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Meğer Bir Yeri Doğalmış: Danla Bilic'e Konuk Olan Fenomen Mika Raun Tüm Estetiklerini Açıkladı!

Meğer Bir Yeri Doğalmış: Danla Bilic'e Konuk Olan Fenomen Mika Raun Tüm Estetiklerini Açıkladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.05.2025 - 12:59

Cinsiyet geçiş sürecini Tayland’da tamamlayan sosyal medya fenomeni Mika Raun, gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Ebo’nun Danla Bilic’in programında kendisinden hoşlanmadığını söylemesinin ardından Danla’nın gülmesi üzerine tepki gösteren Mika, konuyu tatlıya bağlamıştı. İkilinin arası düzeldi, Mika Raun Danla Bilic’in programına konuk oldu. Programda tek tek estetiklerini saydı.

İşte detaylar...

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Sosyal medya videolarıyla kısa sürede fenomen haline gelen ve sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mika Raun, uzun zamandır hem dönüşüm süreciyle hem de sansasyonel açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

Sosyal medya videolarıyla kısa sürede fenomen haline gelen ve sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mika Raun, uzun zamandır hem dönüşüm süreciyle hem de sansasyonel açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

TikTok ve Instagram'da milyonlarca takipçisi olan Mika, yaptığı her paylaşımla gündem olmayı başarıyor. Cinsiyet geçiş sürecini Tayland’da tamamladığını duyuran Mika Raun, bu dönemde hem zorlu süreçleri hem de dönüşüm yolculuğunu tüm samimiyetiyle takipçileriyle paylaşmıştı.

Özel hayatıyla da merak konusu olan Mika, uzun bir süredir Batu isimli sevgilisiyle mutlu bir ilişki yaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda ise Mika, geçirdiği  operasyonlar dışında yüzünde gerçek vida olduğuna dair açıklamasıyla gündeme gelmişti. Bir takipçisinin, “Abla yüzünde vida mı var?” sorusuna açık yüreklilikle yanıt veren Mika, çene ameliyatı sırasında 4 vida takıldığını ve biri yerinden oynarsa çenesinin düşebileceğini söylemişti. Bu açıklamalar bir yandan şaşırtırken bir yandan da merak uyandırmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Ardından olaylı Ebo açıklaması geldi.

Ardından olaylı Ebo açıklaması geldi.

Danla Bilic’in programına konuk olan Ebo’nun “Bende sosyal medyada 5-6 kişi engelli biri de Mika. Hiç tahammül edemiyorum.” çıkışı ve Danla’nın buna gülerek karşılık vermesi, Mika’nın tepkisini çekmişti. Mika bu durumu sosyal medya hesabından paylaşarak kırıldığını ifade etmişti. Ancak Danla’nın açıklamaları ve aralarındaki telefon görüşmesiyle buzlar eridi. Sonunda Mika Raun, Danla Bilic’in programına konuk oldu.

Programda en dikkat çeken an ise Mika’nın yaptığı estetik itirafıydı.

Programda en dikkat çeken an ise Mika’nın yaptığı estetik itirafıydı.

Danla’nın “Nerelerini yaptırdın?” sorusuna 'Bunları söylemem diye bir tribim yok' diyen Mika: “Burun yaptırdım, alın yaptırdım, çene yaptırdım. Kulağımda var, vücudumda var. Göğüslerim var. Popomu yaptıracaktım, senden sonra vazgeçtim.” diyerek güldürdü. Herkes gözlerini de yaptırdığını düşünürken 'Gözlerimi yaptırmadım. Yaptırmak istediler yaptırmadım.' dedi.

Bu açıklama sosyal medyada “doktoruna helal olsun” yorumlarıyla viral oldu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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