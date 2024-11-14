Yüzünde Dört Vida Var: Cinsiyet Geçiş Sürecini Tamamlayan Mika Raun Ameliyatının Detaylarını İlk Kez Anlattı!

Cinsiyet geçiş ameliyatı sene başında tamamlayan sosyal medya fenomeni Mika Raun, geçiş sürecinden önce, boyunca ve sonrasında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Büyük bir takipçisi kitlesi kazanan Mika Raun, özellikle geçirdiği değişimle sık sık magazin gündeminde yerini aldı. En son kendisini tuhaf dövmesiyle konuşmuştuk, kendisi bu sefer de cinsiyet geçiş sürecinin detaylarını anlatarak cevap verdiği bir takipçi sorusu yanıtladı. Yüzünde 4 adet vida olduğunu açıklayan Raun, vidalar çıkarsa çenesinin yere düşeceğini de ekledi.