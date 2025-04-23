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Defne Joy Foster'ın Oğlu Can'a Üvey Annesi Tarafından Sorulan Sorular Tepki Çekti: "Travma Geçirdin mi?"

Defne Joy Foster'ın Oğlu Can'a Üvey Annesi Tarafından Sorulan Sorular Tepki Çekti: "Travma Geçirdin mi?"

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.04.2025 - 12:24

Defne Joy Foster’ın vefatının ardından gözlerden uzak büyüyen oğlu Can, yıllar sonra bir videoda babası ve üvey annesiyle görüntülendi. Ancak Can'ın babası İlker Solmaz ve eşi Beyza Dankal'ın videodaki tavırları gündeme bomba gibi oturdu. 

Can'ın rahatsız olduğunu fark eden sosyal medya kullanıcıları tepkilerini dile getirdi.

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Türk televizyon tarihine damga vuran isimlerden biri olan Defne Joy Foster, 2011 yılında henüz 35 yaşındayken ani şekilde hayatını kaybetmişti.

Türk televizyon tarihine damga vuran isimlerden biri olan Defne Joy Foster, 2011 yılında henüz 35 yaşındayken ani şekilde hayatını kaybetmişti.

Sevenlerini yasa boğan bu ölüm, uzun süre tartışma yaratmıştı. Foster'ın geride bıraktığı küçük oğlu Can, o günden sonra gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başladı.

Yıllar içinde Can'ın babası İlker Solmaz, hayatını yeniden kurdu ve Beyza Dankal ile evlendi. Çift, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla zaman zaman gündeme gelirken, Can'ın hayatı ve son hali de merak konusu olmaya başlandı.

Özellikle Beyza Dankal’ın daha önce yaptığı açıklamalarda, Can’ın annesinin ölümünü nasıl öğrendiğiyle ilgili anlattıkları büyük yankı uyandırmıştı. Biz de detaylardan bahsetmiştik:

Geçtiğimiz günlerde Solmaz ve Dankal çiftinin sosyal medya hesabından paylaştıkları bir video, tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Geçtiğimiz günlerde Solmaz ve Dankal çiftinin sosyal medya hesabından paylaştıkları bir video, tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Son zamanlarda YouTube'a atılan Beyza Dankal ve İlker Solmaz çektikleri videolarda Defne Joy Foster ve ilişkilerine dair yaptıkları açıklamalarla manşetlere yerleşmeye başladı. Daha önce Foster'ın oğlu Can'ın ilk kez anne dediği anlardan tutun da geçmişte yaşadıklarına kadar birçok konuya değinen ikili bu sefer tepkileri üzerine çekti.

Videoda Can’ın oldukça rahatsız ve mesafeli tavırlar sergilemesi dikkatlerden kaçmadı. Annesiyle ilgili sorulara sessiz kalması ve vücut dili, sosyal medyada eleştiri dolu yorumlarına neden oldu.

Gelin o anlara birlikte bakalım:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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