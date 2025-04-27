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Alişan'dan Yakın Dostu Çağla Şıkel'in Kahvaltısını Tiye Alan "Özendim" Paylaşımı

Alişan'dan Yakın Dostu Çağla Şıkel'in Kahvaltısını Tiye Alan "Özendim" Paylaşımı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
27.04.2025 - 18:07

Televizyon dünyasının gözde ikililerinden Çağla Şıkel ve Alişan'ın dostluğu, içimize sinen ve neşeli halleriyle kalplerimizde yer edinmeyi başaran nadir arkadaşlıklardan birisi.

Geçtiğimiz günlerde bir avuç diyebileceğimiz kadar az olan kahvaltısını paylaşan Çağla Şıkel'i yakın dostu Alişan tiye aldı, kavurmalı kahvaltısını paylaştı.

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Alişan'ı şimdilerde “Alişan ile Hayata Gülümse” programıyla televizyon ekranlarında izliyoruz biliyorsunuz.

Alişan'ı şimdilerde “Alişan ile Hayata Gülümse” programıyla televizyon ekranlarında izliyoruz biliyorsunuz.

Alişan bu programla epey geniş kitlelere hitap ediyor çünkü sağlık, yaşam, kültür ve sanat gibi çeşitli konular ele alınırken, alanında uzman kişilerle söyleşiler gerçekleştirilmekte ve Türkiye'nin dört bir yanından konuklar Alişan tarafından hem eğlenceli hem de öğretici şekilde ağırlanmakta.

Aynı zamanda müzik kariyerine de devam eden Alişan'ın asıl tanınırlığını elde etmesi yine televizyon ekranlarında yıllar önce canlandırdığı 'Ferhat' karakteriyle, 'Cennet Mahallesi' dizisinde olmuştu. 

Geçmiş yıllarda Sezin Erbil ile bir aşk yaşasa da aradığı aşkı Buse Varol'da bularak 2018 yılında evlenmişti. Şimdilerde çocukları ve eşiyle birlikte evli, mutlu ve çocuklu bir yaşan sürüyor kendisi.

Türkiye'nin en sevilen mankenlerinden olan Çağla Şıkel, uzun yıllardır mesleğini başarıyla gerçekleştiriyor.

Türkiye'nin en sevilen mankenlerinden olan Çağla Şıkel, uzun yıllardır mesleğini başarıyla gerçekleştiriyor.

Çağla Şıkel'i mankenliğinin yanı sıra televizyon dizileri ve programlarından da tanıyoruz. O da Alişan gibi 'Cennet Mahallesi' dizisiyle ülke genelinde tanınırlığı elde etmişti. 

Emre Altuğ ile bir evlilik yaşayıp ardından yollarını ayıran Şıkel'in bu evlilikten iki oğlu dünyaya gelmişti. Oğullarına düşkünlüğüyle bilinen Çağla Şıkel, şimdilerde sosyal medyasını epey aktif kullanıyor, fark etmişsinizdir. Şıkel, geçtiğimiz günlerde 'kahvaltı' notunu düşerek birkaç ilaç takviyesi ve bir avuç kuruyemişin bulunduğu bir fotoğrafı paylaşmıştı.

Yakın dostlukları rol aldıkları "Cennet Mahallesi" dizisnde başlayan Alişan ve Çağla Şıkel'in zaman zaman birbirleriyle tatlı tatlı uğraştıklarını fark etmişsinzdir.

Yakın dostlukları rol aldıkları "Cennet Mahallesi" dizisnde başlayan Alişan ve Çağla Şıkel'in zaman zaman birbirleriyle tatlı tatlı uğraştıklarını fark etmişsinzdir.

Bu sefer hamle Alişan'dan geldi. Çağla Şıkel'in kahvaltısını kendince tiye aldığı bir paylaşım yaparak ünlü mankeni bu paylaşımına etiketledi. Alişan'ın kahvaltı masasında ise yok yoktu!

Alişan'ın "Guducum" diyerek Çağla Şıkel'e takıldığı paylaşımı merak edenleri şöyle alalım:

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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