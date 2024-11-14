Yüzünde Dört Vida Var: Cinsiyet Geçiş Sürecini Tamamlayan Mika Raun Ameliyatının Detaylarını İlk Kez Anlattı!
Yüzünde Dört Vida Var: Cinsiyet Geçiş Sürecini Tamamlayan Mika Raun Ameliyatının Detaylarını İlk Kez Anlattı!
Cinsiyet geçiş ameliyatı sene başında tamamlayan sosyal medya fenomeni Mika Raun, geçiş sürecinden önce, boyunca ve sonrasında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Büyük bir takipçisi kitlesi kazanan Mika Raun, özellikle geçirdiği değişimle sık sık magazin gündeminde yerini aldı. En son kendisini tuhaf dövmesiyle konuşmuştuk, kendisi bu sefer de cinsiyet geçiş sürecinin detaylarını anlatarak cevap verdiği bir takipçi sorusu yanıtladı. Yüzünde 4 adet vida olduğunu açıklayan Raun, vidalar çıkarsa çenesinin yere düşeceğini de ekledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TikTok'ta yayınladığı videolarla kısa bir sürede fenomen olmayı başaran ve cinsiyet geçiş süreciyle dikkat çeken Mika Raun'un şimdilerde TikTok'ta 500 bin, Instagram'da ise 1.5 milyon takipçisi var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medya paylaşımları sebebiyle sık sık gündem olan ve kimilerinin tepkisini kimilerinin de ilgisini çeken Mika Raun, sene başında Tayland'a gitmiş kısa bir aranın ardından da cinsiyet geçiş sürecini tamamladığını duyurmuştu hatırlarsanız.
Son zamanlarda "kocam" diye hitap ettiği ve başta gözden sakınsa da sonradan paylaştığı sevgilisi Batu'yla keyfi yerinde olan Mika Raun, enteresan aşk detaylarıyla sosyal medyayı dumura uğratmayı huy edindi.
En son da kendisini Melis İşiten'le Zaten Şov programına konuk olduğu zaman gösterdiği tuhaf dövmesiyle konuşmuştuk.
Sosyal medya fenomeni, bu sefer de ameliyatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz gün bir takipçisinin, "Abla yüzünde gerçeken vida var mı? O olayı açıklar mısın?" sorusu üzerine ilk defa cinsiyet geçiş süreci ameliyatıyla ilgili detay verdi.
"Prenseslerim evet gerçekten yüzümde vida var" diyen Mika Raun, "Doktorlar benim kafamı kırdıklarında, çenemi törpüleyip küçülttüklerinde, çenem daha sağlıklı olsun yerine otursun diye vidalar taktılar. 4 tane vidam var şu an" dedi.
Ayrıca birkaç gün önce yüzünün sol üst tarafındaki vidanın yerinden oynadığını vurgulayan Raun, "Eğer o video yerinden çıkarsa çenem yere düşecek. Zaten doğru düzgün yemek yiyemiyorum, çigneyemiyorum, çok acıyor. Kontrole gideceğim, vidamın sıkılması gerekiyorsa sıkacaktır doktor ama işte burayı açacak kapatacak falan çok uzun iş" açıklamasında bulundu.
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın