Sosyal Medyanın "Aşkolog"u Dilara Arıkanlı Uzun Süredir Aşk Yaşadığı Melih Koçarslan ile Evlendi!

Dilara Arıkanlı'nın özel hayatı da zaman zaman gündeme geldi. İçeriklerinde kadın- erkek ilişkilerini konu aldığından, kendisinin de aşk hayatı epey merak edildi. Geçmişte Emre Onur Arpacı ile bir ilişki yaşadığı ve bu dönemlerde 'kurt bakışlım' cümlesinin ortaya çıktığını biliyoruz.​ Kendisinin 2023 yılında ise Taner Tolga Tarlacı ile geçmişte kısa süreli bir ilişki yaşadığı iddia edilmişti.​

İlerleyen süreçte ise Arıkanlı ile Koçarslan ilişkisi başlamış ve Aşkoloğumuz, aradığı aşkı Melih Bey'de bulmuştu. Geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi almış ve bir ömür mutluluğa 'evet' demişti. Aşklarının başladığı ilk günlerden beri sosyal medya paylaşımlarıyla büyük beğeni yağmuruna tutulan çift, özel günlerinde mutluluk dolu paylaşımlar yapmayı hiç ihmal etmedi.