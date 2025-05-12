Mert Ramazan Demir Askere Gitti, Geldi, Eski Haline Döndü: Aile Pozu Sosyal Medyayı Salladı!
Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Mert Ramazan Demir, bir süredir ekranlardan uzaktaydı. Sevilen oyuncu, dizisinin final yapmasının hemen ardından vatani görevini yerine getirmek üzere Hatay İskenderun’a gitmişti. Askerdeyken sızan fotoğrafları özellikle de asker tıraşıyla verdiği yemin töreni pozu sosyal medyada gündem olmuştu. Hayranlarının uzun süredir beklediği Mert Ramazan Demir, nihayet eski haline döndü ve normal imajıyla ilk kez görüntülendi. Kardeşi ve minik yeğeniyle verdiği keyifli pozlar büyük beğeni topladı.
İşte detaylar.
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Son dönemin en popüler oyuncularından biri olan Mert Ramazan Demir, özellikle Star TV’nin sevilen dizisi Yalı Çapkını ile büyük çıkış yakalamıştı.
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Günlerce sesi soluğu çıkmayan oyuncunun, yemin töreni sırasında komutanı tarafından çekildiği iddia edilen asker tıraşlı fotoğrafı sosyal medyaya sızınca deyim yerindeyse ortalık yıkılmıştı.
Görevini başarıyla tamamlayan Mert Ramazan Demir, son olarak İstanbul’a döner dönmez hem projelerine hem de sosyal hayatına kaldığı yerden devam etti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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