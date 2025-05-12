Paraya Kıydı: Altın Vize Peşine Düşen Şarkıcı Sıla'dan Dudak Uçuklatan Gayrimenkul Yatırımı!

Uzunca bir süre çalkantılı ve bol sansayonlu aşk hayatını konuştuğumuz Sıla, yaklaşık beş yıldır sağlıklı mı sağlıklı, huzurlu mu huzurlu bir aşk yaşıyor.

Birbirlerine aşk dolu cümleleriyle sık sık magazine konu olan Sıla ve İlker Kaleli, kimileri tarafından çok beğenilirken, kimileri tarafından da 'cringe' olarak değerlendiriliyor.

Hatta belki denk gelmişsinizdir, en son birkaç gün önce fena aşka gelmişti Sıla... Instagram hesabından paylaştığı gönderiye, 'Sevgili. Bir tek sevgili. Nasıl değiştirir dünyanın gerçeğini… “41” kere maşallah 🧿♥️' notunu düşmüştü.