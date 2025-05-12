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Tolga Çevik'ten Üzen Haber: Hastalığı Nedeniyle Gösterisini Ertelemek Zorunda Kaldı!

Tolga Çevik'ten Üzen Haber: Hastalığı Nedeniyle Gösterisini Ertelemek Zorunda Kaldı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.05.2025 - 13:54

Televizyonun ve sahnelerin sevilen yüzü Tolga Çevik’ten hayranlarını üzen bir haber geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İzmir’de gerçekleşmesi planlanan Tolgshow gösterisinin ertelendiğini duyurdu. Erteleme sebebi ise Çevik’in yaşadığı sağlık sorunu oldu. Ünlü komedyen, halk arasında bel fıtığı olarak bilinen “lomber disk hernisi” rahatsızlığıyla mücadele ediyor. Sahneye çıkamayacak kadar rahatsızlanan Çevik, gösteriyi ertelemek zorunda kaldı.

İşte detaylar…

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Komedi dendiğinde Türkiye’de akla gelen ilk isimlerden biri Tolga Çevik’tir desek abartmış olmayız.

Komedi dendiğinde Türkiye’de akla gelen ilk isimlerden biri Tolga Çevik’tir desek abartmış olmayız.

Kendine has mimikleri, seyirciyle kurduğu doğal iletişimi ve doğaçlama gücüyle yıllardır sahnelerde fırtına gibi esiyor. Komedi Dükkanı ve Arkadaşım Hoşgeldin gibi efsaneleşmiş projelerle hem ekran başındakileri hem de tiyatro salonlarındaki izleyicileri kahkahaya boğan Çevik, her dönem farklı bir projeyle karşımıza çıkmayı başarıyor. 

Son olarak yakın dostu İbrahim Büyükak’la birlikte Kalender Pide filminde başrol oynamış, bu projede de geniş kitlelerden tam not almıştı.

Sadece enerjisi değil, samimi kişiliği ve sahne üzerindeki rahatlığı da Tolga Çevik’i izleyicinin gözünde çok özel bir yere koyuyor.

Sadece enerjisi değil, samimi kişiliği ve sahne üzerindeki rahatlığı da Tolga Çevik’i izleyicinin gözünde çok özel bir yere koyuyor.

Geçtiğimiz haftalarda Candaş Tolga Işık’ın programına konuk olmuş, orada yaptığı itiraflarla gündeme gelmişti. Özellikle “Benim ciddi takıntılarım var. Ankara’ya giderken hep aynı yolu kullanırım, değiştirirsem kötü bir şey olacakmış gibi hissederim.” sözleriyle birçok kişiyi hem şaşırtmış hem de gülümsetmişti.

Kaçıranlar için bu röportajdan daha önceki içeriğimizde detaylı şekilde bahsetmiştik.

Bu kez gündeme geliş nedeni ise biraz üzdü…

Bu kez gündeme geliş nedeni ise biraz üzdü…

Çevik’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, 12 Mayıs İzmir’de sahnelenecek Tolgshow gösterisinin, sağlık durumu nedeniyle ertelendiği açıklandı. Yapılan resmi duyuruda, ertelemenin nedeni olarak “lomber disk hernisi” yani halk arasında bilinen adıyla bel fıtığı gösterildi. 

Bu rahatsızlık, omurgadaki disklerin yer değiştirmesi sonucu oluşan ve özellikle belde şiddetli ağrılara yol açan bir durum. Sahne performansı yüksek enerji gerektirdiği için de Tolga Çevik’in sahneye çıkması şu an için mümkün görünmüyor. Tolga ÇeYeni gösteri tarihi 28 Mayıs olarak belirlendi. 

Biz de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sahnelerin gülümseyen yüzünü en kısa sürede yeniden izlemeyi umuyoruz!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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