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Saygı1'de Beklenmedik Sürpriz: Edis ve Aleyna Tilki'nin Düeti Sosyal Medyayı Salladı

Saygı1'de Beklenmedik Sürpriz: Edis ve Aleyna Tilki'nin Düeti Sosyal Medyayı Salladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.02.2025 - 14:48

Aleyna Tilki ve Edis, Saygı1 Mor ve Ötesi gecesinde sahneye çıkarak unutulmaz bir düete imza attı. “Benim Küçük Sevgilim” adlı şarkıyı yeniden yorumlayan ikili müzikseverlere adeta bir müzik ziyafeti sundu. Aleyna Tilki ve Edis’in güçlü vokalleri ve sahnedeki uyumu şarkıya yepyeni bir ruh kattı. 

Performans kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, geceye damga vuran anlardan biri olarak hafızalara kazındı. 

Gelin o büyüleyici performansın detaylarına birlikte göz atalım.

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Bildiğiniz gibi Saygı1 konserleri Türk müzik tarihine damga vurmuş sanatçılar için düzenlenen özel gecelerden oluşuyor.

Bildiğiniz gibi Saygı1 konserleri Türk müzik tarihine damga vurmuş sanatçılar için düzenlenen özel gecelerden oluşuyor.

İlk gece rap müziğin efsanesi Ceza, ikinci gece ise güçlü sesiyle Sertab Erener onurlandırılmıştı. Ve sıra Mor ve Ötesi’ne geldiğinde gecenin ne kadar özel olacağı en başından belliydi.

Geceye damga vuran performansları bu içeriğimizde detaylandırmıştık:

Saygı1 Mor ve Ötesi gecesinde birçok sanatçı performansıyla gündem olmayı başardı. Gecenin en çok konuşulan anlardan biri pop müziğin en sevilen isimlerinden Aleyna Tilki ve Edis’in birlikte sahneye çıkmasıydı!

Saygı1 Mor ve Ötesi gecesinde birçok sanatçı performansıyla gündem olmayı başardı. Gecenin en çok konuşulan anlardan biri pop müziğin en sevilen isimlerinden Aleyna Tilki ve Edis’in birlikte sahneye çıkmasıydı!

İkilinin “Benim Küçük Sevgilim” şarkısında yaptığı düet seyircilere büyük bir sürpriz oldu. Daha önce birlikte projelerde yer almayan Aleyna ve Edis’in bu beklenmedik iş birliği konserin en dikkat çeken anlarından biri haline geldi.

Aleyna Tilki ve Edis, Mor ve Ötesi’nin klasikleşmiş şarkılarından biri olan “Benim Küçük Sevgilim”i seslendirerek rock müzik ile pop müziğin eşsiz bir birleşimini sahneye taşıdı.

Aleyna Tilki ve Edis, Mor ve Ötesi’nin klasikleşmiş şarkılarından biri olan “Benim Küçük Sevgilim”i seslendirerek rock müzik ile pop müziğin eşsiz bir birleşimini sahneye taşıdı.

Aleyna Tilki’nin kendine özgü yorumu ve Edis’in sahnedeki enerjisiyle birleşince ortaya mükemmel bir performans çıktı. Şarkının duygusal atmosferi ikilinin sahnedeki uyumu ile daha da etkileyici hale geldi. 

Seyirciler, Aleyna ve Edis’in yorumuna büyük bir ilgi gösterdi ve salondaki coşku doruk noktasına ulaştı.

Performans boyunca sahnede enerjik bir atmosfer hakimdi.

Performans boyunca sahnede enerjik bir atmosfer hakimdi.

Edis’in ve Aleyna’nın güçlü sesi şarkıyı adeta yeniden canlandırdı. Özellikle nakarat kısmında ikilinin seslerinin birleştiği an izleyiciler tarafından büyük alkış aldı.

Gecenin ardından Aleyna Tilki ve Edis’in düeti sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Özellikle Twitter'da (X) yüzlerce kişi performans hakkında yorum yaptı. Ne dersiniz ikiliden bir proje gelir mi?

Gelin önce bir kuple dinleyelim sonra da gelen yorumlara bakalım... Buyrunuz:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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