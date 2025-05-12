Yıllara Meydan Okuyor: Nebahat Çehre, Fit Görünümü ve Asaletiyle "81 Kere Maşallah" Dedirtti!
Usta oyuncu Nebahat Çehre, geçtiğimiz saatlerde ünlü modacı Hakaan Yıldırım'ın defilesine katıldı. Defileden önce muhabirler tarafından görüntülenen Nebahat Çehre, fit görünümüyle gençlere taş çıkarırken, asaleti ve zarafetiyle büyüledi!
Buyurun, yıllara meydan okuyan kraliçeyi beraber inceleyelim!
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Yılların fakat özellikle de bir dönemin efsanesi Nebahat Çehre, hayatımıza girdiği günden beri tüm gözleri üzerine toplayan ünlülerden!
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Ne zaman bir yerde görüntülense zayıflığı, asaleti ve giydiği birbirinden havalı kıyafetlerle gündeme oturan Nebahat Çehre, bu gece de bir davette boy gösterdi.
Kim der ki 81 yaşında diye? Buyurun, önce Çehre'nin muhteşem güzelliğini beraber görelim.
Sonra da kimler ne demiş ona bakalım! 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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