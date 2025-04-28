İbrahim Selim'le Bu Gece'ye Katılan Hafsanur Sancaktutan'ınki Kadar İlginç Fobiyi Daha Önce Hiç Duymamıştık!

Programın eğlenceli anlarından birinde İbrahim Selim, ünlü oyuncuya 'Sahip olduğun en garip fobi nedir?' sorusunu yöneltti. Hafsanur Sancaktutan, daha önce hiç böylesine rastlamadığımız bir şekilde 'kapı fobisi' olduğunu açıkladı. Evet, doğru okudunuz, ünlü güzelin fobisi kapıymış! Ne yılan, ne fare ne de yüksek binalar...

Dediğine göre Hafsanur Sancaktutan, kapılara yaslanamıyormuş. 'Birdenbire kapı üzerine düşebilir' veya 'birisi aniden kapıyı açabilir' gibi düşünceleri de Sancaktutan'ın kapılardan çekincesi olmasının ana sebepleriymiş.