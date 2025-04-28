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Koronavirüs Döneminden Beri Bu Acıyı Çekiyormuş: Gökçe Kırgız Hastalığını İlk Kez Açıkladı

Koronavirüs Döneminden Beri Bu Acıyı Çekiyormuş: Gökçe Kırgız Hastalığını İlk Kez Açıkladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.04.2025 - 19:39

Kalbime Gömerim O Zaman şarkısıyla adını duyuran ve bir döneme adeta damga vuran Gökçe Kırgız, o dönem çıkardığı şarkının patlamasından sonra uzun süre ortalıktan kaybolmuştu. Sonrasında müzik sektörüne daha profesyonel bir şekilde adım atan genç sanatçı, son olarak Gürkan Şef ile Mangal Keyfi programında sevenlerinin karşısına çıktı.

Programda samimi açıklamalarda bulunan Kırgız, koronavirüs döneminden beri sağlık problemleri yaşadığını anlattı. “Bu acıyı çekiyorum ve artık iyileşmek istiyorum” dedi.

İşte detaylar...

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Henüz 17 yaşındayken YouTube’a yüklediği Kalbime Gömerim O Zaman şarkısıyla hayatımıza giren Gökçe Kırgız, o dönemin genç yeteneklerinden biri olarak bir anda parlamıştı.

Henüz 17 yaşındayken YouTube’a yüklediği Kalbime Gömerim O Zaman şarkısıyla hayatımıza giren Gökçe Kırgız, o dönemin genç yeteneklerinden biri olarak bir anda parlamıştı.

Üstelik şarkının hem sözlerini yazan hem de besteleyen de bizzat kendisiydi. Belki ismini duymamış olabilirsiniz ama o şarkının bir şekilde kulaklarınıza çalındığına eminiz! 2006 yılında internette patlayan bu şarkı, o dönem adeta viral olmuştu.

Ancak o zamanlar şöhreti ikinci plana atarak müzik kariyerine hemen atılmak yerine üniversite okumayı tercih etmişti. İşte tam da bu boşlukta, ilginç bir olay yaşanmıştı: Merve Doğan isimli bir kişi, Gökçe Kırgız’ın adını kullanarak sahte bir Facebook hesabı açmış ve Kalbime Gömerim O Zaman şarkısını söyleyip kendi fotoğraflarından klip yaparak bu hesap üzerinden paylaşmış. Sonrasında ise sahne almaya başlayıp kendisini mekanlara “ben Gökçe Kırgız’ım” diyerek tanıtmış.

Durumun fark edilmesi uzun sürmemiş tabii.

Durumun fark edilmesi uzun sürmemiş tabii.

Mekan sahipleri kimlik sorunca, Merve Doğan hızlı davranıp adını resmi olarak Gökçe Kırgız yaptırmış. Böylece sahnelerde uzun süre kendini gerçek Gökçe gibi göstermeye devam etmiş.

Gerçek Gökçe Kırgız ise katıldığı bir programda hem şarkısının hem de adının çalındığını duyurmuş ve hukuki mücadelesini başlatmış.

İşte yıllar sonra tekrar gündeme gelen Gökçe Kırgız, bu kez Gürkan Şef ile Mangal Keyfi programında ortaya çıktı.

İşte yıllar sonra tekrar gündeme gelen Gökçe Kırgız, bu kez Gürkan Şef ile Mangal Keyfi programında ortaya çıktı.

Hayatındaki yeniliklerden ve hobilerinden bahsederken samimi tavırlarıyla dikkat çekti.

“Mutfakta vakit geçirmeye bayılırım. Ya aşçı olacaktık ya da şarkıcı!” diyerek mutfakla olan bağını da esprili bir dille dile getirdi.

Ancak sohbet ilerledikçe Gökçe, daha ciddi bir konuyu da gündeme taşıdı.

Ancak sohbet ilerledikçe Gökçe, daha ciddi bir konuyu da gündeme taşıdı.

Koronavirüs döneminden bu yana yaşadığı sağlık sorunlarını ilk kez açıkladı.

Şarkıcı, “Her kokuyu alamıyorum. Mangal kokusuna bayılıyorum ama sarımsak kokusunu beynim reddediyor. Sarımsağı yediğimde vücudum zehirleniyor ve sürekli istifra ediyorum. Bu acıyı çekiyorum ve artık iyileşmek istiyorum” diyerek yaşadığı sıkıntıyı dile getirdi.

Kırgız, daha önce katıldığı bir programda da “Tükenmişlik Sendromu” yaşadığını açıklamıştı.

“Kendimi tükenmiş hissediyorum; hem aşk hayatımda, hem kariyerimde, hem yaşadığım yeni hayat düzeninde yalnızım” diyen sanatçı, psikolojik anlamda da zorlu bir dönemden geçtiğini belirtmişti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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