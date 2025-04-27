Aleyna Tilki ve Edis Sokağa Çıktı, Hayranlarına Mini Bir Konser Verdi!
Aleyna Tilki ve Edis, Saygı1 Mor ve Ötesi gecesinde sahneye çıkarak “Benim Küçük Sevgilim” yorumlarıyla geceye damga vurmuştu. İkilinin sahnedeki uyumu ve enerjisi o kadar beğenildi ki sosyal medyada günlerce konuşuldu.
Şimdi de hayranlarını şaşırtarak sokakta aynı şarkıyı birlikte söylediler! O anlar sosyal medyayı adeta yerinden oynattı.
İşte Aleyna ve Edis’in sürpriz performansı…
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Türk pop müziğinin iki sevilen ismi Aleyna Tilki ve Edis, geçtiğimiz günlerde Saygı1 Mor ve Ötesi gecesinde sahne almış ve unutulmaz bir düete imza atmışlardı.
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Aleyna ve Edis’in sahne aldığı an, gecenin belki de en çok konuşulan ve alkış toplayan bölümü oldu.
Sevilen İkili bu kez sokakta hayranlarına müzik ziyafeti yaşattı!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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