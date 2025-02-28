Saygı1'de Beklenmedik Sürpriz: Edis ve Aleyna Tilki'nin Düeti Sosyal Medyayı Salladı
Saygı1'de Beklenmedik Sürpriz: Edis ve Aleyna Tilki'nin Düeti Sosyal Medyayı Salladı
Aleyna Tilki ve Edis, Saygı1 Mor ve Ötesi gecesinde sahneye çıkarak unutulmaz bir düete imza attı. “Benim Küçük Sevgilim” adlı şarkıyı yeniden yorumlayan ikili müzikseverlere adeta bir müzik ziyafeti sundu. Aleyna Tilki ve Edis’in güçlü vokalleri ve sahnedeki uyumu şarkıya yepyeni bir ruh kattı.
Performans kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, geceye damga vuran anlardan biri olarak hafızalara kazındı.
Gelin o büyüleyici performansın detaylarına birlikte göz atalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bildiğiniz gibi Saygı1 konserleri Türk müzik tarihine damga vurmuş sanatçılar için düzenlenen özel gecelerden oluşuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Saygı1 Mor ve Ötesi gecesinde birçok sanatçı performansıyla gündem olmayı başardı. Gecenin en çok konuşulan anlardan biri pop müziğin en sevilen isimlerinden Aleyna Tilki ve Edis’in birlikte sahneye çıkmasıydı!
Aleyna Tilki ve Edis, Mor ve Ötesi’nin klasikleşmiş şarkılarından biri olan “Benim Küçük Sevgilim”i seslendirerek rock müzik ile pop müziğin eşsiz bir birleşimini sahneye taşıdı.
Performans boyunca sahnede enerjik bir atmosfer hakimdi.
Gelin önce bir kuple dinleyelim sonra da gelen yorumlara bakalım... Buyrunuz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın