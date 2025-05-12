Düşman Çatlattılar: Nazlı Sabancı'dan Aşk Öpücüğü, İkinci Kez Baba Olan Hacı Sabancı O Anı Paylaştı!
Aylarca konuşulan babalık davası nihayet sonuçlandı, Hacı Sabancı’nın bir çocuğu daha olduğu resmen ortaya çıktı. Ancak ne Hacı ne de Nazlı Sabancı bu gelişmeyle ilgili en ufak bir açıklama yapmadı. Tam tersine, çift “biz mutluyuz” temalı paylaşımlarıyla adeta mesaj üstüne mesaj verdi. Geçtiğimiz haftalarda Suudi Arabistan tatiline çıkan çift, şimdi de bir davette el ele diz dize görüntülendi.
Nazlı Sabancı’nın Hacı Sabancı’ya öpücük attığı kareyi ise bizzat Hacı paylaştı! Sosyal medya bu kareyi “resmen nispet” diye yorumladı.
İşte detaylar.
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Cemiyetin en çok konuşulan çiftlerinden Hacı ve Nazlı Sabancı, magazin gündeminde yine başrolde.
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Dönüş yolunda İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen Hacı Sabancı, kendisini bekleyen muhabirleri fark edince hızla yürümeye başlamış, Nazlı’yı arkasında bırakmıştı.
Derken geçtiğimiz saatlerde Sabancı çiftinden yeni kareler geldi.
Paylaşım öpücükle de sınırlı kalmadı tabi...
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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