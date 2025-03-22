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İlker Yasin Solmaz Eşi Defne Joy Foster'ın Vefatının Ardından Yaşadıklarını İlk Kez Anlattı!

İlker Yasin Solmaz Eşi Defne Joy Foster'ın Vefatının Ardından Yaşadıklarını İlk Kez Anlattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.03.2025 - 10:07

2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster'ın eşi İlker Yasin Solmaz, vefatının ardından 8 ay sonra Beyza Dankal ile evlenme kararı almıştı. Bu kararı üzerine tepkilerin odağı olan Solmaz, o dönemde medya ve toplumun baskılarına rağmen, 25 aylık oğulları Can’ın durumunu kimsenin düşünmediğini dile getirdi. Ayrıca, evlilikleri hakkında çıkan haberler ve yaşadıkları karmaşayı güçlü bir şekilde atlattıklarını açıklayan isim neler söylemiş gelin birlikte bakalım!

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Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Eda karakterleriyle hepimizin kalbinde taht kurmayı başaran Defne Joy Foster'ın vefatının üzerinden 14 yıl geçti.

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Eda karakterleriyle hepimizin kalbinde taht kurmayı başaran Defne Joy Foster'ın vefatının üzerinden 14 yıl geçti.

Enerjisi, sempatik tavırları ve kahkahasıyla izleyicilerin favorisi olan Defne Joy Foster'ın erken yaştaki kaybı hem dizinin sevenlerine hem hayranlarına hem de ailesine büyük bir şok yaşatmıştı.

2011 yılında hayatımızdan ayrılan Defne Joy Foster'ın eşi İlker Yasin Solmaz vefatının ardından hayatını Beyza Dankal ile birleştirme kararı almıştı.

2011 yılında hayatımızdan ayrılan Defne Joy Foster'ın eşi İlker Yasin Solmaz vefatının ardından hayatını Beyza Dankal ile birleştirme kararı almıştı.

Annesini kaybettiğinde henüz 2 yaşında olan Can şimdilerde büyüdü, liseli oldu.  İlker Yılmaz ise o dönem 8 ay sonra hayatını başka birisiyle birleştirmesiyle eleştirilerin odağı olmuştu. 

Eşi Beyza Dankal'la YouTube platformunda videolarını paylaşmaya başlayan İlker Solmaz o dönem Foster'ın vefatının ardından yaşadıklarıyla ilgili ilk kez konuştu.

Eşi Defne Joy Foster'ın ani ve genç yaştaki kayıbıyla yüzleşen, oğlu Can ile bir başına kalan İlker Yasin Solmaz yaşadıkları zorlukları anlattı.

Eşi Defne Joy Foster'ın ani ve genç yaştaki kayıbıyla yüzleşen, oğlu Can ile bir başına kalan İlker Yasin Solmaz yaşadıkları zorlukları anlattı.

Defne Joy Foster'ın 2 Şubat 2011 tarihinde Kadıköy Caddebostan’da Ahmet Altan’ın oğlu Kerem Altan’ın evinde ölü bulunmasının ardından soruşturma günler sürmüş ve aile her an odak noktasında kalmıştı.

Çift kendilerine sorulan “ Tanıştıktan sonra ne zaman evlendiniz?” sorusu üzerine  'Başımızdan geçen olayların akabinde mahalle baskısı, basın, yazılanlar, çizilenler, kaçışlar, bilmem neler… İnsanlar böyle hiçbir şekilde hayatı yaşatmıyor, kimse sana yaşatmıyor. Herkes bir şeyden nemalanmağa çalışıyor, o mevzudan beslenelim. Magazinler çoşmuş bilmem ne.. Kimse düşünmüyor böyle 24 ya da 25 aylık yani. Kimse senin 25 aylık çocuğun var, bu çocuk ne oluyor ne bitiyor diye hiç kimse bir şey düşünmüyor.” diyerek eşinin vefatı ve oğlu Can'ın küçük yaşta annesiz kalmasıyla birlikte yaşadığı zorlu süreci ilk kez anlattı.

Defne Joy Foster'ın vefatından 8 ay sonra evlenen İlker Yasin Solmaz ikilinin bu kararını nasıl aldığını da açıkladı.

Defne Joy Foster'ın vefatından 8 ay sonra evlenen İlker Yasin Solmaz ikilinin bu kararını nasıl aldığını da açıkladı.

Eşi Beyza Solmaz ile ilgili o dönemde haklarında çıkan haberler hakkında “ Herkes kafasına göre yok öyle tanıştılar, yok görücü usulü ablası evlendi diye yazdılar. Daha öncede beraberdi bunlar dedi. O süreç mahkemeler devam ediyor, biz çocuklar aynı şekilde. Hayat devam ediyor. Beyza’nın o zaman kurumsal bir işi var, benim aynı zamanda işim var. Böyle o karmaşanın içinden biz güçlü bir şekilde çıktık. Ve hiç kimseye pabuç bırakmadık.” diyen İlker Yasin Solmaz evliliğinin nasıl gerçekleştiğini de böyle anlattı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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