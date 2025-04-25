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Mika Raun'un Sevgilisi Batu Can, Yalan Makinesinde Verdiği Cevaplarla Aşklarının Gerçekliğini Kanıtladı

Mika Raun'un Sevgilisi Batu Can, Yalan Makinesinde Verdiği Cevaplarla Aşklarının Gerçekliğini Kanıtladı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
25.04.2025 - 23:19

Sosyal medya fenomeni Mika Raun, cinsiyetini değiştirme süreciyle popüler hale gelmiş ve hayatının geri kalanını bir kadın olarak yaşamaya karar vermişti.

Batu Can ile gözler önünde bir aşk yaşayan Mika Raun, Orkun Işıtmak'ın programına sevgilisiyle konuk oldu. Yalan makinesinin sorularını içtenlikle yanıtlayan Batu Can'ın verdiği yanıtlar dikkat çekti.

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Videoyu izlemek isteyenler için⬇️

Sosyal medya fenomeni Mika Raun, çektiği TikTok içerikleriyle popüler olmuştu.

Sosyal medya fenomeni Mika Raun, çektiği TikTok içerikleriyle popüler olmuştu.

Uzun tırnakları, çiğnediği sakızı, dansları, konuşma tarzı ve daha birçok kendine has özelliğiyle geniş bir kitleyi kısa sürede kendine bağlamıştı. İlk zamanlarında biyolojik cinsiyeti erkek olan Raun, ilerleyen dönemlerde cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuş ve bir kadın olarak yaşamayı tercih etmişti. Bu süreçte takipçi kitlesi gitgide artan Raun, eski video tarzlarını geride bırakarak kozmetik ve makyaj ağırlıklı videolar çekmeye yöneldi. Kendisi şimdilerde markalarla anlaşmalar yaparak, çektiği farklı konseptlerdeki makyaj içerikleriyle ön plana çıkıyor.

Kendisi uzun süredir Batu Can ile birliktelik yaşıyor, belki biliyorsunuzdur.

Kendisi uzun süredir Batu Can ile birliktelik yaşıyor, belki biliyorsunuzdur.

İkili ilişkilerini en başta gizli tutmuştu. Mika, sevgilisinin kolunu, bacağını bize göstermiş fakat ilk zamanlarda yüzünü bir tülü göstermemişti. Daha sonra ikili, aşklarını ilan etmişti, bizler de eniştemizin yüzünü sonunda görmüştük. Mika Raun ve Batu Can ilişkisi, bu sürecin ardından epey zor günler yaşadı. Pek çok kişi ikilinin aşkına inanmadı hatta Batu Bey'in kast ajansından olduğu ve Mika il sevgili rolü yaptığını öne sürenler bile olmuştu. Mika ise en sonunda dayanamamış, gözyaşları içerisinde çektiği bir videoyla adeta bu haberlere isyan etmişti. Fakat çift, tüm bu zorlukları sevginin gücüyle aşmış, ve artık kötü günleri geride bırakmıştı.

Mika ve Batu Can, Orkun Işıtmak'ın programına konuk oldu. Batu Can, yalan makinesinin sorularıyla yüzleşti.

Mika ve Batu Can, Orkun Işıtmak'ın programına konuk oldu. Batu Can, yalan makinesinin sorularıyla yüzleşti.

'Mika ile parası için mi berabersin?, Mika sana hakkındaki gerçeği açıkladıktan sonra aklında soru işareti kaldı mı?' gibi pek çok soruya içtenlikle ve doğru yanıtı veren Batu Can, 'İlk gördüğüm andan itibaren 'bu kız olmalı' dedim. Hayatımın geri kalanını tamamlayacağım kadın bu olmalı dedim. Karımı çok seviyorum.' ifadesiyle aşkının gerçekliğini de kanıtlamış oldu.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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Arwen

Hayatımın en büyük iki merakından biri giderildi çok sağolun. Diğeri de Tarsus’daki esrarengiz kazı. 😎