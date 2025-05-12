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Ablası Neşe Karaböcek'in Eşiyle Evlenen Enişteci Gülden Karaböcek'ten 50 Yıl Sonra Gelen Pişmanlık Açıklaması!

Ablası Neşe Karaböcek'in Eşiyle Evlenen Enişteci Gülden Karaböcek'ten 50 Yıl Sonra Gelen Pişmanlık Açıklaması!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.05.2025 - 20:12

Geçtiğimiz haftalarda hayatını anlattığı bir kitap çıkaran usta sanatçı Neşe Karaböcek, Türk magazin tarihine kazınan 'Enişteci' kız kardeş meselesine de değinmiş, Gülden Karaböcek'in ihanetini anlatmıştı. 

Kanal D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına özel bir röportaj veren Gülden Karaböcek, 50 yıl sonra sessizliğini bozdu. Bir ümit, ablası Neşe Karaböcek'e seslendi...

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Şarkılarıyla gönlümüzde taht kuran usta sanatçı Neşe Karaböcek, geçtiğimiz haftalarda "İşte Benim Masalım" ismini verdiği kitabını çıkardı.

Şarkılarıyla gönlümüzde taht kuran usta sanatçı Neşe Karaböcek, geçtiğimiz haftalarda "İşte Benim Masalım" ismini verdiği kitabını çıkardı.

Hayat hikayesini anlattığı kitapta, magazin tarihine altın harflerle kazınan ve lugata 'Enişteci' olarak geçen kız kardeşinin ihanetini de anlattı. Seneler boyunca tartışmalara sebep olan olay, yıllar sonra yeniden alevlendi. 

Eski eşiyle evlenen kız kardeşini, 'Evliyken yıllardır aldatılıyormuşum. Bu olayı tesadüfen öğrendim ve dünyam başıma yıkıldı' sözleriyle anlatan Neşe Karaböcek, kitabının basın toplantısında da gözyaşlarına boğulmuş, kardeşini asla affetmeyeceğini dile getirmişti. 

Süreç boyunca sessizliğini koruyan Gülden Karaböcek ise geçtiğimiz günlerde ilk kez konuştu. 'Kendi adıma, her şeye rağmen hakkımı helal etmiş durumdayım; iç huzurum da yerinde' diyen Neşe Karaböcek, olayın detaylarına girmemeyi tercih etti.

Kaçıranlar için tüm detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Neşe Karaböcek yıllar sonra ilk kez, Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına yüz yüze röportaj verdi.

Neşe Karaböcek yıllar sonra ilk kez, Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına yüz yüze röportaj verdi.

Sabah saatlerinde canlı yayında izleyiciyle buluşan röportajın tamamı henüz yayınlanmadı. 

Fakat 'Özlediniz mi?' sorusuna verdiği cevap ve 'Bir arasanız belki tekrar konuşursunuz' ifadelerine karşı tavrı sosyal medyada şimdiden dikkat çekti.

"Şimdi gelse kabul eder misiniz?" sorusuna yanıt veren Neşe Karaböcek, gözleri dola dola, "Ederim tabii niye etmeyeyim" dedi.

"Şimdi gelse kabul eder misiniz?" sorusuna yanıt veren Neşe Karaböcek, gözleri dola dola, "Ederim tabii niye etmeyeyim" dedi.

'Özlediniz mi?' sorusunu duyduğunda ise uzaklara daldı. 'Özlemez olur muyum tabii ki özledim' ifadelerini kullanan Gülden Karaböcek, 'Onun yumoş yanaklarını da öpmek isterim ama beni affetmeyecekmiş, öyle diyor' diye de ekledi.

İşte röportajın Gülden Karaböcek'in pişmanlığını gözler önüne serdiği o kesidi:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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