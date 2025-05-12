Meğer Bir Yeri Doğalmış: Danla Bilic'e Konuk Olan Fenomen Mika Raun Tüm Estetiklerini Açıkladı!

TikTok ve Instagram'da milyonlarca takipçisi olan Mika, yaptığı her paylaşımla gündem olmayı başarıyor. Cinsiyet geçiş sürecini Tayland’da tamamladığını duyuran Mika Raun, bu dönemde hem zorlu süreçleri hem de dönüşüm yolculuğunu tüm samimiyetiyle takipçileriyle paylaşmıştı.

Özel hayatıyla da merak konusu olan Mika, uzun bir süredir Batu isimli sevgilisiyle mutlu bir ilişki yaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda ise Mika, geçirdiği operasyonlar dışında yüzünde gerçek vida olduğuna dair açıklamasıyla gündeme gelmişti. Bir takipçisinin, “Abla yüzünde vida mı var?” sorusuna açık yüreklilikle yanıt veren Mika, çene ameliyatı sırasında 4 vida takıldığını ve biri yerinden oynarsa çenesinin düşebileceğini söylemişti. Bu açıklamalar bir yandan şaşırtırken bir yandan da merak uyandırmıştı.