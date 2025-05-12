Tolga Çevik'ten Üzen Haber: Hastalığı Nedeniyle Gösterisini Ertelemek Zorunda Kaldı!

Kendine has mimikleri, seyirciyle kurduğu doğal iletişimi ve doğaçlama gücüyle yıllardır sahnelerde fırtına gibi esiyor. Komedi Dükkanı ve Arkadaşım Hoşgeldin gibi efsaneleşmiş projelerle hem ekran başındakileri hem de tiyatro salonlarındaki izleyicileri kahkahaya boğan Çevik, her dönem farklı bir projeyle karşımıza çıkmayı başarıyor.

Son olarak yakın dostu İbrahim Büyükak’la birlikte Kalender Pide filminde başrol oynamış, bu projede de geniş kitlelerden tam not almıştı.