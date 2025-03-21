Birce Akalay Kendisinin Kısa Saçlı Yeni İmajını Kemal Sunal'ın Şabaniye Karakterine Benzetenlere Cevap Verdi!

Daha önce de kısa saç tercih eden ama uzun saçlarıyla ayrı beğenilen Akalay'ın canlandıracağı bir karakter için böyle bir karar almış olabileceği düşünülmüştü.

Bu radikal imaj değilikliğinin ardından birçok ünlü isme benzetilen Akalay'ın yeni görüntüsü sosyal medyaya damga vurmuştu. Önce Yılmaz Morgül'e benzetilen isim ardından da Edis'e benzetilince goygoyseverler boş durmamıştı.

Oyuncu, kendisini Yılmaz Morgül ve Edis'e benzetenler hakkında “Onları görmedim. Görsem gülerdim, hoşuma giderdi. Ben bir tek Şabaniye’yi gördüm, çok güldüm. Onu da kuaför arkadaşım Ferit’e gönderdim, ‘Bana Şabaniye diyorlar Ferit, ne yaptın?’ dedim.' şeklinde konuştu.