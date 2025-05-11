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Annesine Çekmiş: Eski Türkiye Güzeli Nefise Karatay'ın 10 Yaşındaki Kızı Maya Güzelliğiyle Büyüledi!

Annesine Çekmiş: Eski Türkiye Güzeli Nefise Karatay'ın 10 Yaşındaki Kızı Maya Güzelliğiyle Büyüledi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.05.2025 - 20:18

Uzun bir süredir ekranlardan ve podyumlardan uzak olan Nefise Karatay, Anneler Günü'ne 10 yaşındaki kızı Maya'yla pozlarını paylaştı. 

Karatay'ın 2012 yılında yaptığı evlilikten doğan kızı Maya'nın annesine benzerliği ve duru güzelliği büyüledi! Buyurun, detaylara beraber bakalım.

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Nefise Karatay, hayatımıza 1997'de Türkiye Güzeli seçilmesiyle beraber girmişti.

Nefise Karatay, hayatımıza 1997'de Türkiye Güzeli seçilmesiyle beraber girmişti.

Türkiye güzeli unvanıyla ışık hızıyla şöhret olan Nefise Karatay, podyumların ve magazin manşetlerinin vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelmişti. 

Mankenlik kariyerine hızlı bir giriş yapan Nefise Karatay, televizyon projelerine de atılmaya karar vermişti. Bir dönemin sevilen dizi ve programlarında sunucu olarak karşımıza çıktı.

Magazin gündemine bomba gibi düşmesine ise Mehmet Ali Erbil’le yaşadığı çalkantılı aşk olmuştu.

Magazin gündemine bomba gibi düşmesine ise Mehmet Ali Erbil’le yaşadığı çalkantılı aşk olmuştu.

Özellikle Elle dergisine verdikleri çift pozu, dönemin unutulmaz karelerinden biriydi.

 Erbil, Karatay’a olan ilgisini her fırsatta dile getiriyor, “birlikte yaşlanmak istediği kadın” olduğunu söylüyordu ama ne yazık ki hayat magazin kapaklarında durduğu gibi durmadı. 

İlişki, Nefise Karatay’ın ihanete uğradığına dair çıkan iddialarla çalkalandı. Pek de şaşırtıcı değildi zaten. Dedikodulara göre Mehmet Ali Erbil, daha önceki tüm sevgili ve eşlerinde de olduğu gibi Karatay’a karşı olan sadakat sınavını başarıyla geçememişti. 

Nefise’nin sessizliği, bu iddiaları güçlendirdi. Erbil ise her zamanki gibi 'yanlış anlaşılma' dedi ama aşkın sihri bir kere bozulmuştu. Ayrılık olaylı ve keskin oldu. Karatay, tüm bu hengamenin ardından ortadan kayboldu. Ne röportaj verdi, ne de ilişkiyi konuştu.

Uzun süre sessizliğini koruyan Nefise Karatay, 2012 yılında iş insanı Yusuf Day ile nikah masasına oturdu.

Uzun süre sessizliğini koruyan Nefise Karatay, 2012 yılında iş insanı Yusuf Day ile nikah masasına oturdu.

Bu evlilikle birlikte ekranlara da veda etti diyebiliriz...

2015’te çiftin kızları Maya dünyaya geldi. Nefise Karatay, anneliğe kendini öylesine adadı ki; spot ışıklarını, defileleri, setleri geride bırakıp tamamen ailesine yöneldi! 

Şimdilerde kırmızı halıda yürümüyor belki ama sosyal medya hesabını hala oldukça aktif kullanıyor.

Bugün gündemimizde olmasının sebebi ise Anneler Günü'ne özel sosyal medya hesabında kızı Maya'yla paylaştığı pozlar!

Bugün gündemimizde olmasının sebebi ise Anneler Günü'ne özel sosyal medya hesabında kızı Maya'yla paylaştığı pozlar!

Bodrum'daki sade ve huzurlu yeni hayatında doğayla iç içe bir yaşam süren Nefise Karatay'ın 10 yaşında olan kızı Maya görenlerin ağzını açık bıraktı. 

Karatay'ın 'annesinin kopyası' dedirtecek kadar kendisin benzeyen kızının güzelliği göz kamaştırdı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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