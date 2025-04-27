Hande Erçel'den Hakan Sabancı İmzalı Maldivler Pozları: Ayrılık İddialarına Böyle Yanıt Verdi!
Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkı yine dillerde! Bir süredir ayrıldıkları konuşuluyordu biliyorsunuz, hatta herkes “Acaba bitti mi?” diye birbirine sormaya başlamıştı. Tam da bu dedikodulara Maldivler’den mis gibi bir cevap geldi. İkili el ele tatile koştu, Hande Erçel de bir güzel pozları patlattı!
Tabii sosyal medya yine yangın yeri…
Gelin o paylaşımlara birlikte bakalım.
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Hande Erçel biliyorsunuz, kariyeri kadar özel hayatıyla da yıllardır gündemden düşmeyen isimlerden.
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Hatta zaman zaman Erçel'e karşı mesafeli tavırları ve sosyetede dönen dedikodular da bunu destekler nitelikte.
Hande Erçel sonunda bu dedikodulara güçlü bir yanıt verdi!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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bourgeois