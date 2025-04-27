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Aleyna Tilki ve Edis Sokağa Çıktı, Hayranlarına Mini Bir Konser Verdi!

Aleyna Tilki ve Edis Sokağa Çıktı, Hayranlarına Mini Bir Konser Verdi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.04.2025 - 09:23

Aleyna Tilki ve Edis, Saygı1 Mor ve Ötesi gecesinde sahneye çıkarak “Benim Küçük Sevgilim” yorumlarıyla geceye damga vurmuştu. İkilinin sahnedeki uyumu ve enerjisi o kadar beğenildi ki sosyal medyada günlerce konuşuldu.

Şimdi de hayranlarını şaşırtarak sokakta aynı şarkıyı birlikte söylediler! O anlar sosyal medyayı adeta yerinden oynattı. 

İşte Aleyna ve Edis’in sürpriz performansı…

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Türk pop müziğinin iki sevilen ismi Aleyna Tilki ve Edis, geçtiğimiz günlerde Saygı1 Mor ve Ötesi gecesinde sahne almış ve unutulmaz bir düete imza atmışlardı.

Türk pop müziğinin iki sevilen ismi Aleyna Tilki ve Edis, geçtiğimiz günlerde Saygı1 Mor ve Ötesi gecesinde sahne almış ve unutulmaz bir düete imza atmışlardı.

Benim Küçük Sevgilim adlı şarkıyı yeniden yorumlayan ikili, sahnedeki uyumları ve güçlü vokalleriyle izleyenlere resmen müzik ziyafeti yaşatmıştı.

Saygı1 konserlerinin amacı, Türk müzik tarihine damga vurmuş sanatçıları onurlandırmak. İlk gecede Ceza, ikinci gecede Sertab Erener sahnedeydi; Mor ve Ötesi için düzenlenen gece ise zaten en başından beri ayrı bir heyecanla bekleniyordu.

Aleyna ve Edis’in sahne aldığı an, gecenin belki de en çok konuşulan ve alkış toplayan bölümü oldu.

Aleyna ve Edis’in sahne aldığı an, gecenin belki de en çok konuşulan ve alkış toplayan bölümü oldu.

Daha önce aynı projede bir araya gelmeyen bu iki yıldızın düeti izleyiciler için sürpriz oldu. Aleyna’nın kendine özgü yorumu, Edis’in sahnedeki enerjisi ile birleşince ortaya gerçekten bambaşka bir versiyon çıktı. 

Özellikle nakaratta seslerinin birbirine karıştığı anlarda salonda adeta yer yerinden oynadı.

Bu unutulmaz performansın etkisi sadece konser salonuyla sınırlı kalmadı. Gecenin ardından sosyal medyada binlerce yorum yapıldı, ikilinin performansı uzun süre gündemde kaldı.

Sevilen İkili bu kez sokakta hayranlarına müzik ziyafeti yaşattı!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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