Sosyal Medyanın "Aşkolog"u Dilara Arıkanlı Uzun Süredir Aşk Yaşadığı Melih Koçarslan ile Evlendi!
'Aslan yelesi saçlım, kurt bakışlım' cümleleriyle tanıdığımız Aşkolog Dilara Arıkanlı, bir süre önce sevgilisi Melih Koçarslan'dan evlilik teklifi almıştı. Arıkanlı, takipçilerine sürpriz yaparak evlendiğini duyurdu.
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Sosyal medya fenomeni Dilara Arıkanlı, ürettiği içeriklerde "aşkolog" kimliğiyle kendisine gelen soruları yanıtladığı içerikleriyle ünlenmişti.
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Dilara Arıkanlı ve Melih Koçarslan dünyaevine girdiklerini paylaştıkları bu gönderilerle takipçilerine ilan ettiler.
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