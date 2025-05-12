Ablası Neşe Karaböcek'in Eşiyle Evlenen Enişteci Gülden Karaböcek'ten 50 Yıl Sonra Gelen Pişmanlık Açıklaması!
Geçtiğimiz haftalarda hayatını anlattığı bir kitap çıkaran usta sanatçı Neşe Karaböcek, Türk magazin tarihine kazınan 'Enişteci' kız kardeş meselesine de değinmiş, Gülden Karaböcek'in ihanetini anlatmıştı.
Kanal D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına özel bir röportaj veren Gülden Karaböcek, 50 yıl sonra sessizliğini bozdu. Bir ümit, ablası Neşe Karaböcek'e seslendi...
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Şarkılarıyla gönlümüzde taht kuran usta sanatçı Neşe Karaböcek, geçtiğimiz haftalarda "İşte Benim Masalım" ismini verdiği kitabını çıkardı.
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Neşe Karaböcek yıllar sonra ilk kez, Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına yüz yüze röportaj verdi.
"Şimdi gelse kabul eder misiniz?" sorusuna yanıt veren Neşe Karaböcek, gözleri dola dola, "Ederim tabii niye etmeyeyim" dedi.
İşte röportajın Gülden Karaböcek'in pişmanlığını gözler önüne serdiği o kesidi:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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