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Daha Fazla Dayanamadı: Mehmet Ali Erbil Ex Aşkı Gülseren Ceylan'a Dava Açıp Uzaklaştırma Aldı

Daha Fazla Dayanamadı: Mehmet Ali Erbil Ex Aşkı Gülseren Ceylan'a Dava Açıp Uzaklaştırma Aldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.04.2025 - 18:44

Son zamanlarda sık sık özel hayatıyla manşetlere taşınan Mehmet Ali Erbil şimdi de eski sevgilisi Gülseren Ceylan'ın iddialarıyla gündemde yer alıyor. Ceylan’ın sosyal medya paylaşımları olay üstüne olay yaratıyor. Ceylan, son olarak Mehmet Ali Erbil’in arkadaşlarının kumar oynanan bir gecede genç bir kızı çırılçıplak soyduğunu iddia etti. Bu iddiaların ardından Mehmet Ali Erbil soluğu mahkemede aldı. 

Ünlü şovmen, eski sevgilisine hakaret ve mala zarar verme davaları açtı, bir de üstüne uzaklaştırma kararı aldırdı. 

İşte olaylı aşkın geldiği son nokta…

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Mehmet Ali Erbil son dönemlerde kariyerinden çok özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Mehmet Ali Erbil son dönemlerde kariyerinden çok özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Bir dönemin ekranların en çok izlenen şovmenlerinden olan Mehmet Ali Erbil, son yıllarda daha çok yaşadığı aşklarla, sağlık sorunlarıyla ve sansasyonel olaylarla magazin gündeminde. 

Geçtiğimiz haftalarda hakkında yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle soruşturma açılmış ve ev hapsi cezası almıştı. Ancak Erbil durur mu? Durmadı tabii! Evinden yaptığı yayınlarla yine sosyal medyanın gündemini sallamayı başardı.

En çok da kendisinden tam 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile yaşadığı çalkantılı ilişkiyle konuşuldu.

En çok da kendisinden tam 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile yaşadığı çalkantılı ilişkiyle konuşuldu.

Her ayrılıp barışmaları ayrı bir olay, her paylaşım ayrı bir sansasyondu. Derken, geçtiğimiz aylarda bu ilişki resmen sona erdi. Mehmet Ali Erbil bu kez sessiz kalmayı tercih etti, adeta suskunluğa büründü. Ama Gülseren Ceylan öyle yapmadı!

Ceylan, sosyal medya hesabından art arda videolar çekti, iddialar ortaya attı, hatta bazı programlara katılıp Mehmet Ali Erbil’le olan ilişkilerini tüm çıplaklığıyla anlattı. Bir programda kendisine sorulan “Mehmet Ali Erbil seni tatmin ediyor muydu?” sorusuna, “Her şekilde tatmin ediyordu, yoksa ilişki olmazdı” yanıtını vererek yine gündem olmayı başardı.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ancak Ceylan’ın anlatacakları bununla da sınırlı kalmadı. İşler iyice çığırından çıktı.

Ancak Ceylan’ın anlatacakları bununla da sınırlı kalmadı. İşler iyice çığırından çıktı.

Son açıklamalarında “Kız arkadaşıma yazıldı. Evde hizmetçiyi taciz etti. Arkadaş ortamında para karşılığı kumar oynuyordu” diyerek herkesi şaşkına çevirdi. Yetmedi; kumar oynanan bir gecede Mehmet Ali Erbil’in arkadaşlarının genç bir kızı çırılçıplak soyup eğlence malzemesi haline getirdiğini iddia etti.

Bu şok edici açıklamalar bardağı taşırdı! Mehmet Ali Erbil daha fazla sessiz kalamadı ve soluğu mahkemede aldı. Gülseren Ceylan’a hakaret davası ve mala zarar verme davası açtı. Sadece davalarla da yetinmedi, hakkında uzaklaştırma kararı da aldırdı.

İkili arasındaki bu savaşın nereye varacağı ise şimdiden büyük merak konusu!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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