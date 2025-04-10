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Belli ki Çok Kırılmış: Hadise, Şenol Sönmez'le Ayrılık Haberlerini Sahnedeki Duygusal Konuşmayla Doğruladı

Belli ki Çok Kırılmış: Hadise, Şenol Sönmez'le Ayrılık Haberlerini Sahnedeki Duygusal Konuşmayla Doğruladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.04.2025 - 09:19

Türk pop müziğinin en güçlü isimlerinden Hadise, hem sahne performanslarıyla hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Her hareketi olay olan ünlü şarkıcı, sadece şarkılarıyla değil, yaptığı açıklamalarla da sosyal medyada çok konuşuluyor.

Son zamanlarda yönetmen Şenol Sönmez'le ilişki yaşayan Hadise geçtiğimiz gece Sönmez'in kendisini takipten çıkması ve fotoğraflarını profilinden kaldırmasıyla gündemdeydi. Aynı gece sahneye çıkan isim konserdeki duygusal konuşmasında ayrılık haberlerini doğruladı.

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Müzik kariyeri kadar aşk hayatıyla da manşetlerde görmeye alıştığımız Hadise magazin dünyasının en gözde ve olaylı isimlerinden biri biliyorsunuz ki.

Müzik kariyeri kadar aşk hayatıyla da manşetlerde görmeye alıştığımız Hadise magazin dünyasının en gözde ve olaylı isimlerinden biri biliyorsunuz ki.

Geçtiğimiz sene oyunculuk deneyimi serüvenine Esas Oğlan'la başlayan ardından tarzını değiştirip, üstüne bir de hepimizin yıllardır aşina olduğu sarı saçlarını kızıla boyatmasıyla şoke eden ismi sık sık gündemde görmüştük.

Sosyal medyada paylaştığı her pozla ayrı dikkat çeken, geçmişten bu yana açıklamalarıyla magazinin en sevilen isimlerinden biri olan Hadise'nin yüzü aşk deyince pek gülmüyor maalesef.

Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açan Hadise son olarak ikilinin galada verdiği pozlarla gündemdeydi.

Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açan Hadise son olarak ikilinin galada verdiği pozlarla gündemdeydi.

Şimdilerde İnci Taneleri'nin yönetmen koltuğunda olan Şenol Sönmez'le haklarında çıkan aşk iddialarının ardından ikilinin birbirini takibe alması, fotoğraflarını beğenmesi ve yorumlaşması tüm dedikoduları haklı çıkartmıştı.

Birkaç aydır birlikte olan ikili dün beklenmedik bir şekilde ayrılık iddialarına karıştı. Önce Şenol Sönmez'in Hadise'yi takipten çıkması ve ikilinin fotoğraflarını profilinden kaldırması dikkat çekti. Ardından o gece konseri olan şarkıcının sahnedeki sözleri.

Saçlarını eski sarı haline döndürdüğü fark edilen Hadise'nin sahnede seyirciyle yaptığı "ayrılık" konuşmasını @blogyağmuru paylaştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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tk6

hep sen haklısın hadise sadsadsa :D :D