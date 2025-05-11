Annesine Çekmiş: Eski Türkiye Güzeli Nefise Karatay'ın 10 Yaşındaki Kızı Maya Güzelliğiyle Büyüledi!

Özellikle Elle dergisine verdikleri çift pozu, dönemin unutulmaz karelerinden biriydi.

Erbil, Karatay’a olan ilgisini her fırsatta dile getiriyor, “birlikte yaşlanmak istediği kadın” olduğunu söylüyordu ama ne yazık ki hayat magazin kapaklarında durduğu gibi durmadı.

İlişki, Nefise Karatay’ın ihanete uğradığına dair çıkan iddialarla çalkalandı. Pek de şaşırtıcı değildi zaten. Dedikodulara göre Mehmet Ali Erbil, daha önceki tüm sevgili ve eşlerinde de olduğu gibi Karatay’a karşı olan sadakat sınavını başarıyla geçememişti.

Nefise’nin sessizliği, bu iddiaları güçlendirdi. Erbil ise her zamanki gibi 'yanlış anlaşılma' dedi ama aşkın sihri bir kere bozulmuştu. Ayrılık olaylı ve keskin oldu. Karatay, tüm bu hengamenin ardından ortadan kayboldu. Ne röportaj verdi, ne de ilişkiyi konuştu.