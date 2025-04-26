Derya Uluğ'un Sevgilisinin Terziye Verdiği Pantolonlar Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'inkilerle Karıştı!
Bir süredir birlikte oldukları bilinen Derya Uluğ ve Asil Gök çiftinin başına ilginç bir olay geldi. Asil Gök'ün terziye verdiği pantolonlar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in pantolonlarıyla karıştı. Olayı Instagram'da hikaye yoluyla paylaşan çift, 'Bu üçlü bir araya nasıl geldi?' dedirtti!
İşte detaylar...
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Derya Uluğ ve Asil Gök'ün aşkı dillere destan!
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Fakat çift bu sefer de epey ilginç bir olayla gündeme geldi.
O anları böyle paylaştılar:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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