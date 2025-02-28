Sessiz Kalmadı: Gülçin Ergül'ün 'Hepsi' İsyanından Sonra Cemre Kemer'den Tepki Dolu Paylaşım Geldi

Ergül, yıllardır yanlış anlaşıldığını ve aslında olayların tamamen farklı bir şekilde geliştiğini söyledi:

“O dönem neden açıklama yapmadım? Çünkü dava süreci vardı. Ve en önemlisi, arkadaşlarım hakkında asla olumsuz konuşmak istemedim. Ama hakkımda çok kötü söylemler oldu. İnsanların bana duyduğu öfke peşimi bırakmadı. Beni yanlış yargıladılar ve yanlış tanıdılar. Hep günah keçisi ben oldum.”