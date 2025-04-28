Daha Fazla Dayanamadı: Mehmet Ali Erbil Ex Aşkı Gülseren Ceylan'a Dava Açıp Uzaklaştırma Aldı

Son zamanlarda sık sık özel hayatıyla manşetlere taşınan Mehmet Ali Erbil şimdi de eski sevgilisi Gülseren Ceylan'ın iddialarıyla gündemde yer alıyor. Ceylan’ın sosyal medya paylaşımları olay üstüne olay yaratıyor. Ceylan, son olarak Mehmet Ali Erbil’in arkadaşlarının kumar oynanan bir gecede genç bir kızı çırılçıplak soyduğunu iddia etti. Bu iddiaların ardından Mehmet Ali Erbil soluğu mahkemede aldı.

Ünlü şovmen, eski sevgilisine hakaret ve mala zarar verme davaları açtı, bir de üstüne uzaklaştırma kararı aldırdı.

İşte olaylı aşkın geldiği son nokta…