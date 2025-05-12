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Mert Ramazan Demir Askere Gitti, Geldi, Eski Haline Döndü: Aile Pozu Sosyal Medyayı Salladı!

Mert Ramazan Demir Askere Gitti, Geldi, Eski Haline Döndü: Aile Pozu Sosyal Medyayı Salladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.05.2025 - 08:55

Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Mert Ramazan Demir, bir süredir ekranlardan uzaktaydı. Sevilen oyuncu, dizisinin final yapmasının hemen ardından vatani görevini yerine getirmek üzere Hatay İskenderun’a gitmişti. Askerdeyken sızan fotoğrafları özellikle de asker tıraşıyla verdiği yemin töreni pozu sosyal medyada gündem olmuştu. Hayranlarının uzun süredir beklediği Mert Ramazan Demir, nihayet eski haline döndü ve normal imajıyla ilk kez görüntülendi. Kardeşi ve minik yeğeniyle verdiği keyifli pozlar büyük beğeni topladı.

İşte detaylar.

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Son dönemin en popüler oyuncularından biri olan Mert Ramazan Demir, özellikle Star TV’nin sevilen dizisi Yalı Çapkını ile büyük çıkış yakalamıştı.

Son dönemin en popüler oyuncularından biri olan Mert Ramazan Demir, özellikle Star TV’nin sevilen dizisi Yalı Çapkını ile büyük çıkış yakalamıştı.

Ferit karakteriyle hafızalara kazınan genç oyuncu, hem performansı hem de ekran partneri Afra Saraçoğlu ile yaşadığı bir küs bir barışık ilişkisiyle magazin gündeminden hiç düşmemişti. Ancak uzun süre birlikte anıldığı Saraçoğlu ile aralarındaki bağ tamamen koptu. Çiftin ilişkisi sona erdi. 

Dizi 101. bölümüyle ekranlara veda ederken, Mert Ramazan Demir de setten en erken ayrılan isimlerden biri olmuştu. Ekibin alkışlarla uğurladığı oyuncu bedelli askerlik görevini tamamlamak üzere Hatay İskenderun’a doğru yola çıkmıştı.

Günlerce sesi soluğu çıkmayan oyuncunun, yemin töreni sırasında komutanı tarafından çekildiği iddia edilen asker tıraşlı fotoğrafı sosyal medyaya sızınca deyim yerindeyse ortalık yıkılmıştı.

Günlerce sesi soluğu çıkmayan oyuncunun, yemin töreni sırasında komutanı tarafından çekildiği iddia edilen asker tıraşlı fotoğrafı sosyal medyaya sızınca deyim yerindeyse ortalık yıkılmıştı.

Hayranları tarafından yoğun şekilde paylaşılan karede, Mert’in traşlı hali ve gür kaşları büyük dikkat çekmiş goygoycular da fırsatı kaçırmamıştı.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Görevini başarıyla tamamlayan Mert Ramazan Demir, son olarak İstanbul’a döner dönmez hem projelerine hem de sosyal hayatına kaldığı yerden devam etti.

Görevini başarıyla tamamlayan Mert Ramazan Demir, son olarak İstanbul’a döner dönmez hem projelerine hem de sosyal hayatına kaldığı yerden devam etti.

Önce reklam ve dergi çekimlerinde boy gösterdi, ardından da ailesine zaman ayırdı. Hafta sonunu kardeşi ve yeğeniyle geçiren oyuncu, güneşli havanın tadını çıkarırken çekilen kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşım, Mert Ramazan Demir’in asker dönüşü eski imajına kavuştuğu ilk anlardan biri oldu. 

Hayranlarının özlediği o doğal haliyle geri dönen oyuncunun aile pozları sosyal medyada dakikalar içinde beğeni yağmuruna tutuldu.

Kısa bir süre dinlenmeyi planlayan Demir’in önümüzdeki dönemde hangi projede yer alacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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