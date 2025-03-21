Birce Akalay Kendisinin Kısa Saçlı Yeni İmajını Kemal Sunal'ın Şabaniye Karakterine Benzetenlere Cevap Verdi!
Birce Akalay Kendisinin Kısa Saçlı Yeni İmajını Kemal Sunal'ın Şabaniye Karakterine Benzetenlere Cevap Verdi!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/s...
Aşk hayatıyla gündemde gördüğümüz Birce Akalay, son olarak Mezarlık dizisinin yeni sezonuyla dijital bir platformda izleyici karşısına geçmişti. Geçtiğimiz aylarda imaj değişlikliğine giden Birce Akalay saçlarını kısacık kestirmişti.
Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre, yeni imajıyla kendisini Şabaniye karakterine benzetenlere oyuncudan cevap geldi.
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Birce Akalay hem dijital platformlarda hem de ana akımda oyunculuğunu izlemeye doyamadığımız isimlerden biri.
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Paylaşım demişken, geçtiğimiz haftalarda kendisini uzun sürenin ardından yaptığı imaj değişikliğini sosyal medya hesabından duyurmasıyla konuşmuştuk.
Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre, Birce Akalay yeni imajı hakkında yapılan benzetmeler hakkında konuştu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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