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Hande Erçel'den Hakan Sabancı İmzalı Maldivler Pozları: Ayrılık İddialarına Böyle Yanıt Verdi!

Hande Erçel'den Hakan Sabancı İmzalı Maldivler Pozları: Ayrılık İddialarına Böyle Yanıt Verdi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.04.2025 - 10:59

Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkı yine dillerde! Bir süredir ayrıldıkları konuşuluyordu biliyorsunuz, hatta herkes “Acaba bitti mi?” diye birbirine sormaya başlamıştı. Tam da bu dedikodulara Maldivler’den mis gibi bir cevap geldi. İkili el ele tatile koştu, Hande Erçel de bir güzel pozları patlattı! 

Tabii sosyal medya yine yangın yeri…

Gelin o paylaşımlara birlikte bakalım.

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Hande Erçel biliyorsunuz, kariyeri kadar özel hayatıyla da yıllardır gündemden düşmeyen isimlerden.

Hande Erçel biliyorsunuz, kariyeri kadar özel hayatıyla da yıllardır gündemden düşmeyen isimlerden.

Attığı her adım, giydiği her kıyafet anında sosyal medyada olay oluyor. Bir dizide rol alsa da almasa da, Erçel’in ismi her zaman konuşulacak bir malzeme buluyor. 

Özellikle özel hayatı magazinin baş köşesinden hiç inmiyor. Hande Erçel ile sosyetik iş insanı Hakan Sabancı’nın aşkı 2022 yılının sonlarında duyulmuştu. O günden beri çiftimiz aşklarını dolu dizgin yaşıyor. Tatiller, kutlamalar, minik kaçamaklar derken aşkları iyice perçinlendi. Ancak işin bir de kaynana tarafı var ki orası biraz daha karışık!

Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’nın bu ilişkiye pek sıcak bakmadığı uzun zamandır kulaktan kulağa dolaşıyor. Arzu Hanım’ın gelin seçme kriterlerinin yüksek olduğu, özellikle de oyuncu bir gelin istemediği söyleniyor.

Hatta zaman zaman Erçel'e karşı mesafeli tavırları ve sosyetede dönen dedikodular da bunu destekler nitelikte.

Hatta zaman zaman Erçel'e karşı mesafeli tavırları ve sosyetede dönen dedikodular da bunu destekler nitelikte.

Tüm bu söylentilerin üzerine bir de son haftalarda çiftin birlikte pek görülmemesi “Acaba ayrıldılar mı?” sorularını beraberinde getirdi. 

Sosyal medyada fısıltılar büyüdü, ayrılık iddiaları magazin sayfalarını süslemeye başladı.

Hande Erçel sonunda bu dedikodulara güçlü bir yanıt verdi!

Hande Erçel sonunda bu dedikodulara güçlü bir yanıt verdi!

Maldivler’den paylaştığı aşk dolu karelerle sevgilisi Hakan Sabancı ile aşklarının devam ettiğini resmen ilan etti.

Hande’nin art arda gelen bikinili fotoğrafları ve Hakan'lı paylaşımları, hem ayrılık iddialarını çürüttü hem de sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Bize de mutluluklar demek düşer...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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