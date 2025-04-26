Derya Uluğ'un Sevgilisinin Terziye Verdiği Pantolonlar Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'inkilerle Karıştı!

Bir süredir birlikte oldukları bilinen Derya Uluğ ve Asil Gök çiftinin başına ilginç bir olay geldi. Asil Gök'ün terziye verdiği pantolonlar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in pantolonlarıyla karıştı. Olayı Instagram'da hikaye yoluyla paylaşan çift, 'Bu üçlü bir araya nasıl geldi?' dedirtti!

İşte detaylar...