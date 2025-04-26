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Eski Defterleri Açtı: Hidra'dan Kendisine "Uslu Dur" Diyen Sagopa Kajmer'e "Cübbeli Ahmet" Atağı!

Eski Defterleri Açtı: Hidra'dan Kendisine "Uslu Dur" Diyen Sagopa Kajmer'e "Cübbeli Ahmet" Atağı!

Cübbeli Ahmet Sagopa Kajmer
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.04.2025 - 23:30

Rap dünyasının önde gelen isimlerinden Hidra ve Sagopa Kajmer, geçtiğimiz gün X platformundaki tartışmalarıyla gündeme geldi. 'Uranyum ve Roket' parçasında Sagopa Kajmer'e gönderme yapan Hidra, X hesabında da Kajmer'in son günlerdeki olaylara sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Kajmer, 'Uslu dur' diyerek ufak bir kelime oyunuyla Hidra'yı uyarsa da Hidra eski defterleri açtı, Cübbeli Ahmet ile olan fotoğrafı tekrardan gündeme getirdi. 'Böyle mi uslu durayım?' diye not düşmeyi de ihmal etmedi.

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Birçoğumuz Hidra'yı tanıyoruz.

Birçoğumuz Hidra'yı tanıyoruz.

Gerçek adı Fatih Uslu olan rapçi, belki de birçoğumuzun küçüklük yıllarında farklı bir yere sahip.

Yıllardır süregelen dissleşmeleriyle rap dünyasında sıklıkla konuşulan Hidra, bu sefer de dün çıkardığı 'Uranyum ve Roket' şarkısıyla gündeme oturdu. Şarkıda Sagopa Kajmer için 'esnek olurmuş Yunus'un omurgası' gibi ifadeler kullanarak dikkat çekti.

Dinlemeyenler için:

Yetmedi, Hidra; Sagopa Kajmer'i X hesabından hedef alarak,

Yetmedi, Hidra; Sagopa Kajmer'i X hesabından hedef alarak,
twitter.com

'Aynı sesi içerikdeki öğrendi kardeşlerimiz için de çıkar reis. İstediğin zaman çok hızlısın' dedi.

Sagopa Kajmer'den yanıt gecikmedi.

Sagopa Kajmer'den yanıt gecikmedi.
twitter.com

Hidra'nın gerçek adına atıf yaparak 'Sevgili Fatih Uslu 'dur'' diyerek ufak bir kelime oyunuyla Hidra'ya dokundurdu.

Hidra, yıllar önceye ait "Cübbeli Ahmet ve Sagopa Kajmer" defterini tekrardan açarak bu fotoğrafı paylaştı.

Hidra, yıllar önceye ait "Cübbeli Ahmet ve Sagopa Kajmer" defterini tekrardan açarak bu fotoğrafı paylaştı.
twitter.com

Olayın detaylarını öğrenmek isterseniz sizleri şöyle alalım...

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Sosyal medyadan yorumlar gecikmedi.

Sosyal medyadan yorumlar gecikmedi.
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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