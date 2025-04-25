Hadise Motivasyon Vereyim Derken "Yes Bitch" Sözleriyle Dalga Konusu Oldu
Son zamanlarda yaptığı açıklamalarla ve özel hayatıyla sık sık magazine düşen ünlü şarkıcı Hadise, son konserinde pembe pullu elbisesiyle sahne aldığı performansın ardından yaptığı motivasyon konuşmasıyla sosyal medyada gündem oldu.
“Yes Bitch” mottolu sözleri goygoculardan nasibini aldı. Özellikle konuşmanın TEDx havası sosyal medyada tiye alındı.
İşte detaylar...
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Magazin dünyasının dikkat çeken isimlerinden Hadise, yalnızca şarkıları, sahne şovları ya da başarılarıyla değil, zaman zaman yaptığı çıkışlarla da gündem yaratmayı başarıyor.
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Bilenler bilir Hadise son olarak Esas Oğlan filminin yönetmeni Şenol Sönmez'le dolu dizgin bir aşk yaşıyordu.
Hadise son olarak çıktığı konserinde yaptığı konuşmayla goygocuların radarına girdi.
İşte o sözleri:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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