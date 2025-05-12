Yıllara Meydan Okuyor: Nebahat Çehre, Fit Görünümü ve Asaletiyle "81 Kere Maşallah" Dedirtti!

Aşk-ı Memnu dizisinin kimi zaman sinir hoplatan, kimi zaman hayatı ve anneliği sorgulatan, kimi zaman da hayran bırakan ikon karakteri Firdevs Hanım'a hayat veren Nebahat Çehre, o dönem milyonların favorisi olmuş, hafızalarımıza o rolüyle kazınmıştı.

1959 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği Türkiye Güzellik Yarışması'nda birinci seçilerek 1960 Türkiye Güzeli olan Nebahat Çehre'yi hep güzelliğiyle ve zarafetiyle konuştuk ama asıl dikkat çeken detay şarap gibi yıllandıkça daha da güzelleşmesi oldu!