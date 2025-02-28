Sessiz Kalmadı: Gülçin Ergül'ün 'Hepsi' İsyanından Sonra Cemre Kemer'den Tepki Dolu Paylaşım Geldi
Sessiz Kalmadı: Gülçin Ergül'ün 'Hepsi' İsyanından Sonra Cemre Kemer'den Tepki Dolu Paylaşım Geldi
Gülçin Ergül, bir önceki gün Katarsis programına konuk olmuş ve Hepsi Grubu’ndan ayrıldığı dönem yaşadığı zorlukları gözyaşları içinde anlatmıştı.. Grup dağıldıktan sonra suçlu ilan edildiğini ve üzerindeki baskının hiç bitmediğini söylemişti. Gözyaşları içinde yaptığı açıklamalar kısa sürede gündem olurken yankısı da büyük oldu. Grubun diğer üyelerinin ne diyeceği merakla beklenirken ilk atak Cemre Kemer'den geldi. Kemer sitem dolu bir paylaşım yaptı.
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Türk pop müzik tarihinde ilk kız müzik grubu olarak adını yazdıran Hepsi, 2004 yılında hayatımıza hızlı bir giriş yapmıştı.
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Üstelik, sadece müzikleriyle değil, Hepsi 1 dizisiyle de hayranlarıyla bağ kurmuşlardı.
O günden sonra ise Hepsi’nin dağılma sebebiyle ilgili birçok iddia ortaya atıldı.
Geçtiğimiz saatlerde Gülçin Ergül, Katarsis programına katılarak Hepsi Grubu’ndan ayrılırken ve sonrasında yaşadığı süreci gözyaşları içinde anlattı.
Ancak en dikkat çeken açıklamalarından biri, Hepsi grubunun 2014’te tekrar bir araya gelmeye çalıştığını ancak aralarındaki problemler nedeniyle başarısız olduklarını söylemesi oldu.
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Bu açıklamalar kısa sürede sosyal medyada yankı uyandırdı.
Gülçin Ergül’ün açıklamaları gündem olurken, Hepsi’nin diğer üyelerinden Cemre Kemer de sessiz kalmadı.
Kemer, Instagram hikayesinde şu ifadeleri kullandı:
Yasemin Yürük ve Eren Bakıcı’dan ise henüz herhangi bir açıklama gelmedi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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