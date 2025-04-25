onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hadise Motivasyon Vereyim Derken "Yes Bitch" Sözleriyle Dalga Konusu Oldu

Hadise Motivasyon Vereyim Derken "Yes Bitch" Sözleriyle Dalga Konusu Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.04.2025 - 15:38

Son zamanlarda yaptığı açıklamalarla ve özel hayatıyla sık sık magazine düşen ünlü şarkıcı Hadise, son konserinde pembe pullu elbisesiyle sahne aldığı performansın ardından yaptığı motivasyon konuşmasıyla sosyal medyada gündem oldu. 

“Yes Bitch” mottolu sözleri goygoculardan nasibini aldı. Özellikle konuşmanın TEDx havası sosyal medyada tiye alındı. 

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Magazin dünyasının dikkat çeken isimlerinden Hadise, yalnızca şarkıları, sahne şovları ya da başarılarıyla değil, zaman zaman yaptığı çıkışlarla da gündem yaratmayı başarıyor.

Magazin dünyasının dikkat çeken isimlerinden Hadise, yalnızca şarkıları, sahne şovları ya da başarılarıyla değil, zaman zaman yaptığı çıkışlarla da gündem yaratmayı başarıyor.

Özellikle O Ses Türkiye’deki jüri koltuğundan söyledikleri ve sahnede yaptığı açıklamalar sosyal medyada günlerce konuşuluyor.

Hatırlarsanız, geçtiğimiz günlerde O Ses Türkiye'de bir yarışmacıya sahnede, “Çok güzelsin. Ayrıca kime benziyorsun biliyor musun? Kendisini de çok beğenirim. Pınar Deniz gibi duruyorsun.” demişti. Bu sözleri sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. Çünkü bilenler bilir: Hadise, 2020 yılında oyuncu Kaan Yıldırım ile büyük bir aşk yaşamıştı. Evlilik yoluna giriyorlar derken ilişkileri 10 ayda son bulmuştu. Sonrasında ise Kaan Yıldırım, 2024 yılında Pınar Deniz ile dünyaevine girdi. Üstelik çiftin Fikret Hakan adında bir de oğulları var. 

Hal böyle olunca, Hadise’nin bu benzetmesi kullanıcıların gözünden kaçmamıştı.

Detaylardan bir önceki haberimizde bahsetmiştik:

Bilenler bilir Hadise son olarak Esas Oğlan filminin yönetmeni Şenol Sönmez'le dolu dizgin bir aşk yaşıyordu.

Bilenler bilir Hadise son olarak Esas Oğlan filminin yönetmeni Şenol Sönmez'le dolu dizgin bir aşk yaşıyordu.

Birkaç aydır birlikte olan çiftimiz geçtiğimiz günlerde beklenmedik bir şekilde ayrıldı. Önce Şenol Sönmez Hadise'yi takipten çıktı ve birlikte çekilmiş fotoğraflarını profilinden kaldırdı. Ardından aynı gece konseri olan Hadise saçlarındaki değişiklikle dikkat çekti. Özellikle sahnede seyirciyle yaptığı 'ayrılık' konuşması ayrılık iddialarını doğruladı.

Kaçıranlar için:

Hadise son olarak çıktığı konserinde yaptığı konuşmayla goygocuların radarına girdi.

Hadise son olarak çıktığı konserinde yaptığı konuşmayla goygocuların radarına girdi.

Pembe pullu, süper mini elbisesiyle sahnede adeta ışıl ışıl parlayan Hadise, şarkı arası verdiği anlardan birinde mikrofonu eline aldı ve seyircilere dönüp şöyle dedi:

“Hayatta ne olursa olsun, şu cümle hep aklınızda olsun: Yes Bitch!”

Bu cümle salonda alkışlarla karşılansa da sosyal medyada alaycı yorumlar yağdı.

İşte o sözleri:

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın