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İbrahim Selim'le Bu Gece'ye Katılan Hafsanur Sancaktutan'ınki Kadar İlginç Fobiyi Daha Önce Hiç Duymamıştık!

İbrahim Selim'le Bu Gece'ye Katılan Hafsanur Sancaktutan'ınki Kadar İlginç Fobiyi Daha Önce Hiç Duymamıştık!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
28.04.2025 - 10:09

'İbrahim Selim'le Bu Gece' programına biricik aşkı Kubilay Aka'dan sonra Hafsanur Sancaktutan da konuk oldu. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken Sancaktutan, kendisine yöneltilen soruları içtenlikle yanıtladı ve en garip fobisini de ilk kez açıkladı.

Hafsanur Sancaktutan'ın en ilginç fobisinin ne olduğuna birlikte bakalım! 🌸

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Hafsanur Sancaktutan, son zamanlarda Kubilay Aka ile yaşadığı aşk ile gündeme geliyor, fark etmişsinizdir.

Hafsanur Sancaktutan, son zamanlarda Kubilay Aka ile yaşadığı aşk ile gündeme geliyor, fark etmişsinizdir.

Öyle ki ikilinin aşkına ilk başlarda pek çok kişi inanamasa da ünlü çift aşklarını son gaz yaşamaya devam ediyor. Şimdilerde en inanmayanın bile inandığı bu aşk, magazin gündemine de sık sık konu oluyor. E, ne de olsa Kubilay Aka, biricik aşkının gönlünü yapmak için az buz çaba göstermedi. Sete kocaman buketler mi yollanmadı, sahilde Hafsa'nın adı kumlara mı yazılmadı...

Sancaktutan, sevgilisi Kubilay Aka'nın hemen ardından "İbrahim Selim'le Bu Gece" programına katılarak keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Sancaktutan, sevgilisi Kubilay Aka'nın hemen ardından "İbrahim Selim'le Bu Gece" programına katılarak keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Programın eğlenceli anlarından birinde İbrahim Selim, ünlü oyuncuya 'Sahip olduğun en garip fobi nedir?' sorusunu yöneltti. Hafsanur Sancaktutan, daha önce hiç böylesine rastlamadığımız bir şekilde 'kapı fobisi' olduğunu açıkladı. Evet, doğru okudunuz, ünlü güzelin fobisi kapıymış! Ne yılan, ne fare ne de yüksek binalar... 

Dediğine göre Hafsanur Sancaktutan, kapılara yaslanamıyormuş. 'Birdenbire kapı üzerine düşebilir' veya 'birisi aniden kapıyı açabilir' gibi düşünceleri de Sancaktutan'ın kapılardan çekincesi olmasının ana sebepleriymiş.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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