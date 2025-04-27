Aleyna Kalaycıoğlu, Köpeğini Arabaya Almayan Taksiciyle Büyük Gerginlik Yaşadı!
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Survivor yarışmasıyla tanıdığımız Aleyna Kalaycıoğlu, kısa sürede sosyal medyada sevilen yüzlerden biri olmuştu.
leyna Kalaycıoğlu, yakın zamanda İstanbul'da bir taksi şoförüyle yaşadığı tartışma nedeniyle gündeme geldi.
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