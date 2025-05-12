Paraya Kıydı: Altın Vize Peşine Düşen Şarkıcı Sıla'dan Dudak Uçuklatan Gayrimenkul Yatırımı!
Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/sila...
Patronlar Dünyası'nın haberine göre, ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu altın vize sahibi olabilmek için yüz binlerce Euro'ya kıydı. Kesenin ağzını açan Sıla'nın rotasını Yunanistan'a çevirdiği ortaya çıktı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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"...dan Sonra" şarkısıyla hayatımıza hızlı bir giriş yapan Sıla Gençoğlu, yıllarca Kenan Doğulu'ya vokalistlik yaptıktan sonra kendi kariyerinde parladı.
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Kariyerinin yanında özel hayatıyla da dikkat çeken isimlerden biri oldu her zaman.
Bugün ise bambaşka bir mevzuyla gündemimize oturmayı başardı; keseyi ağzına kadar açtığı bir hadiseden bahsediyoruz!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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