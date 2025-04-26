Eski Defterleri Açtı: Hidra'dan Kendisine "Uslu Dur" Diyen Sagopa Kajmer'e "Cübbeli Ahmet" Atağı!
Rap dünyasının önde gelen isimlerinden Hidra ve Sagopa Kajmer, geçtiğimiz gün X platformundaki tartışmalarıyla gündeme geldi. 'Uranyum ve Roket' parçasında Sagopa Kajmer'e gönderme yapan Hidra, X hesabında da Kajmer'in son günlerdeki olaylara sessiz kalmasına tepki gösterdi.
Kajmer, 'Uslu dur' diyerek ufak bir kelime oyunuyla Hidra'yı uyarsa da Hidra eski defterleri açtı, Cübbeli Ahmet ile olan fotoğrafı tekrardan gündeme getirdi. 'Böyle mi uslu durayım?' diye not düşmeyi de ihmal etmedi.
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Birçoğumuz Hidra'yı tanıyoruz.
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Dinlemeyenler için:
Yetmedi, Hidra; Sagopa Kajmer'i X hesabından hedef alarak,
Sagopa Kajmer'den yanıt gecikmedi.
Hidra, yıllar önceye ait "Cübbeli Ahmet ve Sagopa Kajmer" defterini tekrardan açarak bu fotoğrafı paylaştı.
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Sosyal medyadan yorumlar gecikmedi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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