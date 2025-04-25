Dumura Uğradı: Aleyna Tilki Konser Anında Sahnede Üzerine Atlayan Hayranı Yüzünden Korku Dolu Anlar Yaşadı!
Genç yaşına rağmen adı gündemden düşmeyen Aleyna Tilki, bu kez konserinde yaşadığı beklenmedik bir olayla sosyal medyayı salladı. Geçtiğimiz haftalarda Justin Bieber'ın kendisini takibe almasıyla gündeme yerleşen isim Ankara konserinde sahneye atlayan hayranı yüzünden panik dolu anlar yaşadı.
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Türk pop müziğinin son yıllardaki en genç ve en dikkat çeken isimlerinden biri olan Aleyna Tilki, 2016 yılında yayınlanan “Cevapsız Çınlama” adlı şarkısıyla adeta bir gecede yıldız haline geldi.
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Daha önce “Bana yürüdü!” açıklamasıyla Justin Bieber'la adını yan yana duyduğumuz Tilki’nin Justin Bieber tarafından takip edilmesi gündeme oturmuştu.
O anlarda ne yapacağını şaşıran Aleyna Tilki gözle görülür bir panik yaşayarak sahneden uzaklaşmaya çalıştı. Gelin, o anlara birlikte bakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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