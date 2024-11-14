Ortalığı Karıştırmaya Yemin Etti: L-Gante, Fenerbahçe Forması Giyip Türkiye'de Konser Vereceğini Açıkladı
Ortalığı Karıştırmaya Yemin Etti: L-Gante, Fenerbahçe Forması Giyip Türkiye'de Konser Vereceğini Açıkladı
Icardi'nin henüz boşanmadığı senelerdir toksikliğiyle gündemimizi meşgul eden eşi Wanda Nara'nın yeni aşkı L-Gante, hayatımıza bir girdi pir girdi biliyorsunuz. Wanda Nara'nın canlı yayın açıp öpüşerek aşkını ilan ettiği L-Gante, Türk medyasından gelen etkileşimin tadına varınca ikinci bir canlı yayında Icardi'ye direkt bir hamle oynayarak 'En Büyük Fenerbahçe' demişti. Galatasaraylıların tepkisini Fenerbahçelilerin de ilgisini çeken L-Gante, geçtiğimiz saatlerde Arjantin'de katıldığı yayına Fenerbahçe formasıyla çıktı ve Türkiye'de konser vereceğini duyurdu... Beklenildiği üzere, sosyal medya da bir hayli karıştı tabii!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aylardır gündemimizde Icardi ve Wanda Nara'nın boşanma süreci var biliyorsunuz. Fakat yıllardır toksikliğin kitabını yazan çiftimiz, sanıyoruz ki bu sefer nihayet yolun sonuna geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayrılık sürecinde barışacakmış ümidi verip Icardi'yi Arjantin'de onunla beraber yaşamaya çağıran Wanda Nara, umduğunu bulamamış olacak ki Cadılar Bayramı'nda Icardi'yi daha önce de aldattığı rapçi L-Gante'yle yakalandı.
Canlı yayında L-Gante'yle öpüşerek aşkını cümle aleme duyuran Wanda, hem Türkiye'ye hem de Icardi'ye veda ettiği bir mesaj yayınladı. Biz ayrıyız, ben istediğimi yaparım dedi ve konuyu kapattı.
Yetmedi, göze soktuğu yeni aşkıyla açtığı bir başka canlı yayında da L-Gante'nin hala bir adım atsa kendisine dönecek kocası Icardi'ye ulu orta meydan okumasına göz yumdu. Yayında "En büyük Fenerbahçe" diye bağıran L-Gante ortalığı karıştırmıştı.
Geçtiğimiz dakikalarda yeni bir hamlede bulundu kendisi... Arjantin'de çıktığı bir programın canlı yayında Fenerbahçe forması giyen L-Gante, yakın zamanda Türkiye'de konser vereceğini duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Konuya bir de yaptığı harekete aşk meşk bakış açısıyla yaklaşanlar oldu ve oldukça "ergen" bulundu bu davranış... 👇
👇
👇 Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın