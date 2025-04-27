Acısına Rağmen Sahnedeydi: Tarkan Annesinin En Sevdiği Şarkıyı Söylerken Hüngür Hüngür Ağladı
Tarkan, annesi Neşe Tevetoğlu’nu kaybetmenin acısını yüreğinde taşırken Avrupa turnesine devam etmek zorunda kaldı. Stuttgart konserinde sahneye çıkan Megastar, açılışı annesinin en sevdiği şarkıyla yaptı. Henüz şarkının başında gözyaşlarına boğulan Tarkan, sesi titreyerek seyircilere duygusal anlar yaşattı. O anlarda salonda adeta sessizlik hakim oldu. Tarkan’ın acısını paylaşan hayranları ve sanatçı dostlarından destek mesajları yağdı.
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Milyonların sevgilisi Tarkan, geçtiğimiz günlerde hayatının en büyük acılarından birini yaşadı.
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Salondaki binlerce kişi Tarkan’ın bu zor anında ona büyük bir sevgiyle destek verdi.
Paylaşımında;
İşte sahnedeki o duygusal anlar:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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