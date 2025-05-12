Düşman Çatlattılar: Nazlı Sabancı'dan Aşk Öpücüğü, İkinci Kez Baba Olan Hacı Sabancı O Anı Paylaştı!

Aylarca konuşulan babalık davası nihayet sonuçlandı, Hacı Sabancı’nın bir çocuğu daha olduğu resmen ortaya çıktı. Ancak ne Hacı ne de Nazlı Sabancı bu gelişmeyle ilgili en ufak bir açıklama yapmadı. Tam tersine, çift “biz mutluyuz” temalı paylaşımlarıyla adeta mesaj üstüne mesaj verdi. Geçtiğimiz haftalarda Suudi Arabistan tatiline çıkan çift, şimdi de bir davette el ele diz dize görüntülendi.

Nazlı Sabancı’nın Hacı Sabancı’ya öpücük attığı kareyi ise bizzat Hacı paylaştı! Sosyal medya bu kareyi “resmen nispet” diye yorumladı.

İşte detaylar.