Bayıltan Karizma: Bir Hayranının Çağatay Ulusoy Anısı Sosyal Medyada Gündem Oldu
Gaddar dizisinde fırtına estiren Çağatay Ulusoy, şimdilerde Eşref Rüya ile yine ekran başındakileri mest ediyor. Demet Özdemir’le başrolü paylaşan yakışıklı oyuncu, hem oyunculuğuyla hem de karizmasıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Sosyal medyada bir hayranı, ünlü isimle çekildiği fotoğrafı paylaşınca ortalık karıştı. Goygoycular peşi sıra yorum yağdırdı, bir yorum özellikle dikkat çekti. Ulusoy ile ilgili olan bir anısını paylaşan kullanıcı anlattıklarıyla 'Vay be' dedirtti.
Buyrun detaylar için sizi şöyle alalım.
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Adını Feriha Koydum dizisiyle ünlenen ve ardından Medcezir dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'u mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Kariyeri ve yakışıklılığını konuştuysak gelelim özel hayatına.
Gelelim son bombaya! Geçtiğimiz günlerde bir hayranı, Çağatay Ulusoy’la çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Kimi samimiyete gönderme yaptı;
Kimi Mahmut Tanal'la ünlü oyuncuyu yarıştırdı;
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Bir başka kullanıcı da kendi Çağatay anısını döktü ortaya 👇
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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