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Derya Uluğ'un Sevgilisinin Terziye Verdiği Pantolonlar Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'inkilerle Karıştı!

Derya Uluğ'un Sevgilisinin Terziye Verdiği Pantolonlar Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'inkilerle Karıştı!

Mehmet Şimşek
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.04.2025 - 22:06

Bir süredir birlikte oldukları bilinen Derya Uluğ ve Asil Gök çiftinin başına ilginç bir olay geldi. Asil Gök'ün terziye verdiği pantolonlar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in pantolonlarıyla karıştı. Olayı Instagram'da hikaye yoluyla paylaşan çift, 'Bu üçlü bir araya nasıl geldi?' dedirtti!

İşte detaylar...

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Derya Uluğ ve Asil Gök'ün aşkı dillere destan!

Derya Uluğ ve Asil Gök'ün aşkı dillere destan!

Uzun bir süredir birlikte olduğu bilinen çift, sosyal medya hesaplarındaki romantik paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Adeta '41 kere maşallah' dedirten ilişkileriyle de magazin manşetlerinde yer alıyorlar.

Fakat çift bu sefer de epey ilginç bir olayla gündeme geldi.

Fakat çift bu sefer de epey ilginç bir olayla gündeme geldi.

Asil Gök, paylaştığı Instagram hikayesinde terziye verdiği pantolonların Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in pantolonlarıyla karıştığını dile getirdi. Olayı duyanlar, 'Bu üçlü bir araya nasıl geldi?' diye sormaktan kendisini alamadı.

O anları böyle paylaştılar:

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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