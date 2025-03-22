İlker Yasin Solmaz Eşi Defne Joy Foster'ın Vefatının Ardından Yaşadıklarını İlk Kez Anlattı!
İlker Yasin Solmaz Eşi Defne Joy Foster'ın Vefatının Ardından Yaşadıklarını İlk Kez Anlattı!
2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster'ın eşi İlker Yasin Solmaz, vefatının ardından 8 ay sonra Beyza Dankal ile evlenme kararı almıştı. Bu kararı üzerine tepkilerin odağı olan Solmaz, o dönemde medya ve toplumun baskılarına rağmen, 25 aylık oğulları Can’ın durumunu kimsenin düşünmediğini dile getirdi. Ayrıca, evlilikleri hakkında çıkan haberler ve yaşadıkları karmaşayı güçlü bir şekilde atlattıklarını açıklayan isim neler söylemiş gelin birlikte bakalım!
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Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Eda karakterleriyle hepimizin kalbinde taht kurmayı başaran Defne Joy Foster'ın vefatının üzerinden 14 yıl geçti.
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2011 yılında hayatımızdan ayrılan Defne Joy Foster'ın eşi İlker Yasin Solmaz vefatının ardından hayatını Beyza Dankal ile birleştirme kararı almıştı.
Eşi Defne Joy Foster'ın ani ve genç yaştaki kayıbıyla yüzleşen, oğlu Can ile bir başına kalan İlker Yasin Solmaz yaşadıkları zorlukları anlattı.
Defne Joy Foster'ın vefatından 8 ay sonra evlenen İlker Yasin Solmaz ikilinin bu kararını nasıl aldığını da açıkladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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