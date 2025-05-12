onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Bu Evet/Hayır Testine Göre Hangi Müzik Türüne Aitsin?

etiket Bu Evet/Hayır Testine Göre Hangi Müzik Türüne Aitsin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
12.05.2025 - 23:53

Sorulara sadece 'Evet' ve 'Hayır' cevabını vererek hangi müzik türüne ait olduğunu söylüyoruz! Bu kadar basit cevapları olan bir test biraz seni zorlayabilir!

Hazırsan başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İçinden "bu işin böyle olmayacağını biliyorum" dediğin halde yine de sonuna kadar denediğin oldu mu?

2. Bir ortamda sessizlik uzadığında dayanamayıp saçma da olsa bir şey söyleyenlerden misin?

3. Bir sihirli evrende bir yıl boyunca yaşayacaksın. Her şey sınırsız, özgürsün ama aileni, arkadaşlarını, hiçbir tanıdığını göremeyeceksin. Kabul eder miydin?

4. Gece 03.00'te hiç tanımadığın birinin kapını çalıp “sadece biraz konuşabilir miyiz?” dediğini düşün. Dinler miydin?

5. Zihnindeki ses seni gerçekten yönlendirebilen ayrı bir varlık olsa, onunla tartışır mıydın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Her sabah uyanınca o günkü ruh hâlini önceden bilecek olsaydın ama bunu değiştiremeyecek olsaydın, bilmek ister miydin?

7. Hiç kuralları bilerek çiğneyip “ne olacak ki ya?” dedin mi?

8. Duygularının insanlar tarafından görülebildiği bir sistem olsa (mesela başının üstünde emojiler gibi belirse), bu sistemde yaşamak seni rahatlatır mıydı?

9. Hayatındaki tüm kararlar zar atarak belirleniyor ama karşılığında hiçbir pişmanlık hissetmiyorsun. Böyle yaşar mıydın?

10. Hayatın boyunca iç sesini kapatma şansın olsa ama onunla birlikte sezgilerini de kaybetsen, bunu göze alır mıydın?

11. Rock!

11. Rock!

Senin içinde bir şeyler hep biraz daha yüksek sesle yaşamak istiyor. Duygularını bastırmak yerine, onların dibine kadar gitmeyi seviyorsun. Hayat senin için fazla steril olduğunda sıkılıyorsun; çünkü sen, kırık dökük yanlarıyla bile gerçek olana değer veriyorsun. Bazen 'fazla düşünüyorsun' diyebilirler ama aslında sen her şeyin arkasında bir anlam arıyorsun. Sıradanlıktan hoşlanmayan, “ne varsa içtenlikte var” diyen bir kafa yapın var. Yalnız kaldığında bile sessizlik sana yetmez; çünkü senin kafanın içinde zaten bir konser devam ediyor. Rock ruhu tam da bu: Kendini saklamamak, dünyaya karşı yüksek sesle “ben buradayım” demek.

12. Rap!

12. Rap!

Sen lafı dolandırmazsın. Ne düşünüyorsan, onu söylersin—istersen içinden, istersen dışından. Analizci bir kafan var ama duygusal olanı da göz ardı etmiyorsun. İnsanların ne düşündüğü seni ilgilendirse bile, kendi doğrularını savunmaktan vazgeçmiyorsun. Bazen içindeki öfkeyi bir yerlere boşaltman gerekiyor ve bunu en çok kelimelerle yapıyorsun. Mizah anlayışın keskin, sabrın sınırlı ama zekân çok açık. Rap senin için sadece bir müzik değil; sistemle, saçma kurallarla, ikiyüzlülükle baş etmenin yaratıcı yolu. Senin için kelimeler cephane, beat’ler zırh. Ve sen o dünyaya tam olarak aitsin.

13. Elektronik!

13. Elektronik!

Senin için dünya, sadece görünen değil; hissettiren, titreten bir yer. Duygularını sözcüklerle anlatmaktansa hissettirmeyi tercih ediyorsun. Mantıklı ama aynı zamanda deneysel bir tarafın var. Düzenli görünen ama içten içe sonsuz kaotik bir dünya ilgini çekiyor. Yeni olanı, sıradanın dışında olanı merak ediyorsun. Rutine kolay adapte oluyorsun ama rutin seni pek heyecanlandırmıyor. Elektronik müzik gibi sen de fazla gürültüye gerek kalmadan insanın içine işleyebilen bir karaktere sahipsin. Senin enerjin kontrollü, net ve çok yönlü. Yüzeyde sakin, içerde deli bir evren var.

14. Indie!

14. Indie!

Senin kafan biraz kendi yolunda, biraz da dış dünyaya uzaktan bakanlardan. Kalabalıkları sevebilirsin ama içinde hep o “benim dünyam biraz başka” hissi var. Detayları fark eden, duygularla kolay bağ kuran, bazen de nostaljiyle sarılıp uyuyan bir yapın var. Popüler olanla aran çok yok çünkü sen kendi ritmini, kendi dilini yaratmayı seviyorsun. Hayat senin için ne kadar yavaş ve anlamlıysa o kadar iyi. Geri planda kalmak bazen seni rahatlatıyor ama görünür olduğunda da etkileyiciliğini saklamıyorsun. Indie müzik gibi sen de kolay tüketilmezsin. Biraz sabır, biraz derinlik, tam senlik işler.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ma Belle
Ma Belle
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın