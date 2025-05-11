Uyuşturucu Kullanımına Teşvikten Tutuklanan Rapçi Lvbel C5'in Cezaevinden İlk Görüntüsü Paylaşıldı
Ünlü rapçi Lvbel C5, şarkılarında uyuşturu kullanımını teşvik ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp, tutuklanmıştı. Cezaevine gönderilen rapçi Lvbel C5'in hesabından önce Anneler Günü mektubu, sonra da içeriden ilk görüntüsü paylaşıldı!
Buyurun, detaylara beraber bakalım.
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"Ralli", "Baba", "Salla", "10 Numara" gibi şarkılarıyla dikkat çeken, özellikle de HAVHAVHAV ile keskin bir çıkış yakalayan Lvbel C5, gündür cezaevinde.
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Tutuklanan LVBEL C5'in avukatı Faruk Lokman, suçlamanın CİMER'e yapılan isimsiz bir ihbara dayandığını duyurmuştu.
Geçtiğimiz dakikalarda ise cezaevinden ilk görüntüsü paylaşıldı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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Kiril alfabesi mi bu la havhav:)