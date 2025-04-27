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Acısına Rağmen Sahnedeydi: Tarkan Annesinin En Sevdiği Şarkıyı Söylerken Hüngür Hüngür Ağladı

Acısına Rağmen Sahnedeydi: Tarkan Annesinin En Sevdiği Şarkıyı Söylerken Hüngür Hüngür Ağladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.04.2025 - 08:47

Tarkan, annesi Neşe Tevetoğlu’nu kaybetmenin acısını yüreğinde taşırken Avrupa turnesine devam etmek zorunda kaldı. Stuttgart konserinde sahneye çıkan Megastar, açılışı annesinin en sevdiği şarkıyla yaptı. Henüz şarkının başında gözyaşlarına boğulan Tarkan, sesi titreyerek seyircilere duygusal anlar yaşattı. O anlarda salonda adeta sessizlik hakim oldu. Tarkan’ın acısını paylaşan hayranları ve sanatçı dostlarından destek mesajları yağdı.

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Milyonların sevgilisi Tarkan, geçtiğimiz günlerde hayatının en büyük acılarından birini yaşadı.

Milyonların sevgilisi Tarkan, geçtiğimiz günlerde hayatının en büyük acılarından birini yaşadı.

68 yaşındaki annesi Neşe Tevetoğlu’nu kalp krizi sonucu kaybeden Megastar, turne maratonuna ara vermek istese de sözleşmeleri ve organizasyonlar nedeniyle sahneye çıkmak zorunda kaldı.

Almanya’nın Stuttgart şehrinde sevenleriyle buluşan Tarkan, geceye yürek burkan bir sürprizle başladı. Sahneye çıkar çıkmaz annesinin en sevdiği türkü olan “Gidiyorum Gündüz Gece”yi söylemeye başlayan sanatçı, henüz ilk dizelerde gözyaşlarına hakim olamadı. Sesi titredi, sözleri boğazına düğümlendi.

Salondaki binlerce kişi Tarkan’ın bu zor anında ona büyük bir sevgiyle destek verdi.

Salondaki binlerce kişi Tarkan’ın bu zor anında ona büyük bir sevgiyle destek verdi.

Alkışlar bir an olsun dinmedi. Seyirciler, Megastar’a moral olabilmek için şarkıya eşlik ederken, sosyal medyada da Tarkan’a geçmiş olsun mesajları yağdı.

Hatırlarsanız, Neşe Tevetoğlu’nun cenaze töreninde de Tarkan’ın acısı yüzüne yansımıştı. Mezarlığa inmeye bile ikna edilemeyen sanatçı, o gün basın mensuplarına herhangi bir açıklama da yapmamıştı. Günler sonra sessizliğini bozan Tarkan, sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal paylaşımla hem annesine veda etmiş hem de kendisine destek olan herkese teşekkür etmişti.

Paylaşımında;

Paylaşımında;

'Anne kaybı içte yanan har bir ateş. Biliyorum öyle kolay da sönmeyecek bir ateş. En ihtiyacımın olduğu günlerde yüreğime su serpmeniz ve yanımda olmanız çok değerliydi. Bu acılı zamanımda bana destek olan tüm sevenlerime, dinleyicilerime, aile, akraba ve yakınlarıma, ekip arkadaşlarıma ve bütün değerli sanatçı dostlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ederim. Ama en çok da bu zor zamanımda hep benimle olan eşim Pınar’a ve de varlığı ile arada bir acımı unutturup yüzümü güldüren canım kızıma çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun 🙏🏻🤍' cümlelerine yer vermişti.

İşte sahnedeki o duygusal anlar:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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