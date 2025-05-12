Huzurlu Bir Rüyanın Tam Ortasında Çalmaya Başlayacak Şarkılar
Uyku, gerçek hayattan, problemlerden ve duygulardan uzaklaşmanın en basit yolu. Sanki uyurken dünya yavaşlar ve huzurlu rüyalar hiç bitmesin isteriz. O an rüyalarınıza öyle şarkılar eşlik eder ki, rüyanız hiç bitmesin istersiniz. İşte size tam olarak böyle hissettirecek birbirinden huzurlu şarkılar...
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1. One More Night
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2. Incomplete
3. The Night We Met
4. Unsteady
5. Another Love
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6. Yours
7. So Close To Magic
8. Naked
9. Happier
10. Fade
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11. All I Ask
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