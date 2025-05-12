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Yıllara Meydan Okuyor: Nebahat Çehre, Fit Görünümü ve Asaletiyle "81 Kere Maşallah" Dedirtti!

Yıllara Meydan Okuyor: Nebahat Çehre, Fit Görünümü ve Asaletiyle "81 Kere Maşallah" Dedirtti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.05.2025 - 23:29

Usta oyuncu Nebahat Çehre, geçtiğimiz saatlerde ünlü modacı Hakaan Yıldırım'ın defilesine katıldı. Defileden önce muhabirler tarafından görüntülenen Nebahat Çehre, fit görünümüyle gençlere taş çıkarırken, asaleti ve zarafetiyle büyüledi!

Buyurun, yıllara meydan okuyan kraliçeyi beraber inceleyelim!

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Yılların fakat özellikle de bir dönemin efsanesi Nebahat Çehre, hayatımıza girdiği günden beri tüm gözleri üzerine toplayan ünlülerden!

Yılların fakat özellikle de bir dönemin efsanesi Nebahat Çehre, hayatımıza girdiği günden beri tüm gözleri üzerine toplayan ünlülerden!

Aşk-ı Memnu dizisinin kimi zaman sinir hoplatan, kimi zaman hayatı ve anneliği sorgulatan, kimi zaman da hayran bırakan ikon karakteri Firdevs Hanım'a hayat veren Nebahat Çehre, o dönem milyonların favorisi olmuş, hafızalarımıza o rolüyle kazınmıştı. 

1959 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği Türkiye Güzellik Yarışması'nda birinci seçilerek 1960 Türkiye Güzeli olan Nebahat Çehre'yi hep güzelliğiyle ve zarafetiyle konuştuk ama asıl dikkat çeken detay şarap gibi yıllandıkça daha da güzelleşmesi oldu!

Ne zaman bir yerde görüntülense zayıflığı, asaleti ve giydiği birbirinden havalı kıyafetlerle gündeme oturan Nebahat Çehre, bu gece de bir davette boy gösterdi.

Ne zaman bir yerde görüntülense zayıflığı, asaleti ve giydiği birbirinden havalı kıyafetlerle gündeme oturan Nebahat Çehre, bu gece de bir davette boy gösterdi.

Ünlü modacı Hakaan Yıldırım'ın defilesine katılan Nebahat Çehre, defileye giriş yapmadan önce 2. Sayfa muhabirleri tarafından görüntülendi. 

İspanyol paça pantolon, askılı bir bluz ve üstüne blazer ceket tercih eden Nebahat Çehre, yıllara meydan okuduğunu bir kez daha kanıtladı.

Kim der ki 81 yaşında diye? Buyurun, önce Çehre'nin muhteşem güzelliğini beraber görelim.

Sonra da kimler ne demiş ona bakalım! 👇

Sonra da kimler ne demiş ona bakalım! 👇

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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