Demet Akalın'ın "Enişteci" Yorumu Gülden Karaböcek'i Çileden Çıkardı!

Ancak kitapta en çok ses getiren bölüm Türk magazin tarihine damga vurmuş bir aile içi ihanet öyküsüydü. Neşe Karaböcek’in eski eşi Atilla Alpsakarya, boşanmanın ardından kısa bir süre sonra Neşe’nin öz kardeşi Gülden Karaböcek’le evlenmişti. Ve bu olaydan iki kardeş de birer çocuk sahibi olmuştu.

Neşe Karaböcek kitabında bu yaşadıklarını “ihanet” olarak tanımlamış ve “Evliyken yıllardır aldatılıyormuşum. Bu olayı tesadüfen öğrendim ve dünyam başıma yıkıldı. Evimizde yüzüme baka baka bana ihanet etmişler. Biri mutlu koca, diğeri masum kız kardeş rolünde” sözleriyle ifade etmişti. Kitabın yayımlanmasının ardından gözler Gülden Karaböcek’e çevrilmişti.