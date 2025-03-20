İşleri Yüzünden Boşanma İddialarına Sessiz Kaldığı Söylenen Pelin Akil'in Eşi Anıl Altan Kafa Karıştırdı

Mehmet Üstündağ'ın iddiasına göre geçtiğimiz gün birlikte influencerlık yaptıkları ve reklam aldıkları yüzünden boşanmayla ilgili açıklama yapmadıkları söylenen Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin boşanma haberleri yine gündemde. Her hamleleri başka bir ayrılık sinyali olarak algılanan çiftin yine paylaşımları kafa karıştırdı.

Sosyal medyadaki yorumları ve paylaşımlarıyla dikkat çeken ikili bu sefer Anıl Altan'ın hikayesindeki yazıyla gündeme geldi. Gelin o paylaşıma birlikte bakalım...