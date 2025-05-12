Dedikodular Doğru Çıktı: Bülent Şakrak, Kendisinden 16 Yaş Küçük Sevgilisiyle Aşkını Cümle Aleme İlan Etti!
Ceyda Düvenci ile 2024 yazında boşandıktan sonra adı birçok farklı isimle anılan Bülent Şakrak, üçüncü aşk denemesini sosyal medya hesabından cümle aleme ilan etti.
Geçtiğimiz aylarda hakkında 16 yaş küçük ayakkabı tasarımcısıyla birlikte olduğu iddiaları patlak veren Bülent Şakrak, dedikoduları bizzat kendisi doğruladı!
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Ünlü oyuncu Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci'nin masal gibi aşkının bir anda bitmesi hepimizi küçük çaplı bir şoka sokmuştu hatırlarsanız...
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Ceyda Düvenci, Güçlü Mete'yle yeni bir ilişkiye başladı, hala da devam ediyor. Fakat Bülent Şakrak bir türlü dikiş tutturamadı nedense!
Dedikodular doğru çıktı! Bülent Şakrak, artık bir klasik haline döndürdüğü hareketini yaptı ve Arabacıoğlu ile aşkını Instagram'da paylaştığı pozla ilan etti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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