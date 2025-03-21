Çenesine İşlem Yaptıran Şarkıcı Hatice'nin Başına Gelenler Korkuttu: "Botoks Zehirlenmesi Yaşadım"

“İlk iki gün yeme, yutma, çiğneme problemi yaşadım. Kaldı ki ilk defa yaptırmıyorum dediğim gibi. Yani hiçbir şey yiyemediğimi düşünün ve yutkunamadığımı düşünün. Sonrasında 3. ve 4. gün kollarımda ayaklarımda bir dermansızlık. Yani bir halsizlik bir uyuşma hasta mı oluyorum acaba dedim. Yok gittim genel kontrollerimi yaptırdım. Öyle bir şey de yok' ifadelerini kullandı.

Hastaneden paylaşım yapan ünlü isim 'Arayıp soran herkese öncelikle teşekkür ederim. Yaptırmış olduğum botoks birkaç gündür üzerimde negatif bir hal bıraktı. Tedbir amaçlı hastaneye geldim ve çok şükür ki iyiyim. İyi ki varsınız' şeklinde sağlık durumunu özetledi.