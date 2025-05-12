Bu Evet/Hayır Testine Göre Hangi Müzik Türüne Aitsin?

Senin içinde bir şeyler hep biraz daha yüksek sesle yaşamak istiyor. Duygularını bastırmak yerine, onların dibine kadar gitmeyi seviyorsun. Hayat senin için fazla steril olduğunda sıkılıyorsun; çünkü sen, kırık dökük yanlarıyla bile gerçek olana değer veriyorsun. Bazen 'fazla düşünüyorsun' diyebilirler ama aslında sen her şeyin arkasında bir anlam arıyorsun. Sıradanlıktan hoşlanmayan, “ne varsa içtenlikte var” diyen bir kafa yapın var. Yalnız kaldığında bile sessizlik sana yetmez; çünkü senin kafanın içinde zaten bir konser devam ediyor. Rock ruhu tam da bu: Kendini saklamamak, dünyaya karşı yüksek sesle “ben buradayım” demek.