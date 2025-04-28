İbrahim Selim'le Bu Gece'ye Katılan Hafsanur Sancaktutan'ınki Kadar İlginç Fobiyi Daha Önce Hiç Duymamıştık!
'İbrahim Selim'le Bu Gece' programına biricik aşkı Kubilay Aka'dan sonra Hafsanur Sancaktutan da konuk oldu. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken Sancaktutan, kendisine yöneltilen soruları içtenlikle yanıtladı ve en garip fobisini de ilk kez açıkladı.
Hafsanur Sancaktutan'ın en ilginç fobisinin ne olduğuna birlikte bakalım! 🌸
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Hafsanur Sancaktutan, son zamanlarda Kubilay Aka ile yaşadığı aşk ile gündeme geliyor, fark etmişsinizdir.
Sancaktutan, sevgilisi Kubilay Aka'nın hemen ardından "İbrahim Selim'le Bu Gece" programına katılarak keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.
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