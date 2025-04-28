Daha Fazla Dayanamadı: Mehmet Ali Erbil Ex Aşkı Gülseren Ceylan'a Dava Açıp Uzaklaştırma Aldı
Son zamanlarda sık sık özel hayatıyla manşetlere taşınan Mehmet Ali Erbil şimdi de eski sevgilisi Gülseren Ceylan'ın iddialarıyla gündemde yer alıyor. Ceylan’ın sosyal medya paylaşımları olay üstüne olay yaratıyor. Ceylan, son olarak Mehmet Ali Erbil’in arkadaşlarının kumar oynanan bir gecede genç bir kızı çırılçıplak soyduğunu iddia etti. Bu iddiaların ardından Mehmet Ali Erbil soluğu mahkemede aldı.
Ünlü şovmen, eski sevgilisine hakaret ve mala zarar verme davaları açtı, bir de üstüne uzaklaştırma kararı aldırdı.
İşte olaylı aşkın geldiği son nokta…
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Mehmet Ali Erbil son dönemlerde kariyerinden çok özel hayatıyla adından söz ettiriyor.
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En çok da kendisinden tam 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile yaşadığı çalkantılı ilişkiyle konuşuldu.
Ancak Ceylan’ın anlatacakları bununla da sınırlı kalmadı. İşler iyice çığırından çıktı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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