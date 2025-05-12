Huzurlu Bir Rüyanın Tam Ortasında Çalmaya Başlayacak Şarkılar

Uyku, gerçek hayattan, problemlerden ve duygulardan uzaklaşmanın en basit yolu. Sanki uyurken dünya yavaşlar ve huzurlu rüyalar hiç bitmesin isteriz. O an rüyalarınıza öyle şarkılar eşlik eder ki, rüyanız hiç bitmesin istersiniz. İşte size tam olarak böyle hissettirecek birbirinden huzurlu şarkılar...