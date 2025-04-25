Dumura Uğradı: Aleyna Tilki Konser Anında Sahnede Üzerine Atlayan Hayranı Yüzünden Korku Dolu Anlar Yaşadı!

Sık sık ilginç açıklamaları ve sosyal medya çıkışlarıyla gündeme gelen Aleyna Tilki, bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi. Genç şarkıcı, geçtiğimiz gün verdiği konserde sahnede hiç beklemediği bir olayla karşılaştı.

Geçtiğimiz gece Ankara'da sahne alan Aleyna Tilki, konser sırasında bir anda üzerine doğru atlayan bir hayranıyla neye uğradığını şaşırdı.