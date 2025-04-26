Eski Defterleri Açtı: Hidra'dan Kendisine "Uslu Dur" Diyen Sagopa Kajmer'e "Cübbeli Ahmet" Atağı!

Rap dünyasının önde gelen isimlerinden Hidra ve Sagopa Kajmer, geçtiğimiz gün X platformundaki tartışmalarıyla gündeme geldi. 'Uranyum ve Roket' parçasında Sagopa Kajmer'e gönderme yapan Hidra, X hesabında da Kajmer'in son günlerdeki olaylara sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Kajmer, 'Uslu dur' diyerek ufak bir kelime oyunuyla Hidra'yı uyarsa da Hidra eski defterleri açtı, Cübbeli Ahmet ile olan fotoğrafı tekrardan gündeme getirdi. 'Böyle mi uslu durayım?' diye not düşmeyi de ihmal etmedi.