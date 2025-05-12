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Huzurlu Bir Rüyanın Tam Ortasında Çalmaya Başlayacak Şarkılar

etiket Huzurlu Bir Rüyanın Tam Ortasında Çalmaya Başlayacak Şarkılar

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
12.05.2025 - 23:53

Uyku, gerçek hayattan, problemlerden ve duygulardan uzaklaşmanın en basit yolu. Sanki uyurken dünya yavaşlar ve huzurlu rüyalar hiç bitmesin isteriz. O an rüyalarınıza öyle şarkılar eşlik eder ki, rüyanız hiç bitmesin istersiniz. İşte size tam olarak böyle hissettirecek birbirinden huzurlu şarkılar...

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1. One More Night

2. Incomplete

3. The Night We Met

4. Unsteady

5. Another Love

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6. Yours

7. So Close To Magic

8. Naked

9. Happier

10. Fade

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11. All I Ask

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pondsjournal
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