeyi seçti ve bu nedenle kariyerine yaklaşık iki yıl ara vereceği iddia ediliyor.

Ve nihayet beklenen an geldi! Pınar Deniz, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından peş peşe yaptığı paylaşımlarla tüm bu süreci hayranlarıyla paylaştı. Hamilelik döneminde çekilen fotoğraflardan, doğum anındaki duygusal karelere kadar pek çok özel anı gözler önüne serdi.

Üstelik minik Fikret Hakan’ın yüzü de ilk kez bu paylaşımlarda görüldü.

Üstelik minik Fikret Hakan’ın yüzü de ilk kez bu paylaşımlarda görüldü.

Paylaşımlarına ise anlamlı bir not ekledi: “Bir umuttur yaşatan insanı.”

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın bu paylaşımları, takipçilerinden kısa sürede büyük beğeni ve tebrik yorumları aldı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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