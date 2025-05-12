Johnny Deep ile Çekişmeli Dava Süreciyle Tanıdığımız Amber Heard, İkiz Bebeklerinin Dünyaya Geldiğini Açıkladı

Dünya çapında epey tanınan bir oyuncu olan Johnny Deep, 2015 senesinde kendisi gibi oyuncu olan Amber Heard ile evlenmişti. En başlarda bu ilişki mutheşem görünüyordu. Çift, Hollywood'un en karizmatik ikililerinden biri olmuştu bile! Fakat mutlulukları uzun sürmedi. Deep ve Heard, 2016 sensinde boşanma kararı aldı.

2018'de Amber Heard, Washington Post’ta bir köşe yazısı yazdı. Yazıda Depp’in adını doğrudan anmasa da, 'aile içi şiddet mağduru bir kadın' olarak kendini tanıtması Depp’in kariyerine büyük darbe vurdu. Depp, bu yazının kendisini karalayarak itibarını zedelediğini savundu. Bunun üzerine 2019'da Johnny Depp, Amber Heard’e karşı 50 milyon dolarlık bir iftira davası açtı.