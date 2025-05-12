Bu Evet/Hayır Testine Göre Hangi Müzik Türüne Aitsin?
Sorulara sadece 'Evet' ve 'Hayır' cevabını vererek hangi müzik türüne ait olduğunu söylüyoruz! Bu kadar basit cevapları olan bir test biraz seni zorlayabilir!
Hazırsan başlayalım!
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1. İçinden "bu işin böyle olmayacağını biliyorum" dediğin halde yine de sonuna kadar denediğin oldu mu?
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2. Bir ortamda sessizlik uzadığında dayanamayıp saçma da olsa bir şey söyleyenlerden misin?
3. Bir sihirli evrende bir yıl boyunca yaşayacaksın. Her şey sınırsız, özgürsün ama aileni, arkadaşlarını, hiçbir tanıdığını göremeyeceksin. Kabul eder miydin?
4. Gece 03.00'te hiç tanımadığın birinin kapını çalıp “sadece biraz konuşabilir miyiz?” dediğini düşün. Dinler miydin?
5. Zihnindeki ses seni gerçekten yönlendirebilen ayrı bir varlık olsa, onunla tartışır mıydın?
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6. Her sabah uyanınca o günkü ruh hâlini önceden bilecek olsaydın ama bunu değiştiremeyecek olsaydın, bilmek ister miydin?
7. Hiç kuralları bilerek çiğneyip “ne olacak ki ya?” dedin mi?
8. Duygularının insanlar tarafından görülebildiği bir sistem olsa (mesela başının üstünde emojiler gibi belirse), bu sistemde yaşamak seni rahatlatır mıydı?
9. Hayatındaki tüm kararlar zar atarak belirleniyor ama karşılığında hiçbir pişmanlık hissetmiyorsun. Böyle yaşar mıydın?
10. Hayatın boyunca iç sesini kapatma şansın olsa ama onunla birlikte sezgilerini de kaybetsen, bunu göze alır mıydın?
11. Rock!
12. Rap!
13. Elektronik!
14. Indie!
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