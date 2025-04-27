Aleyna Kalaycıoğlu, Köpeğini Arabaya Almayan Taksiciyle Büyük Gerginlik Yaşadı!

Kalaycıoğlu, Survivor yarışmasındaki mücadeleci ve hırslı yapısıyla dikkat çeken çekmiş ve final öncesi son 8 yarışmacı arasına kalmayı başarmıştı. Survivor'dan sonra müzik kariyerine adım atan Aleyna Kalaycıoğlu, ilk single'ı 'Beceremedim' ile çıkış yapmıştır. Ardından 'Bedelini Ödedim' adlı şarkısıyla beğeni toplamış ve Sinan Akçıl ile düet çalışmaları gerçekleştirmişti.

Rapçi Canbay ile aşk yaşayan Kalaycıoğlu, Mert Öcal ve Sude Burcu'nun düğününe Canbay ile birlikte katılmış ve evlilik sorularına 'Hazırız' şeklinde yanıt vermişti. Ancak Canbay, ilişkilerinin henüz yeni olduğunu ve evlilik konusunu şakayla karışık konuştuklarını belirtmişti.