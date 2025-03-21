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Çenesine İşlem Yaptıran Şarkıcı Hatice'nin Başına Gelenler Korkuttu: "Botoks Zehirlenmesi Yaşadım"

Çenesine İşlem Yaptıran Şarkıcı Hatice'nin Başına Gelenler Korkuttu: "Botoks Zehirlenmesi Yaşadım"

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.03.2025 - 19:00

Şarkıcı Hatice hakkında ortaya çıkan haberlerle birlikte endişe oluştururken 'yanlış botoks mağduru' iddialarına dair açıklamalarda bulundu.

Zaman zaman açıklamalarıyla gündeme oturan Hatice çenesine yaptırdığı botoks işleminin ardından botoks zehirlenmesi yaşadığını belirtti. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Hatice son olarak hastaneden paylaşım yaptı.

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Geçmişten bu yana yaptığı olay yaratan açıklamalarla magazin manşetlerine yerleşen, oy kullanma kombinleriyle de gündeme oturan Hatice bu sefer sağlık sorunuyla adından bahsettirdi.

Geçmişten bu yana yaptığı olay yaratan açıklamalarla magazin manşetlerine yerleşen, oy kullanma kombinleriyle de gündeme oturan Hatice bu sefer sağlık sorunuyla adından bahsettirdi.

'Hata mı yaptım gece kulüplerine gitmeyelim, barlara gitmeyelim, arkadaşlarından uzak tut sevmiyorum, beğenmiyorum... Aile gibi yaşayalım dedim' sözleriyle hafızalara yerleşen Hatice'nin adını sansasyon yaratan sözleriyle sık sık duyuyoruz.

Geçmişte şarkılarıyla çok konuşulan şimdilerde sosyal medya paylaşımları ve tarzıyla dikkat çeken isim hakkında ortaya çıkan haberler kafa karıştırdı.

Bugün "yanlış botoks mağduru" olduğu iddialarıyla haberlere yerleşen Hatice sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yanlış anlaşılmaları giderdi.

Yaptırdığı işlemin ardından "Yeme, yutma ve çiğneme zorluğu" geçirdiğini belirten şarkıcı "Botoks zehirlenmesi yaşadığını" söyledi.

Yaptırdığı işlemin ardından "Yeme, yutma ve çiğneme zorluğu" geçirdiğini belirten şarkıcı "Botoks zehirlenmesi yaşadığını" söyledi.

“İlk iki gün yeme, yutma, çiğneme problemi yaşadım. Kaldı ki ilk defa yaptırmıyorum dediğim gibi. Yani hiçbir şey yiyemediğimi düşünün ve yutkunamadığımı düşünün. Sonrasında 3. ve 4. gün kollarımda ayaklarımda bir dermansızlık. Yani bir halsizlik bir uyuşma hasta mı oluyorum acaba dedim. Yok gittim genel kontrollerimi yaptırdım. Öyle bir şey de yok' ifadelerini kullandı.

Hastaneden paylaşım yapan ünlü isim 'Arayıp soran herkese öncelikle teşekkür ederim. Yaptırmış olduğum botoks birkaç gündür üzerimde negatif bir hal bıraktı. Tedbir amaçlı hastaneye geldim ve çok şükür ki iyiyim. İyi ki varsınız' şeklinde sağlık durumunu özetledi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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