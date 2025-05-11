Annesine Çekmiş: Eski Türkiye Güzeli Nefise Karatay'ın 10 Yaşındaki Kızı Maya Güzelliğiyle Büyüledi!
Uzun bir süredir ekranlardan ve podyumlardan uzak olan Nefise Karatay, Anneler Günü'ne 10 yaşındaki kızı Maya'yla pozlarını paylaştı.
Karatay'ın 2012 yılında yaptığı evlilikten doğan kızı Maya'nın annesine benzerliği ve duru güzelliği büyüledi! Buyurun, detaylara beraber bakalım.
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Nefise Karatay, hayatımıza 1997'de Türkiye Güzeli seçilmesiyle beraber girmişti.
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Magazin gündemine bomba gibi düşmesine ise Mehmet Ali Erbil’le yaşadığı çalkantılı aşk olmuştu.
Uzun süre sessizliğini koruyan Nefise Karatay, 2012 yılında iş insanı Yusuf Day ile nikah masasına oturdu.
Bugün gündemimizde olmasının sebebi ise Anneler Günü'ne özel sosyal medya hesabında kızı Maya'yla paylaştığı pozlar!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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