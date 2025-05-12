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Düşman Çatlattılar: Nazlı Sabancı'dan Aşk Öpücüğü, İkinci Kez Baba Olan Hacı Sabancı O Anı Paylaştı!

Düşman Çatlattılar: Nazlı Sabancı'dan Aşk Öpücüğü, İkinci Kez Baba Olan Hacı Sabancı O Anı Paylaştı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.05.2025 - 11:32

Aylarca konuşulan babalık davası nihayet sonuçlandı, Hacı Sabancı’nın bir çocuğu daha olduğu resmen ortaya çıktı. Ancak ne Hacı ne de Nazlı Sabancı bu gelişmeyle ilgili en ufak bir açıklama yapmadı. Tam tersine, çift “biz mutluyuz” temalı paylaşımlarıyla adeta mesaj üstüne mesaj verdi. Geçtiğimiz haftalarda Suudi Arabistan tatiline çıkan çift, şimdi de bir davette el ele diz dize görüntülendi. 

Nazlı Sabancı’nın Hacı Sabancı’ya öpücük attığı kareyi ise bizzat Hacı paylaştı! Sosyal medya bu kareyi “resmen nispet” diye yorumladı. 

İşte detaylar.

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Cemiyetin en çok konuşulan çiftlerinden Hacı ve Nazlı Sabancı, magazin gündeminde yine başrolde.

Cemiyetin en çok konuşulan çiftlerinden Hacı ve Nazlı Sabancı, magazin gündeminde yine başrolde.

2021 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren çift, hem köklü aile bağlarıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşuluyordu. Lüks yaşamları, yurt dışı seyahatleri ve davetlerdeki uyumlarıyla hep “örnek çift” olarak gösterildiler. 

Ta ki F.D. isimli bir kadının 3 yaşındaki oğlu Uzay’ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia etmesine kadar…

O dönemden bu yana medyanın gözleri Sabancı çiftinin üzerindeydi. DNA testiyle Hacı Sabancı’nın çocuğun biyolojik babası olduğu resmen kanıtlandı. Üstelik küçük Uzay’ın babasına olan benzerliği de dikkatlerden kaçmadı. Gözler Nazlı Sabancı’ya çevrildi ama o, hiçbir şekilde tavrını bozmadı. Hatta arka arkaya yaptığı “mutluyuz” paylaşımlarıyla dikkat çekti. Tatil için Suudi Arabistan’a giden çift, Mekke ve Medine’den birlikte fotoğraflar paylaştı.

Dönüş yolunda İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen Hacı Sabancı, kendisini bekleyen muhabirleri fark edince hızla yürümeye başlamış, Nazlı’yı arkasında bırakmıştı.

Dönüş yolunda İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen Hacı Sabancı, kendisini bekleyen muhabirleri fark edince hızla yürümeye başlamış, Nazlı’yı arkasında bırakmıştı.

Kendisine, Nazlı Sabancı'nın iftar sofrası sunumu hatırlatılınca “Eşim çok güzel paylaşımlar yapıyor, siz beğenmiyor musunuz?” diyerek eşini savunmuş, konuyu babalık davasına getiren sorulara ise “Neden konuşalım ki bu konuyu?” cevabını vermişti.

Kaçıranlar için sosyal medyada gündem olan o meşhur sunumu hakkında detaylı içeriğimiz:

Derken geçtiğimiz saatlerde Sabancı çiftinden yeni kareler geldi.

Derken geçtiğimiz saatlerde Sabancı çiftinden yeni kareler geldi.

Katıldıkları bir davette baş başa eğlenen ikili, yine sosyal medyada gündem oldu. 

Nazlı Sabancı’nın Hacı’ya öpücük attığı anı Hacı Sabancı bizzat paylaşınca, yorumlar gecikmedi: “Çiftten nispet pozu geldi!” diyenler de oldu, “Bu çift hayatta boşanmaz!” diyenler de…

Paylaşım öpücükle de sınırlı kalmadı tabi...

Paylaşım öpücükle de sınırlı kalmadı tabi...

Nazlı Sabancı da davetten paylaşımlar yapmadan duramadı. Biricik eşini koluna taktı kameralara poz verdi. 

Her ne kadar arka planda ciddi bir dava süreci olsa da, Sabancı çifti dışarıya verdiği imajla “Bizde sorun yok” demeye devam ediyor. Bakalım önümüzdeki günlerde bu suskunluk devam edecek mi, yoksa yeni bir açıklama mı gelecek… Bekleyip göreceğiz!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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