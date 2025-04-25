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Dumura Uğradı: Aleyna Tilki Konser Anında Sahnede Üzerine Atlayan Hayranı Yüzünden Korku Dolu Anlar Yaşadı!

Dumura Uğradı: Aleyna Tilki Konser Anında Sahnede Üzerine Atlayan Hayranı Yüzünden Korku Dolu Anlar Yaşadı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.04.2025 - 18:00

Genç yaşına rağmen adı gündemden düşmeyen Aleyna Tilki, bu kez konserinde yaşadığı beklenmedik bir olayla sosyal medyayı salladı. Geçtiğimiz haftalarda Justin Bieber'ın kendisini takibe almasıyla gündeme yerleşen isim Ankara konserinde sahneye atlayan hayranı yüzünden panik dolu anlar yaşadı.

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Türk pop müziğinin son yıllardaki en genç ve en dikkat çeken isimlerinden biri olan Aleyna Tilki, 2016 yılında yayınlanan “Cevapsız Çınlama” adlı şarkısıyla adeta bir gecede yıldız haline geldi.

Türk pop müziğinin son yıllardaki en genç ve en dikkat çeken isimlerinden biri olan Aleyna Tilki, 2016 yılında yayınlanan “Cevapsız Çınlama” adlı şarkısıyla adeta bir gecede yıldız haline geldi.

Henüz 16 yaşındayken listeleri altüst eden Tilki, ardından “Sen Olsan Bari”, “Yalnız Çiçek” ve “Dipsiz Kuyum” gibi şarkılarıyla genç kuşağın idollerinden biri haline geldi. Sadece sesiyle değil, sahne duruşu, cesur açıklamaları ve marjinal tarzıyla da gündemden hiç düşmeyen, şarkıcılığın yanı sıra oyunculuğa da adım atan Tilki, dijital platformda yayınlanan “İşte Bu Benim Masalım” dizisiyle oyunculukta da şansını denedi.

Elini attığı her şarkıda kulakların pasını silen isim geçtiğimiz haftalarda şok bir haberle magazin manşetlerine yerleşmişti.

Daha önce “Bana yürüdü!” açıklamasıyla Justin Bieber'la adını yan yana duyduğumuz Tilki’nin Justin Bieber tarafından takip edilmesi gündeme oturmuştu.

Daha önce “Bana yürüdü!” açıklamasıyla Justin Bieber'la adını yan yana duyduğumuz Tilki’nin Justin Bieber tarafından takip edilmesi gündeme oturmuştu.

Sık sık ilginç açıklamaları ve sosyal medya çıkışlarıyla gündeme gelen Aleyna Tilki, bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi. Genç şarkıcı, geçtiğimiz gün verdiği konserde sahnede hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. 

Geçtiğimiz gece Ankara'da sahne alan Aleyna Tilki, konser sırasında bir anda üzerine doğru atlayan bir hayranıyla neye uğradığını şaşırdı.

O anlarda ne yapacağını şaşıran Aleyna Tilki gözle görülür bir panik yaşayarak sahneden uzaklaşmaya çalıştı. Gelin, o anlara birlikte bakalım:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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