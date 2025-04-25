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Sosyal Medyanın "Aşkolog"u Dilara Arıkanlı Uzun Süredir Aşk Yaşadığı Melih Koçarslan ile Evlendi!

Sosyal Medyanın "Aşkolog"u Dilara Arıkanlı Uzun Süredir Aşk Yaşadığı Melih Koçarslan ile Evlendi!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
25.04.2025 - 22:27 Son Güncelleme: 25.04.2025 - 22:42

'Aslan yelesi saçlım, kurt bakışlım' cümleleriyle tanıdığımız Aşkolog Dilara Arıkanlı, bir süre önce sevgilisi Melih Koçarslan'dan evlilik teklifi almıştı. Arıkanlı, takipçilerine sürpriz yaparak evlendiğini duyurdu.

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Sosyal medya fenomeni Dilara Arıkanlı, ürettiği içeriklerde "aşkolog" kimliğiyle kendisine gelen soruları yanıtladığı içerikleriyle ünlenmişti.

Sosyal medya fenomeni Dilara Arıkanlı, ürettiği içeriklerde "aşkolog" kimliğiyle kendisine gelen soruları yanıtladığı içerikleriyle ünlenmişti.

Dilara Arıkanlı'nın özel hayatı da zaman zaman gündeme geldi. İçeriklerinde kadın- erkek ilişkilerini konu aldığından, kendisinin de aşk hayatı epey merak edildi. Geçmişte Emre Onur Arpacı ile bir ilişki yaşadığı ve bu dönemlerde 'kurt bakışlım' cümlesinin ortaya çıktığını biliyoruz.​ Kendisinin 2023 yılında ise Taner Tolga Tarlacı ile geçmişte kısa süreli bir ilişki yaşadığı iddia edilmişti.​

İlerleyen süreçte ise Arıkanlı ile Koçarslan ilişkisi başlamış ve Aşkoloğumuz, aradığı aşkı Melih Bey'de bulmuştu. Geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi almış ve bir ömür mutluluğa 'evet' demişti. Aşklarının başladığı ilk günlerden beri sosyal medya paylaşımlarıyla büyük beğeni yağmuruna tutulan çift, özel günlerinde mutluluk dolu paylaşımlar yapmayı hiç ihmal etmedi.

Dilara Arıkanlı ve Melih Koçarslan dünyaevine girdiklerini paylaştıkları bu gönderilerle takipçilerine ilan ettiler.

Dilara Arıkanlı ve Melih Koçarslan dünyaevine girdiklerini paylaştıkları bu gönderilerle takipçilerine ilan ettiler.

İkilinin tanışma hikayesi de bir hayli kadersel. Dilara Arıkanlı ve Melih Koçarslan, ortak bir arkadaşları aracılığıyla tanışmışlar aslında. Bir akşam yemeği dönüşünde Dilara'nın arabada unuttuğu bir eşya, Melih'in Sakarya'ya gitmesiyle birlikte onunla kalmış. Melih Koçarslan, askere gitmeden önce bu eşyayı Dilara Arıkanlı'ya teslim etmek istemiş ve bu vesileyle ilk kez bir akşam yemeğinde buluşmuşlar. Bu buluşma, ilişkilerinin başlangıcı olmuş.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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