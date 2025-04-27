Alişan'dan Yakın Dostu Çağla Şıkel'in Kahvaltısını Tiye Alan "Özendim" Paylaşımı
Televizyon dünyasının gözde ikililerinden Çağla Şıkel ve Alişan'ın dostluğu, içimize sinen ve neşeli halleriyle kalplerimizde yer edinmeyi başaran nadir arkadaşlıklardan birisi.
Geçtiğimiz günlerde bir avuç diyebileceğimiz kadar az olan kahvaltısını paylaşan Çağla Şıkel'i yakın dostu Alişan tiye aldı, kavurmalı kahvaltısını paylaştı.
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Alişan'ı şimdilerde “Alişan ile Hayata Gülümse” programıyla televizyon ekranlarında izliyoruz biliyorsunuz.
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Türkiye'nin en sevilen mankenlerinden olan Çağla Şıkel, uzun yıllardır mesleğini başarıyla gerçekleştiriyor.
Yakın dostlukları rol aldıkları "Cennet Mahallesi" dizisnde başlayan Alişan ve Çağla Şıkel'in zaman zaman birbirleriyle tatlı tatlı uğraştıklarını fark etmişsinzdir.
Alişan'ın "Guducum" diyerek Çağla Şıkel'e takıldığı paylaşımı merak edenleri şöyle alalım:
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