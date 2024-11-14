Ortalığı Karıştırmaya Yemin Etti: L-Gante, Fenerbahçe Forması Giyip Türkiye'de Konser Vereceğini Açıkladı

Icardi'nin henüz boşanmadığı senelerdir toksikliğiyle gündemimizi meşgul eden eşi Wanda Nara'nın yeni aşkı L-Gante, hayatımıza bir girdi pir girdi biliyorsunuz. Wanda Nara'nın canlı yayın açıp öpüşerek aşkını ilan ettiği L-Gante, Türk medyasından gelen etkileşimin tadına varınca ikinci bir canlı yayında Icardi'ye direkt bir hamle oynayarak 'En Büyük Fenerbahçe' demişti. Galatasaraylıların tepkisini Fenerbahçelilerin de ilgisini çeken L-Gante, geçtiğimiz saatlerde Arjantin'de katıldığı yayına Fenerbahçe formasıyla çıktı ve Türkiye'de konser vereceğini duyurdu... Beklenildiği üzere, sosyal medya da bir hayli karıştı tabii!