İlker Yasin Solmaz Eşi Defne Joy Foster'ın Vefatının Ardından Yaşadıklarını İlk Kez Anlattı!

Defne Joy Foster'ın 2 Şubat 2011 tarihinde Kadıköy Caddebostan’da Ahmet Altan’ın oğlu Kerem Altan’ın evinde ölü bulunmasının ardından soruşturma günler sürmüş ve aile her an odak noktasında kalmıştı.

Çift kendilerine sorulan “ Tanıştıktan sonra ne zaman evlendiniz?” sorusu üzerine 'Başımızdan geçen olayların akabinde mahalle baskısı, basın, yazılanlar, çizilenler, kaçışlar, bilmem neler… İnsanlar böyle hiçbir şekilde hayatı yaşatmıyor, kimse sana yaşatmıyor. Herkes bir şeyden nemalanmağa çalışıyor, o mevzudan beslenelim. Magazinler çoşmuş bilmem ne.. Kimse düşünmüyor böyle 24 ya da 25 aylık yani. Kimse senin 25 aylık çocuğun var, bu çocuk ne oluyor ne bitiyor diye hiç kimse bir şey düşünmüyor.” diyerek eşinin vefatı ve oğlu Can'ın küçük yaşta annesiz kalmasıyla birlikte yaşadığı zorlu süreci ilk kez anlattı.