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Dedikodular Doğru Çıktı: Bülent Şakrak, Kendisinden 16 Yaş Küçük Sevgilisiyle Aşkını Cümle Aleme İlan Etti!

Dedikodular Doğru Çıktı: Bülent Şakrak, Kendisinden 16 Yaş Küçük Sevgilisiyle Aşkını Cümle Aleme İlan Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.05.2025 - 00:02

Ceyda Düvenci ile 2024 yazında boşandıktan sonra adı birçok farklı isimle anılan Bülent Şakrak, üçüncü aşk denemesini sosyal medya hesabından cümle aleme ilan etti. 

Geçtiğimiz aylarda hakkında 16 yaş küçük ayakkabı tasarımcısıyla birlikte olduğu iddiaları patlak veren Bülent Şakrak, dedikoduları bizzat kendisi doğruladı!

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Ünlü oyuncu Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci'nin masal gibi aşkının bir anda bitmesi hepimizi küçük çaplı bir şoka sokmuştu hatırlarsanız...

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci'nin masal gibi aşkının bir anda bitmesi hepimizi küçük çaplı bir şoka sokmuştu hatırlarsanız...

2015 yılında yine sürpriz bir şekilde hayatlarını birleştirmeye karar veren ikili, yıllar boyunca örnek aile ve örnek aşık profili çizdi. 

Birbirlerine dizdikleri methiyeler, yaptıkları jestler, mutlu aile tabloları derken hepimiz huzurlarının büyüsüne kapılmış, 'Gerçekten de aşk diye bir şey varmış' kanaatine varmıştık. 

2024'te boşanmaya karar verdiklerini açıkladılar. Tek celsede boşanan çift, dost kalan eski sevgililerden olmadı. Aksine ikisi de birbiri hakkında pek de parlak olmayan imalarda ve açıklamalarda bulundu. Ayrılıktan kısa bir süre sonra da her ikisinin de adı başkalarıyla anılmaya başladı.

Ceyda Düvenci, Güçlü Mete'yle yeni bir ilişkiye başladı, hala da devam ediyor. Fakat Bülent Şakrak bir türlü dikiş tutturamadı nedense!

Ceyda Düvenci, Güçlü Mete'yle yeni bir ilişkiye başladı, hala da devam ediyor. Fakat Bülent Şakrak bir türlü dikiş tutturamadı nedense!

Önce oyuncu Esra Akpınar'la aşk yaşadığı ortaya çıkan Bülent Şakrak magazin manşetlerine bomba gibi düştü. Bir seneye yakın süren, oldukça da samimi pozların verildiği, tatillerin çıkıldığı ilişki Ceyda Düvenci'de de olduğu gibi bir anda bitti. 

Kısa bir süre aşka ara veren Bülent Şakrak, birkaç ay sonra kendisinden 22 yaş küçük Burcu Kirman'la yeni bir aşka yelken açmıştı. O ilişkiyi de Instagram hesabına taşıyan Şakrak, hayatındaki yeni gelişmeyi saklamamıştı.

Derken Kirman defteri de kapandı ve geçtiğimiz ay yepyeni bir isimle adı çıktı Bülent Şakrak'ın... Bu sefer de kendisinden 16 yaş küçük ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu ile birlikte olduğu iddiaları kol gezmeye başlamıştı.

Kaçıranlar için iddialar ilk patlak verdiğinde detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Dedikodular doğru çıktı! Bülent Şakrak, artık bir klasik haline döndürdüğü hareketini yaptı ve Arabacıoğlu ile aşkını Instagram'da paylaştığı pozla ilan etti.

Dedikodular doğru çıktı! Bülent Şakrak, artık bir klasik haline döndürdüğü hareketini yaptı ve Arabacıoğlu ile aşkını Instagram'da paylaştığı pozla ilan etti.

Esra Akpınar ve Burcu Kirman'dan sonra Duygu Arabacıoğlu ile de rakı sofrasındaki pozunu 'ilk aşk pozu' olarak paylaşan Şakrak, sevgilisine romantiklik de yaptı. 

Fotoğrafa, 'Ahh ediyor bir gül için,şu bülbül bana benziyor.! 🌹' notunu düştü.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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