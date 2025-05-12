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Paraya Kıydı: Altın Vize Peşine Düşen Şarkıcı Sıla'dan Dudak Uçuklatan Gayrimenkul Yatırımı!

Paraya Kıydı: Altın Vize Peşine Düşen Şarkıcı Sıla'dan Dudak Uçuklatan Gayrimenkul Yatırımı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.05.2025 - 18:54

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu altın vize sahibi olabilmek için yüz binlerce Euro'ya kıydı. Kesenin ağzını açan Sıla'nın rotasını Yunanistan'a çevirdiği ortaya çıktı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/sila...
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"...dan Sonra" şarkısıyla hayatımıza hızlı bir giriş yapan Sıla Gençoğlu, yıllarca Kenan Doğulu'ya vokalistlik yaptıktan sonra kendi kariyerinde parladı.

"...dan Sonra" şarkısıyla hayatımıza hızlı bir giriş yapan Sıla Gençoğlu, yıllarca Kenan Doğulu'ya vokalistlik yaptıktan sonra kendi kariyerinde parladı.

Önce Pop'a daha yakın, daha asi bir çizgide ilerleyen Sıla, yıllar içerisinde yüreğimizi dağlayan sesi ve hem eğlenceli hem derin aşk şarkılarıyla öne çıkmaya başladı. 

'Zor Sevdiğimden', 'Kafa', 'Muhbir', 'Afitap', 'Sevişmeden Uyumayalım' ve niceleriyle gönlümüzde taht kurdu.

Kariyerinin yanında özel hayatıyla da dikkat çeken isimlerden biri oldu her zaman.

Kariyerinin yanında özel hayatıyla da dikkat çeken isimlerden biri oldu her zaman.

Uzunca bir süre çalkantılı ve bol sansayonlu aşk hayatını konuştuğumuz Sıla, yaklaşık beş yıldır sağlıklı mı sağlıklı, huzurlu mu huzurlu bir aşk yaşıyor. 

Birbirlerine aşk dolu cümleleriyle sık sık magazine konu olan Sıla ve İlker Kaleli, kimileri tarafından çok beğenilirken, kimileri tarafından da 'cringe' olarak değerlendiriliyor. 

Hatta belki denk gelmişsinizdir, en son birkaç gün önce fena aşka gelmişti Sıla... Instagram hesabından paylaştığı gönderiye, 'Sevgili. Bir tek sevgili. Nasıl değiştirir dünyanın gerçeğini… “41” kere maşallah 🧿♥️' notunu düşmüştü.

Bugün ise bambaşka bir mevzuyla gündemimize oturmayı başardı; keseyi ağzına kadar açtığı bir hadiseden bahsediyoruz!

Bugün ise bambaşka bir mevzuyla gündemimize oturmayı başardı; keseyi ağzına kadar açtığı bir hadiseden bahsediyoruz!

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, altın vize alıp tüm Avrupa ülkelerine sorunsuz giriş çıkış yapmayı kafasına koyan Sıla, yüz binlerce Euro'luk bir yatırım yaptı. 

Rotasını Yunanistan'a çeviren ünlü şarkıcı, Atina'da 800 bin Euro'luk, yani yaklaşık 35 milyon TL değerinde 120 metrekarelik bir daire satın aldı. Avrupa engeli falan da kalmadı böylece. O rahatladı, biz de baktığımızla kaldık!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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