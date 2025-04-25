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"You" Dizisinde "Joe" Karakterini Canlandıran Penn Badgley'den İkiz Bebek Müjdesi Geldi!

"You" Dizisinde "Joe" Karakterini Canlandıran Penn Badgley'den İkiz Bebek Müjdesi Geldi!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
25.04.2025 - 19:01

Yıllar önce Gossip Girl dizisinde tanınırlık elde eden  Penn Badgley, 'You' dizisiyle oyunculukta ne kadar başarılı olduğunu, role girmediğini adeta o rolü yaşadığını kanıtlamıştı

Penn Badgley'den sevindiren bir haber geldi. Bebek müjdesi veren Badgley, ikiz bebek beklediklerini söyledi.

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Amerikalı oyuncu Penn Badgley, son dönemlerde oyunculuk performansıyla izleyenleri kendine hayran bırakıyor.

Amerikalı oyuncu Penn Badgley, son dönemlerde oyunculuk performansıyla izleyenleri kendine hayran bırakıyor.

Namını, rol aldığı 'You' dizisiyle dünyanın dört bir yanına duyurmayı başaran Penn Badgley'i daha önce rol aldığı 'Gossip Girl' dizisinden de zaten tanıyorduk. Kendisi 'You' dizisiyle çok farklı bir rol üstlendi. Joe karakteri, takıntılı ve tehlikeli bir anti-kahraman. Dizi hem çok tartışıldı hem de büyük ilgi gördü. Penn'in bu roldeki performansı geniş kitlelerce övüldü. Çünkü bir anti-kahraman olarak bu kadar kolay sevilmek ve belirli alanlarda seyircinin karakterinle özdeşlik kurmasını sağlamak her yiğidin harcı değil biliyorsunuz. Badgley, bu rolün altından epey iyi kalktı ve kariyerine oldukça önemli bir basamak atlattı. 

Penn hakkında pek çok kişinin bilmediği bir yönü ise Indie pop ve alternatif rock türünde müzik yapan 'MOTHXR' grubunun vokalisti olması! Zaman zaman meditasyon, yoga ve manevi farkındalık konularında röportajlar veren karizmatik oyuncu, gizemli tarzını gerçek hayatında da sürdürüyor ve sosyal medyaya mesafeli yaklaşıyor.

Badgley, Domino Kirke ile 2014 yılında aşk yaşamaya başlamış ve 2017 senesinde dünyaevine girmişti.

Badgley, Domino Kirke ile 2014 yılında aşk yaşamaya başlamış ve 2017 senesinde dünyaevine girmişti.

Domino’nun önceki ilişkisinden bir çocuğu vardı, Penn de onunla birlikte babalık hissini tatmış oldu. 2020’de çiftin bir çocuğu daha dünyaya geldi.

İkiliden müjdeli bir haber taze geldi; ünlü çift, ikiz erkek çocuk beklediklerini duyurdu!

İkiliden müjdeli bir haber taze geldi; ünlü çift, ikiz erkek çocuk beklediklerini duyurdu!

2020 senesinde dünyaya gelen çocukları ve Kirke'nin önceki birlikteliğinden dünyaya gelen çocuğu da erkekti.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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