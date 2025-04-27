Alişan'dan Yakın Dostu Çağla Şıkel'in Kahvaltısını Tiye Alan "Özendim" Paylaşımı

Alişan bu programla epey geniş kitlelere hitap ediyor çünkü sağlık, yaşam, kültür ve sanat gibi çeşitli konular ele alınırken, alanında uzman kişilerle söyleşiler gerçekleştirilmekte ve Türkiye'nin dört bir yanından konuklar Alişan tarafından hem eğlenceli hem de öğretici şekilde ağırlanmakta.

Aynı zamanda müzik kariyerine de devam eden Alişan'ın asıl tanınırlığını elde etmesi yine televizyon ekranlarında yıllar önce canlandırdığı 'Ferhat' karakteriyle, 'Cennet Mahallesi' dizisinde olmuştu.

Geçmiş yıllarda Sezin Erbil ile bir aşk yaşasa da aradığı aşkı Buse Varol'da bularak 2018 yılında evlenmişti. Şimdilerde çocukları ve eşiyle birlikte evli, mutlu ve çocuklu bir yaşan sürüyor kendisi.