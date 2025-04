Hande Erçel'den Hakan Sabancı İmzalı Maldivler Pozları: Ayrılık İddialarına Böyle Yanıt Verdi!

Attığı her adım, giydiği her kıyafet anında sosyal medyada olay oluyor. Bir dizide rol alsa da almasa da, Erçel’in ismi her zaman konuşulacak bir malzeme buluyor.

Özellikle özel hayatı magazinin baş köşesinden hiç inmiyor. Hande Erçel ile sosyetik iş insanı Hakan Sabancı’nın aşkı 2022 yılının sonlarında duyulmuştu. O günden beri çiftimiz aşklarını dolu dizgin yaşıyor. Tatiller, kutlamalar, minik kaçamaklar derken aşkları iyice perçinlendi. Ancak işin bir de kaynana tarafı var ki orası biraz daha karışık!

Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’nın bu ilişkiye pek sıcak bakmadığı uzun zamandır kulaktan kulağa dolaşıyor. Arzu Hanım’ın gelin seçme kriterlerinin yüksek olduğu, özellikle de oyuncu bir gelin istemediği söyleniyor.