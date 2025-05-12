Demet Akalın'ın "Enişteci" Yorumu Gülden Karaböcek'i Çileden Çıkardı!
Neşe Karaböcek’in yayımladığı otobiyografik kitabında kardeşi Gülden Karaböcek’i hedef aldığı ‘ihanet’ bölümü, yıllar önce yaşanan bir skandalı yeniden gündeme taşımıştı. Kitapta yer alan çarpıcı satırlar sonrası gözler Gülden Karaböcek’e çevrilmişti. Sessizliğini uzun süre koruyan Gülden Karaböcek, 'Kendi adıma, her şeye rağmen hakkımı helal etmiş durumdayım; iç huzurum da yerinde.' demişti.
Tam sular duruldu derken ortama bu defa Demet Akalın dahil oldu. “Tüm eniştecilerin sonu böyle olsa da izlesek” çıkışı Gülden Karaböcek’i kızdırdı. “Senin de kızın var, hayat bu!” diyerek Akalın’a sert çıktı.
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Türk müziğinin efsane ismi Neşe Karaböcek, bu yıl yayımlanan “İşte Benim Masalım” adlı kitabıyla hem müzik kariyerini hem de hayatının karanlıkta kalan yönlerini tüm çıplaklığıyla anlattı.
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Sessizliğini uzun süre koruyan Gülden Karaböcek, sonunda yanıt vermişti.
Ancak iş burada kapanmadı. Gündemi yakından takip eden Demet Akalın, bu olayla ilgili sosyal medyada “Tüm eniştecilerin sonu böyle olsa da izlesek” yorumu yaptı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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