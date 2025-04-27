Bayıltan Karizma: Bir Hayranının Çağatay Ulusoy Anısı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Gaddar dizisinde fırtına estiren Çağatay Ulusoy, şimdilerde Eşref Rüya ile yine ekran başındakileri mest ediyor. Demet Özdemir’le başrolü paylaşan yakışıklı oyuncu, hem oyunculuğuyla hem de karizmasıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sosyal medyada bir hayranı, ünlü isimle çekildiği fotoğrafı paylaşınca ortalık karıştı. Goygoycular peşi sıra yorum yağdırdı, bir yorum özellikle dikkat çekti. Ulusoy ile ilgili olan bir anısını paylaşan kullanıcı anlattıklarıyla 'Vay be' dedirtti.

Buyrun detaylar için sizi şöyle alalım.