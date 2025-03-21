Çenesine İşlem Yaptıran Şarkıcı Hatice'nin Başına Gelenler Korkuttu: "Botoks Zehirlenmesi Yaşadım"
Çenesine İşlem Yaptıran Şarkıcı Hatice'nin Başına Gelenler Korkuttu: "Botoks Zehirlenmesi Yaşadım"
Şarkıcı Hatice hakkında ortaya çıkan haberlerle birlikte endişe oluştururken 'yanlış botoks mağduru' iddialarına dair açıklamalarda bulundu.
Zaman zaman açıklamalarıyla gündeme oturan Hatice çenesine yaptırdığı botoks işleminin ardından botoks zehirlenmesi yaşadığını belirtti. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Hatice son olarak hastaneden paylaşım yaptı.
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Geçmişten bu yana yaptığı olay yaratan açıklamalarla magazin manşetlerine yerleşen, oy kullanma kombinleriyle de gündeme oturan Hatice bu sefer sağlık sorunuyla adından bahsettirdi.
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Bugün "yanlış botoks mağduru" olduğu iddialarıyla haberlere yerleşen Hatice sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yanlış anlaşılmaları giderdi.
Yaptırdığı işlemin ardından "Yeme, yutma ve çiğneme zorluğu" geçirdiğini belirten şarkıcı "Botoks zehirlenmesi yaşadığını" söyledi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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