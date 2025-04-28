Koronavirüs Döneminden Beri Bu Acıyı Çekiyormuş: Gökçe Kırgız Hastalığını İlk Kez Açıkladı

Üstelik şarkının hem sözlerini yazan hem de besteleyen de bizzat kendisiydi. Belki ismini duymamış olabilirsiniz ama o şarkının bir şekilde kulaklarınıza çalındığına eminiz! 2006 yılında internette patlayan bu şarkı, o dönem adeta viral olmuştu.

Ancak o zamanlar şöhreti ikinci plana atarak müzik kariyerine hemen atılmak yerine üniversite okumayı tercih etmişti. İşte tam da bu boşlukta, ilginç bir olay yaşanmıştı: Merve Doğan isimli bir kişi, Gökçe Kırgız’ın adını kullanarak sahte bir Facebook hesabı açmış ve Kalbime Gömerim O Zaman şarkısını söyleyip kendi fotoğraflarından klip yaparak bu hesap üzerinden paylaşmış. Sonrasında ise sahne almaya başlayıp kendisini mekanlara “ben Gökçe Kırgız’ım” diyerek tanıtmış.