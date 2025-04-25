Oğuzhan Uğur'dan Kemal Memişoğlu'nun Tartışma Yaratan 'Aile' Tanımına Sert Tepki
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun aile yapısı hakkındaki açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Habertürk ekranlarında katıldığı programda “Eğer çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz, sadece karı koca oluyorsunuz” diyen Memişoğlu, başta sosyal medya kullanıcıları olmak üzere birçok kişiden tepki aldı.
Açıklamalar sonrası en dikkat çeken yorumlardan biri ise Oğuzhan Uğur’dan geldi. Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımda “Koskoca bakanların, ülke meselelerini tüm gün kahvede okey oynayan dayılar gibi yorumlaması kanımı donduruyor” diyen Uğur, binlerce beğeni aldı.
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun açıklamaları, katıldığı Habertürk yayınında Türkiye’nin sağlık sistemi ve aile yapısı hakkında yaptığı değerlendirmelerle gündeme oturdu.
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Normal doğum tartışmaları hakkında da görüş bildiren Memişoğlu, sezaryen oranlarının dünya ortalamasının çok üzerinde olduğuna dikkat çekti:
Memişoğlu sözlerine şöyle devam etti:
En dikkat çeken çıkışlardan biri de Oğuzhan Uğur’dan geldi. Uğur, Twitter hesabından şu ifadeleri paylaştı:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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