"You" Dizisinde "Joe" Karakterini Canlandıran Penn Badgley'den İkiz Bebek Müjdesi Geldi!

Namını, rol aldığı 'You' dizisiyle dünyanın dört bir yanına duyurmayı başaran Penn Badgley'i daha önce rol aldığı 'Gossip Girl' dizisinden de zaten tanıyorduk. Kendisi 'You' dizisiyle çok farklı bir rol üstlendi. Joe karakteri, takıntılı ve tehlikeli bir anti-kahraman. Dizi hem çok tartışıldı hem de büyük ilgi gördü. Penn'in bu roldeki performansı geniş kitlelerce övüldü. Çünkü bir anti-kahraman olarak bu kadar kolay sevilmek ve belirli alanlarda seyircinin karakterinle özdeşlik kurmasını sağlamak her yiğidin harcı değil biliyorsunuz. Badgley, bu rolün altından epey iyi kalktı ve kariyerine oldukça önemli bir basamak atlattı.

Penn hakkında pek çok kişinin bilmediği bir yönü ise Indie pop ve alternatif rock türünde müzik yapan 'MOTHXR' grubunun vokalisti olması! Zaman zaman meditasyon, yoga ve manevi farkındalık konularında röportajlar veren karizmatik oyuncu, gizemli tarzını gerçek hayatında da sürdürüyor ve sosyal medyaya mesafeli yaklaşıyor.