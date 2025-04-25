Mika Raun'un Sevgilisi Batu Can, Yalan Makinesinde Verdiği Cevaplarla Aşklarının Gerçekliğini Kanıtladı

İkili ilişkilerini en başta gizli tutmuştu. Mika, sevgilisinin kolunu, bacağını bize göstermiş fakat ilk zamanlarda yüzünü bir tülü göstermemişti. Daha sonra ikili, aşklarını ilan etmişti, bizler de eniştemizin yüzünü sonunda görmüştük. Mika Raun ve Batu Can ilişkisi, bu sürecin ardından epey zor günler yaşadı. Pek çok kişi ikilinin aşkına inanmadı hatta Batu Bey'in kast ajansından olduğu ve Mika il sevgili rolü yaptığını öne sürenler bile olmuştu. Mika ise en sonunda dayanamamış, gözyaşları içerisinde çektiği bir videoyla adeta bu haberlere isyan etmişti. Fakat çift, tüm bu zorlukları sevginin gücüyle aşmış, ve artık kötü günleri geride bırakmıştı.