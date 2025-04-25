Hadise Motivasyon Vereyim Derken "Yes Bitch" Sözleriyle Dalga Konusu Oldu

Özellikle O Ses Türkiye’deki jüri koltuğundan söyledikleri ve sahnede yaptığı açıklamalar sosyal medyada günlerce konuşuluyor.

Hatırlarsanız, geçtiğimiz günlerde O Ses Türkiye'de bir yarışmacıya sahnede, “Çok güzelsin. Ayrıca kime benziyorsun biliyor musun? Kendisini de çok beğenirim. Pınar Deniz gibi duruyorsun.” demişti. Bu sözleri sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. Çünkü bilenler bilir: Hadise, 2020 yılında oyuncu Kaan Yıldırım ile büyük bir aşk yaşamıştı. Evlilik yoluna giriyorlar derken ilişkileri 10 ayda son bulmuştu. Sonrasında ise Kaan Yıldırım, 2024 yılında Pınar Deniz ile dünyaevine girdi. Üstelik çiftin Fikret Hakan adında bir de oğulları var.

Hal böyle olunca, Hadise’nin bu benzetmesi kullanıcıların gözünden kaçmamıştı.