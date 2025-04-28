Beklenen Kare Geldi: Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Biricik Oğulları Fikret Hakan'ı İlk Kez Paylaştı

İddialara göre evde bakıcı istemeyen güzel oyuncu, oğluyla birebir ilgilenmeyi seçti ve bu nedenle kariyerine yaklaşık iki yıl ara vereceği iddia ediliyor.

Ve nihayet beklenen an geldi! Pınar Deniz, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından peş peşe yaptığı paylaşımlarla tüm bu süreci hayranlarıyla paylaştı. Hamilelik döneminde çekilen fotoğraflardan, doğum anındaki duygusal karelere kadar pek çok özel anı gözler önüne serdi.