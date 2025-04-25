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Oğuzhan Uğur'dan Kemal Memişoğlu'nun Tartışma Yaratan 'Aile' Tanımına Sert Tepki

Oğuzhan Uğur'dan Kemal Memişoğlu'nun Tartışma Yaratan 'Aile' Tanımına Sert Tepki

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.04.2025 - 11:11

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun aile yapısı hakkındaki açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Habertürk ekranlarında katıldığı programda “Eğer çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz, sadece karı koca oluyorsunuz” diyen Memişoğlu, başta sosyal medya kullanıcıları olmak üzere birçok kişiden tepki aldı. 

Açıklamalar sonrası en dikkat çeken yorumlardan biri ise Oğuzhan Uğur’dan geldi. Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımda “Koskoca bakanların, ülke meselelerini tüm gün kahvede okey oynayan dayılar gibi yorumlaması kanımı donduruyor” diyen Uğur, binlerce beğeni aldı.

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun açıklamaları, katıldığı Habertürk yayınında Türkiye’nin sağlık sistemi ve aile yapısı hakkında yaptığı değerlendirmelerle gündeme oturdu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun açıklamaları, katıldığı Habertürk yayınında Türkiye’nin sağlık sistemi ve aile yapısı hakkında yaptığı değerlendirmelerle gündeme oturdu.

Deprem bölgesindeki sağlık hizmetlerinden doğum oranlarına, sezaryen tartışmalarından toplumsal aile anlayışına kadar birçok konuda konuşan Memişoğlu’nun özellikle “Eğer çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz.” sözleri büyük tartışma yarattı.

Deprem konusuna değinerek konuşmasına başlayan Bakan Memişoğlu, “Şu anda deprem bölgesinde hastanelerimiz sayısal olarak deprem öncesinden çok fazla. Ancak 52 bin canımızı kaybettik. İstanbul için söylüyorum, düşünce tarzımızı, olması ihtimali olan büyük depremle ilgili hazırlıklı olmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Normal doğum tartışmaları hakkında da görüş bildiren Memişoğlu, sezaryen oranlarının dünya ortalamasının çok üzerinde olduğuna dikkat çekti:

Normal doğum tartışmaları hakkında da görüş bildiren Memişoğlu, sezaryen oranlarının dünya ortalamasının çok üzerinde olduğuna dikkat çekti:

“Biz Sağlık Bakanlığıyız, hastalık bakanlığı değiliz. Sağlıklı olanın ne olduğunu anlatmakla mükellefiz, görevliyiz. Sigara sağlığa zararlıdır deyince sigara içenlerin hayatına müdahale mi ediyorum? Gerektiği zaman, tıbbi olarak zorunlu olduğu zaman tabii ki ameliyat yapacak. Dünyada ortalama yüzde 15'tir sezaryan oranı. 10 doğumdan sadece 1 veya 2'dir ameliyat. Bizde 10 doğumdan 6.1'i sezaryenle oluyor.”

Ancak asıl fırtınayı koparan, aile yapısına dair sarf ettiği sözler oldu. “Aile yapısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir toplumun temelini aile oluşturur. Eğer çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz, sadece karı koca oluyorsunuz” diyen Memişoğlu, bu ifadeleriyle sosyal medyanın tepkisini üzerine çekti.

Memişoğlu sözlerine şöyle devam etti:

Memişoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Doğruyu söylemedikçe, mahalle baskısı üzerimize geliyor ve yanlışlar ortada dolaşıyor. Sosyal medya herkesin müdahil olduğu alanlar olmuş. Doğrusu ne ise söyleriz. İster eleştirsinler. Benim için doğru bir tanedir. Allah rızası için çalışıyorum. Bu millete bu ülkeme nasıl hizmet edebilirim? Bu toplumun makullere ve doğrulara ihtiyacı var. Çocuk, kardeş çok önemli bir şey. İnsanlar çalışıyorsa genelde 1 çocuk oluyor. Ancak kardeş olmak, ailenin temel taşıdır. Biz de iki kardeşiz.”

Bu açıklamaların ardından özellikle aile kuramayan, sağlık sorunları nedeniyle çocuk sahibi olamayan ya da ekonomik nedenlerle çocuk yapmayı erteleyen çiftler sosyal medyada duygularını paylaşarak Memişoğlu’na sert tepki gösterdi.

En dikkat çeken çıkışlardan biri de Oğuzhan Uğur’dan geldi. Uğur, Twitter hesabından şu ifadeleri paylaştı:

En dikkat çeken çıkışlardan biri de Oğuzhan Uğur’dan geldi. Uğur, Twitter hesabından şu ifadeleri paylaştı:
twitter.com

“Sağlık sorunları sebebiyle çocukları olmayan çiftler, evlatlarını kaybedenler, maddi olanaksızlıklar yüzünden çocuk yapamayanlar… Resmen güne bu haberle başlayacaklar. Koskoca bakanların, ülke meselelerini tüm gün kahvede okey oynayan dayılar gibi yorumlaması kanımı donduruyor.”

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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