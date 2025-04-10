Belli ki Çok Kırılmış: Hadise, Şenol Sönmez'le Ayrılık Haberlerini Sahnedeki Duygusal Konuşmayla Doğruladı
Belli ki Çok Kırılmış: Hadise, Şenol Sönmez'le Ayrılık Haberlerini Sahnedeki Duygusal Konuşmayla Doğruladı
Türk pop müziğinin en güçlü isimlerinden Hadise, hem sahne performanslarıyla hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Her hareketi olay olan ünlü şarkıcı, sadece şarkılarıyla değil, yaptığı açıklamalarla da sosyal medyada çok konuşuluyor.
Son zamanlarda yönetmen Şenol Sönmez'le ilişki yaşayan Hadise geçtiğimiz gece Sönmez'in kendisini takipten çıkması ve fotoğraflarını profilinden kaldırmasıyla gündemdeydi. Aynı gece sahneye çıkan isim konserdeki duygusal konuşmasında ayrılık haberlerini doğruladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müzik kariyeri kadar aşk hayatıyla da manşetlerde görmeye alıştığımız Hadise magazin dünyasının en gözde ve olaylı isimlerinden biri biliyorsunuz ki.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açan Hadise son olarak ikilinin galada verdiği pozlarla gündemdeydi.
Saçlarını eski sarı haline döndürdüğü fark edilen Hadise'nin sahnede seyirciyle yaptığı "ayrılık" konuşmasını @blogyağmuru paylaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
hep sen haklısın hadise sadsadsa :D :D