Defne Joy Foster'ın Oğlu Can'a Üvey Annesi Tarafından Sorulan Sorular Tepki Çekti: "Travma Geçirdin mi?"
Defne Joy Foster’ın vefatının ardından gözlerden uzak büyüyen oğlu Can, yıllar sonra bir videoda babası ve üvey annesiyle görüntülendi. Ancak Can'ın babası İlker Solmaz ve eşi Beyza Dankal'ın videodaki tavırları gündeme bomba gibi oturdu.
Can'ın rahatsız olduğunu fark eden sosyal medya kullanıcıları tepkilerini dile getirdi.
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Türk televizyon tarihine damga vuran isimlerden biri olan Defne Joy Foster, 2011 yılında henüz 35 yaşındayken ani şekilde hayatını kaybetmişti.
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Geçtiğimiz günlerde Solmaz ve Dankal çiftinin sosyal medya hesabından paylaştıkları bir video, tartışmaları yeniden alevlendirdi.
Gelin o anlara birlikte bakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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