"You" Dizisinde "Joe" Karakterini Canlandıran Penn Badgley'den İkiz Bebek Müjdesi Geldi!
Yıllar önce Gossip Girl dizisinde tanınırlık elde eden Penn Badgley, 'You' dizisiyle oyunculukta ne kadar başarılı olduğunu, role girmediğini adeta o rolü yaşadığını kanıtlamıştı
Penn Badgley'den sevindiren bir haber geldi. Bebek müjdesi veren Badgley, ikiz bebek beklediklerini söyledi.
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Amerikalı oyuncu Penn Badgley, son dönemlerde oyunculuk performansıyla izleyenleri kendine hayran bırakıyor.
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Badgley, Domino Kirke ile 2014 yılında aşk yaşamaya başlamış ve 2017 senesinde dünyaevine girmişti.
İkiliden müjdeli bir haber taze geldi; ünlü çift, ikiz erkek çocuk beklediklerini duyurdu!
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