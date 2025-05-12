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Demet Akalın'ın "Enişteci" Yorumu Gülden Karaböcek'i Çileden Çıkardı!

Demet Akalın'ın "Enişteci" Yorumu Gülden Karaböcek'i Çileden Çıkardı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.05.2025 - 14:51

Neşe Karaböcek’in yayımladığı otobiyografik kitabında kardeşi Gülden Karaböcek’i hedef aldığı ‘ihanet’ bölümü, yıllar önce yaşanan bir skandalı yeniden gündeme taşımıştı. Kitapta yer alan çarpıcı satırlar sonrası gözler Gülden Karaböcek’e çevrilmişti. Sessizliğini uzun süre koruyan Gülden Karaböcek, 'Kendi adıma, her şeye rağmen hakkımı helal etmiş durumdayım; iç huzurum da yerinde.' demişti.

Tam sular duruldu derken ortama bu defa Demet Akalın dahil oldu. “Tüm eniştecilerin sonu böyle olsa da izlesek” çıkışı Gülden Karaböcek’i kızdırdı. “Senin de kızın var, hayat bu!” diyerek Akalın’a sert çıktı.

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Türk müziğinin efsane ismi Neşe Karaböcek, bu yıl yayımlanan “İşte Benim Masalım” adlı kitabıyla hem müzik kariyerini hem de hayatının karanlıkta kalan yönlerini tüm çıplaklığıyla anlattı.

Türk müziğinin efsane ismi Neşe Karaböcek, bu yıl yayımlanan “İşte Benim Masalım” adlı kitabıyla hem müzik kariyerini hem de hayatının karanlıkta kalan yönlerini tüm çıplaklığıyla anlattı.

Ancak kitapta en çok ses getiren bölüm Türk magazin tarihine damga vurmuş bir aile içi ihanet öyküsüydü. Neşe Karaböcek’in eski eşi Atilla Alpsakarya, boşanmanın ardından kısa bir süre sonra Neşe’nin öz kardeşi Gülden Karaböcek’le evlenmişti. Ve bu olaydan iki kardeş de birer çocuk sahibi olmuştu.

Neşe Karaböcek kitabında bu yaşadıklarını “ihanet” olarak tanımlamış ve “Evliyken yıllardır aldatılıyormuşum. Bu olayı tesadüfen öğrendim ve dünyam başıma yıkıldı. Evimizde yüzüme baka baka bana ihanet etmişler. Biri mutlu koca, diğeri masum kız kardeş rolünde” sözleriyle ifade etmişti. Kitabın yayımlanmasının ardından gözler Gülden Karaböcek’e çevrilmişti.

Bu açıklamayı detaylarıyla daha önceki içeriğimizde aktarmıştık:

Sessizliğini uzun süre koruyan Gülden Karaböcek, sonunda yanıt vermişti.

Sessizliğini uzun süre koruyan Gülden Karaböcek, sonunda yanıt vermişti.

Gülden Karaböcek açıklamasında “İyilikleriyle, kişisel zaaflarıyla, hatalarıyla yaşanmış 3 kişiyi ilgilendiren bu hikayede, her tarafın birbiri üzerinde bıraktığı izler, emek, mağduriyetler ve yaralar vardır. Kendi adıma, her şeye rağmen hakkımı helal etmiş durumdayım; iç huzurum da yerinde. 

Diğer iki kişiden vefat edenin günahları Allah affetsin, diğer kişinin de kalan ömrünü iç huzurla ve sağlıkla yaşamasını temenni ederim.” diyerek kendini savunmuştu.

Ancak iş burada kapanmadı. Gündemi yakından takip eden Demet Akalın, bu olayla ilgili sosyal medyada “Tüm eniştecilerin sonu böyle olsa da izlesek” yorumu yaptı.

Ancak iş burada kapanmadı. Gündemi yakından takip eden Demet Akalın, bu olayla ilgili sosyal medyada “Tüm eniştecilerin sonu böyle olsa da izlesek” yorumu yaptı.

Bu çıkış Gülden Karaböcek’i adeta çileden çıkardı. “Demet Akalın’a yazıklar olsun ki eniştecilere duyurulur diye bana bir yafta koydu. Onun da kız çocuğu var. Onun da ne yapacağı belli olmaz. Hayat bu, hiç kimse büyük konuşmasın!” diyerek sert yanıt verdi.

Bir dönemin en büyük müzik yıldızları arasında yer alan iki kardeşin bu dramatik hikayesi yıllar sonra yeniden magazin gündeminin merkezine otururken ortalığı karıştıran Demet Akalın çıkışı da olaya tuz biber ekti. 

Bakalım Akalın'dan cevap gelecek mi bekleyip göreceğiz.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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