Oğuzhan Uğur'dan Kemal Memişoğlu'nun Tartışma Yaratan 'Aile' Tanımına Sert Tepki

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun aile yapısı hakkındaki açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Habertürk ekranlarında katıldığı programda “Eğer çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz, sadece karı koca oluyorsunuz” diyen Memişoğlu, başta sosyal medya kullanıcıları olmak üzere birçok kişiden tepki aldı.

Açıklamalar sonrası en dikkat çeken yorumlardan biri ise Oğuzhan Uğur’dan geldi. Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımda “Koskoca bakanların, ülke meselelerini tüm gün kahvede okey oynayan dayılar gibi yorumlaması kanımı donduruyor” diyen Uğur, binlerce beğeni aldı.