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Bayıltan Karizma: Bir Hayranının Çağatay Ulusoy Anısı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Bayıltan Karizma: Bir Hayranının Çağatay Ulusoy Anısı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.04.2025 - 13:26

Gaddar dizisinde fırtına estiren Çağatay Ulusoy, şimdilerde Eşref Rüya ile yine ekran başındakileri mest ediyor. Demet Özdemir’le başrolü paylaşan yakışıklı oyuncu, hem oyunculuğuyla hem de karizmasıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sosyal medyada bir hayranı, ünlü isimle çekildiği fotoğrafı paylaşınca ortalık karıştı. Goygoycular peşi sıra yorum yağdırdı, bir yorum özellikle dikkat çekti. Ulusoy ile ilgili olan bir anısını paylaşan kullanıcı anlattıklarıyla 'Vay be' dedirtti.

Buyrun detaylar için sizi şöyle alalım.

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Adını Feriha Koydum dizisiyle ünlenen ve ardından Medcezir dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'u mutlaka tanıyorsunuzdur.

Adını Feriha Koydum dizisiyle ünlenen ve ardından Medcezir dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'u mutlaka tanıyorsunuzdur.

Hem başarılı oyunculuğu hem de yakışıklılığı ile dillerden düşmeyen Ulusoy İçerde, Kubra, Hakan Muhafız gibi pek çok yapımda adından başarıyla söz ettirdi. Son olarak geçtiğimiz yıl Gaddar dizisiyle ekranlardaydı. 

Dizinin final yapmasının ardından kısa bir süre ortalıktan kaybolan ünlü isim şimdilerde Demet Özdemir ile Eşref Rüya dizisinde başrolü paylaşıyor. Dizideki karizması da epey koşuluyor şu günlerde.

Dizi yeni başladığı için beğenilip beğenilmeyeceği ilerleyen günlerde reytinglerle net olarak belli olacak ama Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in uyumu beğeniliyor.

Kariyeri ve yakışıklılığını konuştuysak gelelim özel hayatına.

Kariyeri ve yakışıklılığını konuştuysak gelelim özel hayatına.

Biliyorsunuz ki Çağatay Ulusoy'un özel hayatı da kariyeri kadar konuşuluyor. Magazinin yakından takip ettiği ünlü isim Serenay Sarıkaya ile bir dönem aşk yaşamıştı. Medcezir dizisinde birlikte rol alan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen çiftimiz kısa bir birliktelik yaşamış ve daha sonra ayrılmıştı.

Çağatay Ulusoy'un en bilinen ex aşklarından biri de Duygu Sarışın. Bilenler bilir tam 7 yıl birlikte olmuşlardı. Ancak geçtiğimiz 2023 yılında ilişkilerini sonlandırmışlardı.

Ne kadar ikilinin tekrar barışacağını düşünsek de bir daha bir araya gelmemişlerdi.

Şimdilerde ise gönlünü genç ve başarılı oyuncu Aslıhan Malbora’ya kaptırdı. Hatta ikili Netflix dizisi Kübrada sevgiliyi canlandırmıştı.

Gelelim son bombaya! Geçtiğimiz günlerde bir hayranı, Çağatay Ulusoy’la çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Gelelim son bombaya! Geçtiğimiz günlerde bir hayranı, Çağatay Ulusoy’la çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
twitter.com

Fotoğrafın altına da şöyle yazdı: “Terre d’Hermes kokuyordu.” Yani hem görsel hem kokusal bir anı olmuş anlayacağınız! Bu paylaşımın ardından ortalık şenlendi. 

Goygoycular yoruma koştu.

Kimi samimiyete gönderme yaptı;

Kimi samimiyete gönderme yaptı;
twitter.com

Kimi Mahmut Tanal'la ünlü oyuncuyu yarıştırdı;

Kimi Mahmut Tanal'la ünlü oyuncuyu yarıştırdı;
twitter.com
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Bir başka kullanıcı da kendi Çağatay anısını döktü ortaya 👇

Bir başka kullanıcı da kendi Çağatay anısını döktü ortaya 👇
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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