Koronavirüs Döneminden Beri Bu Acıyı Çekiyormuş: Gökçe Kırgız Hastalığını İlk Kez Açıkladı
Kalbime Gömerim O Zaman şarkısıyla adını duyuran ve bir döneme adeta damga vuran Gökçe Kırgız, o dönem çıkardığı şarkının patlamasından sonra uzun süre ortalıktan kaybolmuştu. Sonrasında müzik sektörüne daha profesyonel bir şekilde adım atan genç sanatçı, son olarak Gürkan Şef ile Mangal Keyfi programında sevenlerinin karşısına çıktı.
Programda samimi açıklamalarda bulunan Kırgız, koronavirüs döneminden beri sağlık problemleri yaşadığını anlattı. “Bu acıyı çekiyorum ve artık iyileşmek istiyorum” dedi.
İşte detaylar...
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Henüz 17 yaşındayken YouTube’a yüklediği Kalbime Gömerim O Zaman şarkısıyla hayatımıza giren Gökçe Kırgız, o dönemin genç yeteneklerinden biri olarak bir anda parlamıştı.
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Durumun fark edilmesi uzun sürmemiş tabii.
İşte yıllar sonra tekrar gündeme gelen Gökçe Kırgız, bu kez Gürkan Şef ile Mangal Keyfi programında ortaya çıktı.
Ancak sohbet ilerledikçe Gökçe, daha ciddi bir konuyu da gündeme taşıdı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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