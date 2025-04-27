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Aleyna Kalaycıoğlu, Köpeğini Arabaya Almayan Taksiciyle Büyük Gerginlik Yaşadı!

Aleyna Kalaycıoğlu, Köpeğini Arabaya Almayan Taksiciyle Büyük Gerginlik Yaşadı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
27.04.2025 - 19:15

Survivor yarışmasıyla tanınan ardından müzik kariyerine hızlı bir geçiş yapan Aleyna Kalaycıoğlu, köpeğini taksisine almayan taksiciyle gergin anlar yaşadı. İsyanını sosyal medyasından paylaştı.

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Survivor yarışmasıyla tanıdığımız Aleyna Kalaycıoğlu, kısa sürede sosyal medyada sevilen yüzlerden biri olmuştu.

Survivor yarışmasıyla tanıdığımız Aleyna Kalaycıoğlu, kısa sürede sosyal medyada sevilen yüzlerden biri olmuştu.

Kalaycıoğlu, Survivor yarışmasındaki mücadeleci ve hırslı yapısıyla dikkat çeken çekmiş ve final öncesi son 8 yarışmacı arasına kalmayı başarmıştı. Survivor'dan sonra müzik kariyerine adım atan Aleyna Kalaycıoğlu, ilk single'ı 'Beceremedim' ile çıkış yapmıştır. Ardından 'Bedelini Ödedim' adlı şarkısıyla beğeni toplamış ve Sinan Akçıl ile düet çalışmaları gerçekleştirmişti.

Rapçi Canbay ile aşk yaşayan Kalaycıoğlu, Mert Öcal ve Sude Burcu'nun düğününe Canbay ile birlikte katılmış ve evlilik sorularına 'Hazırız' şeklinde yanıt vermişti. Ancak Canbay, ilişkilerinin henüz yeni olduğunu ve evlilik konusunu şakayla karışık konuştuklarını belirtmişti.

leyna Kalaycıoğlu, yakın zamanda İstanbul'da bir taksi şoförüyle yaşadığı tartışma nedeniyle gündeme geldi.

leyna Kalaycıoğlu, yakın zamanda İstanbul'da bir taksi şoförüyle yaşadığı tartışma nedeniyle gündeme geldi.

“Bana yolda ‘Köpeğini alamam, in’ dedi. İnmiyorum, sizden çektiğimiz yeter, bu benim taksicilerle yaşadığım kaçıncı vaka bilmiyorum.” diyerek çektiği videoyu paylaşan Kalaycıoğlu, arabadan inmediğini ve polis beklediğini de söyledi. Taksi şoförünü, tavırlarından dolayı eleştirdi.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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