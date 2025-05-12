Meğer Bir Yeri Doğalmış: Danla Bilic'e Konuk Olan Fenomen Mika Raun Tüm Estetiklerini Açıkladı!
Cinsiyet geçiş sürecini Tayland’da tamamlayan sosyal medya fenomeni Mika Raun, gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Ebo’nun Danla Bilic’in programında kendisinden hoşlanmadığını söylemesinin ardından Danla’nın gülmesi üzerine tepki gösteren Mika, konuyu tatlıya bağlamıştı. İkilinin arası düzeldi, Mika Raun Danla Bilic’in programına konuk oldu. Programda tek tek estetiklerini saydı.
İşte detaylar...
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Sosyal medya videolarıyla kısa sürede fenomen haline gelen ve sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mika Raun, uzun zamandır hem dönüşüm süreciyle hem de sansasyonel açıklamalarıyla dikkat çekiyor.
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Ardından olaylı Ebo açıklaması geldi.
Programda en dikkat çeken an ise Mika’nın yaptığı estetik itirafıydı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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