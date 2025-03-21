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Birce Akalay Kendisinin Kısa Saçlı Yeni İmajını Kemal Sunal'ın Şabaniye Karakterine Benzetenlere Cevap Verdi!

Birce Akalay Kendisinin Kısa Saçlı Yeni İmajını Kemal Sunal'ın Şabaniye Karakterine Benzetenlere Cevap Verdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.03.2025 - 20:05

Aşk hayatıyla gündemde gördüğümüz Birce Akalay, son olarak Mezarlık dizisinin yeni sezonuyla dijital bir platformda izleyici karşısına geçmişti. Geçtiğimiz aylarda imaj değişlikliğine giden Birce Akalay saçlarını kısacık kestirmişti. 

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre, yeni imajıyla kendisini Şabaniye karakterine benzetenlere oyuncudan cevap geldi.

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/s...
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Birce Akalay hem dijital platformlarda hem de ana akımda oyunculuğunu izlemeye doyamadığımız isimlerden biri.

Birce Akalay hem dijital platformlarda hem de ana akımda oyunculuğunu izlemeye doyamadığımız isimlerden biri.

Mezarlık ve Kuş Uçuşu gibi yapımlarla adından bahsettiren Birce Akalay'ı uzun süredir ekranlardan takip ediyoruz. Sık sık gündeme gelen isim içten tavırları ve özel hayatıyla dikkat çekmeye devam ediyor. 

Hakan Kurtaş'la yaşadığı ilişkiye de gündeme gelen Birce Akalay her yeni paylaşımıyla ikiliye gıptayla bakılmasına yol açıyor...

Paylaşım demişken, geçtiğimiz haftalarda kendisini uzun sürenin ardından yaptığı imaj değişikliğini sosyal medya hesabından duyurmasıyla konuşmuştuk.

Paylaşım demişken, geçtiğimiz haftalarda kendisini uzun sürenin ardından yaptığı imaj değişikliğini sosyal medya hesabından duyurmasıyla konuşmuştuk.

Daha önce de kısa saç tercih eden ama uzun saçlarıyla ayrı beğenilen Akalay'ın canlandıracağı bir karakter için böyle bir karar almış olabileceği düşünülmüştü.

Bu radikal imaj değilikliğinin ardından birçok ünlü isme benzetilen Akalay'ın yeni görüntüsü sosyal medyaya damga vurmuştu. Önce Yılmaz Morgül'e benzetilen isim ardından da Edis'e benzetilince goygoyseverler boş durmamıştı.

Oyuncu, kendisini Yılmaz Morgül ve Edis'e benzetenler hakkında “Onları görmedim. Görsem gülerdim, hoşuma giderdi. Ben bir tek Şabaniye’yi gördüm, çok güldüm. Onu da kuaför arkadaşım Ferit’e gönderdim, ‘Bana Şabaniye diyorlar Ferit, ne yaptın?’ dedim.' şeklinde konuştu.

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre, Birce Akalay yeni imajı hakkında yapılan benzetmeler hakkında konuştu.

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre, Birce Akalay yeni imajı hakkında yapılan benzetmeler hakkında konuştu.

Kendisini Kemal Sunal’ın canlandırdığı unutulmaz karakter ‘Şabaniye’ye benzettiklerini söyleyen oyuncu “Ama ben severim Kemal Sunal’ı, ruhu şad olsun. Şabaniye önemlidir hepimiz için, o dönemin vizyonlu kadınlarındandır.” ifadelerini kullandı. 

Kadınlar genelde ya depresyonda olduklarında ya da mutluluktan saçlarıyla oynarlar. Sizin saçlarınızı kısaltmanızın özel bir sebebi var mıydı?” sorusuna “Yok canım, çok şükür ben mutluyum” diyen Akalay, “Yeni bir proje için mi yoksa?” sorusunda da “Onu sonra konuşuruz, şimdi bir şey söylemeyeyim, haberiniz olacaktır” diyerek cevap verdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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