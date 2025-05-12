Mert Ramazan Demir Askere Gitti, Geldi, Eski Haline Döndü: Aile Pozu Sosyal Medyayı Salladı!

Ferit karakteriyle hafızalara kazınan genç oyuncu, hem performansı hem de ekran partneri Afra Saraçoğlu ile yaşadığı bir küs bir barışık ilişkisiyle magazin gündeminden hiç düşmemişti. Ancak uzun süre birlikte anıldığı Saraçoğlu ile aralarındaki bağ tamamen koptu. Çiftin ilişkisi sona erdi.

Dizi 101. bölümüyle ekranlara veda ederken, Mert Ramazan Demir de setten en erken ayrılan isimlerden biri olmuştu. Ekibin alkışlarla uğurladığı oyuncu bedelli askerlik görevini tamamlamak üzere Hatay İskenderun’a doğru yola çıkmıştı.