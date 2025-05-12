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Johnny Deep ile Çekişmeli Dava Süreciyle Tanıdığımız Amber Heard, İkiz Bebeklerinin Dünyaya Geldiğini Açıkladı

Johnny Deep ile Çekişmeli Dava Süreciyle Tanıdığımız Amber Heard, İkiz Bebeklerinin Dünyaya Geldiğini Açıkladı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
12.05.2025 - 10:38

Jhonny Deep ile yaşadığı kaotik ve çekişmeli dava sürecinin ardından haksız bulunan Amber Heard, Hollywood'dan uzakta, kendine yeni bir hayat kurmuştu. 

Heard, daha önce de taşıyıcı annelik yoluyla iki çocuk dünyaya getirmişti. Bu sefer de ikiz bebek beklediğini duyurdu!

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Hollywood tarihinin en çekişmeli ve medyatik hukuk savaşlarından birine imza atan Johnny Deep ve Amber Heard çiftine mutlaka aşinasınızdır.

Hollywood tarihinin en çekişmeli ve medyatik hukuk savaşlarından birine imza atan Johnny Deep ve Amber Heard çiftine mutlaka aşinasınızdır.

Dünya çapında epey tanınan bir oyuncu olan Johnny Deep, 2015 senesinde kendisi gibi oyuncu olan Amber Heard ile evlenmişti. En başlarda bu ilişki mutheşem görünüyordu. Çift, Hollywood'un en karizmatik ikililerinden biri olmuştu bile! Fakat mutlulukları uzun sürmedi. Deep ve Heard, 2016 sensinde boşanma kararı aldı. 

2018'de Amber Heard, Washington Post’ta bir köşe yazısı yazdı. Yazıda Depp’in adını doğrudan anmasa da, 'aile içi şiddet mağduru bir kadın' olarak kendini tanıtması Depp’in kariyerine büyük darbe vurdu. Depp, bu yazının kendisini karalayarak itibarını zedelediğini savundu. Bunun üzerine 2019'da Johnny Depp, Amber Heard’e karşı 50 milyon dolarlık bir iftira davası açtı.

İşte fırtına tam da burada koptu. 2022 senesindeki dava süreci, bu çiftin tanınırlığında ve itibarında bir dönüm noktası yaşattı.

İşte fırtına tam da burada koptu. 2022 senesindeki dava süreci, bu çiftin tanınırlığında ve itibarında bir dönüm noktası yaşattı.

Dava 2022 yılında Virginia’da görülmeye başlandı ve haftalar boyunca tüm dünya bu davayı canlı yayında izledi. Duruşmalar sırasında her iki taraf da birbirine çok ciddi suçlamalarda bulundu. Johnny Depp, eski eşinin aslında kendisine şiddet uygulayan taraf olduğunu, onu küçük düşürmeye ve kariyerini bitirmeye çalıştığını savundu. Amber Heard ise Depp’in bağımlılık sorunları olduğunu ve zaman zaman kendisine fiziksel şiddet uyguladığını anlattı.

Dava süresince gündeme gelen detaylar adeta bir film senaryosunu aratmadı. Johnny Depp, Heard’ün yatağına dışkı bıraktığını, kendi parmağını bir kavga sırasında kaybettiğini, arkadaşlarıyla ilişkilerinin sabote edildiğini anlattı. Mahkemeye sunulan ses kayıtlarında Heard’ün Depp’e yönelik küçümseyici ve tehditkar sözleri de yer aldı.

Bu hukuki sürecin sonunda mahkeme, Deep'i haklı buldu. Heard, Depp’e 10 milyon dolar tazminat ödemeye mahkûm edildi.

Bu hukuki sürecin sonunda mahkeme, Deep'i haklı buldu. Heard, Depp’e 10 milyon dolar tazminat ödemeye mahkûm edildi.

Heard hakkında yaptığı bir açıklama da iftira sayıldığı için Depp de 2 milyon dolar tazminat ödemeye mahkûm edildi. Sonuçta her iki taraf da bir anlamda haklı ve haksız bulunmuştu, ama kamuoyunun gözünde büyük kazanan Johnny Depp oldu.

Heard, bir süre ortadan kayboldu ve İspanya’ya taşınarak daha sakin bir yaşam sürmeye karar verdi.

Temmuz 2021'de 'Dört yıl önce bir çocuk istediğime karar verdim,' yazdı __. 'Bunu kendi şartlarımla yapmak istedim. Şimdi kadınlar olarak kaderimizin en temel parçalarından birini bu şekilde düşünmemizin ne kadar radikal olduğunu anlıyorum. Umarım bir beşik sahibi olmak için yüzük istememenin normalleştirildiği bir noktaya geliriz.' diyerek kızını dünyaya getirmişti. Amber Heard, ilk çocuğunu taşıyıcı anne yoluyla dünyaya getirmişti.

Amber Heard'ten müjdeli bir haber geldi. Heard, ikiz bebeklerinin dünyaya geldiğini açıkladı.

Amber Heard'ten müjdeli bir haber geldi. Heard, ikiz bebeklerinin dünyaya geldiğini açıkladı.

4 yaşında Oonagh Paige adında bir kızı olan oyuncu '2025 Anneler Günü asla unutmayacağım bir gün olacak. Yıllardır kurmak için uğraştığım ailemin tamamlanmasından dolayı bu yıl kelimelerle ifade edilemeyecek kadar mutluyum. Bugün resmen ikiz bebeklerin Heard ailesine dahil olduğunu paylaşıyorum.' ifadelerini kullandı.

Agnes adında bir kızı ve Ocean adında bir oğlu olduğunu açıklayan yıldız '4 yıl - önce ilk kızım Oonagh doğduğunda dünyam değişti... Doğurganlık konusunda yaşadığım zorluklara rağmen kendi başıma ve kendi şartlarımda anne olmak hayatımın en güzel deneyimi oldu.' ifadelerini kullandı. Heard'ün ikiz bebekleri için de taşıyıcı annelik yolunu tercih ettiği düşünülüyor.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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