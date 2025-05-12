Dedikodular Doğru Çıktı: Bülent Şakrak, Kendisinden 16 Yaş Küçük Sevgilisiyle Aşkını Cümle Aleme İlan Etti!

Önce oyuncu Esra Akpınar'la aşk yaşadığı ortaya çıkan Bülent Şakrak magazin manşetlerine bomba gibi düştü. Bir seneye yakın süren, oldukça da samimi pozların verildiği, tatillerin çıkıldığı ilişki Ceyda Düvenci'de de olduğu gibi bir anda bitti.

Kısa bir süre aşka ara veren Bülent Şakrak, birkaç ay sonra kendisinden 22 yaş küçük Burcu Kirman'la yeni bir aşka yelken açmıştı. O ilişkiyi de Instagram hesabına taşıyan Şakrak, hayatındaki yeni gelişmeyi saklamamıştı.

Derken Kirman defteri de kapandı ve geçtiğimiz ay yepyeni bir isimle adı çıktı Bülent Şakrak'ın... Bu sefer de kendisinden 16 yaş küçük ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu ile birlikte olduğu iddiaları kol gezmeye başlamıştı.