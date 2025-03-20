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İşleri Yüzünden Boşanma İddialarına Sessiz Kaldığı Söylenen Pelin Akil'in Eşi Anıl Altan Kafa Karıştırdı

İşleri Yüzünden Boşanma İddialarına Sessiz Kaldığı Söylenen Pelin Akil'in Eşi Anıl Altan Kafa Karıştırdı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.03.2025 - 17:07

Mehmet Üstündağ'ın iddiasına göre geçtiğimiz gün birlikte influencerlık yaptıkları ve reklam aldıkları yüzünden boşanmayla ilgili açıklama yapmadıkları söylenen Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin boşanma haberleri yine gündemde. Her hamleleri başka bir ayrılık sinyali olarak algılanan çiftin yine paylaşımları kafa karıştırdı.

Sosyal medyadaki yorumları ve paylaşımlarıyla dikkat çeken ikili bu sefer Anıl Altan'ın hikayesindeki yazıyla gündeme geldi. Gelin o paylaşıma birlikte bakalım...

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Pelin Akil ve Anıl Altan ikilisinin adı uzun süredir boşanma iddialarıyla anılıyor bildiğiniz gibi. Sosyal medyanın en sevilen isimlerinden olan çiftin karıştığı iddialar haliyle merak uyandırıyor.

Pelin Akil ve Anıl Altan ikilisinin adı uzun süredir boşanma iddialarıyla anılıyor bildiğiniz gibi. Sosyal medyanın en sevilen isimlerinden olan çiftin karıştığı iddialar haliyle merak uyandırıyor.

Sevimli kızları Alin ve Lina'nın dünyaya gelmesiyle aileleriyle yaptıkları paylaşımlara beğeni yağan Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin mutlu birlikteliklerine düşen gölge geçtiğimiz seneye dayanıyor. 

Haklarında çıkan ayrılık iddialarına kaçamak cevaplar veren çiftin 'Şu an öyle bir şey yok ama hayat bu belli olmaz' şeklindeki sözleri uzun süredir kafaları karıştırıyor.

Son zamanlarda ise iddialar boşanma kararının neden alındığından tutun da çiftin sessiz kalma nedenine kadar magazin manşetlerini sardı.

Son zamanlarda ise iddialar boşanma kararının neden alındığından tutun da çiftin sessiz kalma nedenine kadar magazin manşetlerini sardı.

Önce boşanma davası açıp, süreci çoktan başlattığı iddia edilen çiftin haberlerin duyulmasını istemediği çünkü kızlarının durumdan etkinlenmelerini önmeleye çalıştığı iddia edilmişti.

Çok geçmeden ailecek kameraya yakalanan çift kızlarının yanında bu soruların sorulmasına sinirlenmiş, 'Sorununuzu hallettiniz mi?' sorusuna da 'evet' cevabını verince ortada bir sorun olduğunu kabul edilmişti.

Geçtiğimiz gün ise Mehmet Üstündağ ikilinin boşanma iddialarını kabul etmediklerini çünkü reklam anlaşmaları olduğunu iddia ederek şaşırtan ifadelerde bulunmuştu:

İddialara rağmen zaman zaman birbirlerine sosyal medyadan yorum yapan ikili bu sefer de Anıl Altan'ın bavul paylaşımıyla gündeme geldi.

İddialara rağmen zaman zaman birbirlerine sosyal medyadan yorum yapan ikili bu sefer de Anıl Altan'ın bavul paylaşımıyla gündeme geldi.

Kızının kendisine verdiği peluş oyuncağı paylaşan Anıl Altan fotoğrafın üstüne 'Babacığım bunu yanına al beni özlediğinde buna sarıl tamam mı?' notunu düştü.

Daha önce çıkan iddialarda evlerini ayırdığı söylenen ikilinin bu paylaşımı üzerine ortaya atılan spekülasyonlar kuvvetlendi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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