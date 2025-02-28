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Sessiz Kalmadı: Gülçin Ergül'ün 'Hepsi' İsyanından Sonra Cemre Kemer'den Tepki Dolu Paylaşım Geldi

Sessiz Kalmadı: Gülçin Ergül'ün 'Hepsi' İsyanından Sonra Cemre Kemer'den Tepki Dolu Paylaşım Geldi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.02.2025 - 14:05

Gülçin Ergül, bir önceki gün Katarsis programına konuk olmuş ve Hepsi Grubu’ndan ayrıldığı dönem yaşadığı zorlukları gözyaşları içinde anlatmıştı.. Grup dağıldıktan sonra suçlu ilan edildiğini ve üzerindeki baskının hiç bitmediğini söylemişti. Gözyaşları içinde yaptığı açıklamalar kısa sürede gündem olurken yankısı da büyük oldu. Grubun diğer üyelerinin ne diyeceği merakla beklenirken ilk atak Cemre Kemer'den geldi. Kemer sitem dolu bir paylaşım yaptı.

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Türk pop müzik tarihinde ilk kız müzik grubu olarak adını yazdıran Hepsi, 2004 yılında hayatımıza hızlı bir giriş yapmıştı.

Türk pop müzik tarihinde ilk kız müzik grubu olarak adını yazdıran Hepsi, 2004 yılında hayatımıza hızlı bir giriş yapmıştı.

“Yalan”, “Aşk Sakızı”, “Olmaz Oğlan”, “Üç Kalp” gibi hit şarkılarla müzik listelerini altüst eden grup, o dönemde genç kızların en büyük idolü haline gelmişti hatırlarsanız.

Üstelik, sadece müzikleriyle değil, Hepsi 1 dizisiyle de hayranlarıyla bağ kurmuşlardı.

Üstelik, sadece müzikleriyle değil, Hepsi 1 dizisiyle de hayranlarıyla bağ kurmuşlardı.

Ancak 2009 yılına gelindiğinde Gülçin Ergül’ün gruptan ayrılmasıyla Hepsi için dağılma süreci başlamıştı. Grup Gülçin olmadan bir süre daha devam etmişti ancak eski enerjisini yakalayamamıştı.

O günden sonra ise Hepsi’nin dağılma sebebiyle ilgili birçok iddia ortaya atıldı.

O günden sonra ise Hepsi’nin dağılma sebebiyle ilgili birçok iddia ortaya atıldı.

Gülçin Ergül, grubu kendisi bozmuş gibi gösterildiğini sık sık dile getirse de diğer üyeler tarafından yapılan açıklamalar bunu doğrular nitelikte değildi. Özellikle Yasemin Yürük’ün zaman zaman gönderme dolu açıklamaları Gülçin ile olan gerginliği gözler önüne serdi. Cemre Kemer ve Eren Bakıcı ise genellikle bu konulara fazla dahil olmamayı tercih etti.

Geçtiğimiz saatlerde Gülçin Ergül, Katarsis programına katılarak Hepsi Grubu’ndan ayrılırken ve sonrasında yaşadığı süreci gözyaşları içinde anlattı.

Geçtiğimiz saatlerde Gülçin Ergül, Katarsis programına katılarak Hepsi Grubu’ndan ayrılırken ve sonrasında yaşadığı süreci gözyaşları içinde anlattı.

Ergül, yıllardır yanlış anlaşıldığını ve aslında olayların tamamen farklı bir şekilde geliştiğini söyledi:

“O dönem neden açıklama yapmadım? Çünkü dava süreci vardı. Ve en önemlisi, arkadaşlarım hakkında asla olumsuz konuşmak istemedim. Ama hakkımda çok kötü söylemler oldu. İnsanların bana duyduğu öfke peşimi bırakmadı. Beni yanlış yargıladılar ve yanlış tanıdılar. Hep günah keçisi ben oldum.”

Ancak en dikkat çeken açıklamalarından biri, Hepsi grubunun 2014’te tekrar bir araya gelmeye çalıştığını ancak aralarındaki problemler nedeniyle başarısız olduklarını söylemesi oldu.

Ancak en dikkat çeken açıklamalarından biri, Hepsi grubunun 2014’te tekrar bir araya gelmeye çalıştığını ancak aralarındaki problemler nedeniyle başarısız olduklarını söylemesi oldu.

“2014’te bir buluşma yaptık, kimse bilmiyor. Ama yine anlaşamadık ve tartıştık. Bu yüzden biliyorum ki biz bir araya gelemeyiz. İnsanlar dışarıdan çok şey söylüyor ama içinde olmadıkları için anlamıyorlar.”

Detaylardan burada bahsetmiştik:

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Bu açıklamalar kısa sürede sosyal medyada yankı uyandırdı.

Bu açıklamalar kısa sürede sosyal medyada yankı uyandırdı.

Hepsi hayranları tekrar ikiye bölündü: Kimileri Gülçin’i haklı buldu, kimileri ise onu grubu dağıtan kişi olarak görmeye devam etti. Ancak olay bununla bitmedi…

Gülçin Ergül’ün açıklamaları gündem olurken, Hepsi’nin diğer üyelerinden Cemre Kemer de sessiz kalmadı.

Gülçin Ergül’ün açıklamaları gündem olurken, Hepsi’nin diğer üyelerinden Cemre Kemer de sessiz kalmadı.

Katarsis programının ardından, sosyal medyada Gülçin’e destek mesajları yağarken, Cemre Kemer ise linç dolu mesajlara maruz kaldığını söyledi.

Kemer, Instagram hikayesinde şu ifadeleri kullandı:

Kemer, Instagram hikayesinde şu ifadeleri kullandı:

“Yine bir sabah kalkıyorum ve DM kutum linç mesajlarıyla dolu. Ön yargılı, bilip bilmeden, konuşmadığım ama konuşsam da böyle haber gireceğiz tarzı mesajlarla dolu. Yıllardır bu sarmal hiç bitmiyor.”

Yasemin Yürük ve Eren Bakıcı’dan ise henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

Yasemin Yürük ve Eren Bakıcı’dan ise henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

Ancak Gülçin Ergül ve Cemre Kemer arasında bir gerilimin devam ettiği ortada. Peki sizce kim haklı?

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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