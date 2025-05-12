Johnny Deep ile Çekişmeli Dava Süreciyle Tanıdığımız Amber Heard, İkiz Bebeklerinin Dünyaya Geldiğini Açıkladı
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Hollywood tarihinin en çekişmeli ve medyatik hukuk savaşlarından birine imza atan Johnny Deep ve Amber Heard çiftine mutlaka aşinasınızdır.
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İşte fırtına tam da burada koptu. 2022 senesindeki dava süreci, bu çiftin tanınırlığında ve itibarında bir dönüm noktası yaşattı.
Bu hukuki sürecin sonunda mahkeme, Deep'i haklı buldu. Heard, Depp’e 10 milyon dolar tazminat ödemeye mahkûm edildi.
Amber Heard'ten müjdeli bir haber geldi. Heard, ikiz bebeklerinin dünyaya geldiğini açıkladı.
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