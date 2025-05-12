Tolga Çevik'ten Üzen Haber: Hastalığı Nedeniyle Gösterisini Ertelemek Zorunda Kaldı!
Televizyonun ve sahnelerin sevilen yüzü Tolga Çevik’ten hayranlarını üzen bir haber geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İzmir’de gerçekleşmesi planlanan Tolgshow gösterisinin ertelendiğini duyurdu. Erteleme sebebi ise Çevik’in yaşadığı sağlık sorunu oldu. Ünlü komedyen, halk arasında bel fıtığı olarak bilinen “lomber disk hernisi” rahatsızlığıyla mücadele ediyor. Sahneye çıkamayacak kadar rahatsızlanan Çevik, gösteriyi ertelemek zorunda kaldı.
İşte detaylar…
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Komedi dendiğinde Türkiye’de akla gelen ilk isimlerden biri Tolga Çevik’tir desek abartmış olmayız.
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Sadece enerjisi değil, samimi kişiliği ve sahne üzerindeki rahatlığı da Tolga Çevik’i izleyicinin gözünde çok özel bir yere koyuyor.
Bu kez gündeme geliş nedeni ise biraz üzdü…
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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