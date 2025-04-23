Defne Joy Foster'ın Oğlu Can'a Üvey Annesi Tarafından Sorulan Sorular Tepki Çekti: "Travma Geçirdin mi?"

Son zamanlarda YouTube'a atılan Beyza Dankal ve İlker Solmaz çektikleri videolarda Defne Joy Foster ve ilişkilerine dair yaptıkları açıklamalarla manşetlere yerleşmeye başladı. Daha önce Foster'ın oğlu Can'ın ilk kez anne dediği anlardan tutun da geçmişte yaşadıklarına kadar birçok konuya değinen ikili bu sefer tepkileri üzerine çekti.

Videoda Can’ın oldukça rahatsız ve mesafeli tavırlar sergilemesi dikkatlerden kaçmadı. Annesiyle ilgili sorulara sessiz kalması ve vücut dili, sosyal medyada eleştiri dolu yorumlarına neden oldu.