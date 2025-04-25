Mika Raun'un Sevgilisi Batu Can, Yalan Makinesinde Verdiği Cevaplarla Aşklarının Gerçekliğini Kanıtladı
Sosyal medya fenomeni Mika Raun, cinsiyetini değiştirme süreciyle popüler hale gelmiş ve hayatının geri kalanını bir kadın olarak yaşamaya karar vermişti.
Batu Can ile gözler önünde bir aşk yaşayan Mika Raun, Orkun Işıtmak'ın programına sevgilisiyle konuk oldu. Yalan makinesinin sorularını içtenlikle yanıtlayan Batu Can'ın verdiği yanıtlar dikkat çekti.
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Sosyal medya fenomeni Mika Raun, çektiği TikTok içerikleriyle popüler olmuştu.
Kendisi uzun süredir Batu Can ile birliktelik yaşıyor, belki biliyorsunuzdur.
Mika ve Batu Can, Orkun Işıtmak'ın programına konuk oldu. Batu Can, yalan makinesinin sorularıyla yüzleşti.
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Hayatımın en büyük iki merakından biri giderildi çok sağolun. Diğeri de Tarsus’daki esrarengiz kazı. 😎