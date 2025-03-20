Oğullarının Yüzü İlk Kez Gözüktü: Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'nun Kızları Zeynep 3, Hazar 1 Yaşına Girdi!
Oğullarının Yüzü İlk Kez Gözüktü: Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'nun Kızları Zeynep 3, Hazar 1 Yaşına Girdi!
Oyunculuk yetenekleri kadar meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile evliliğiyle de adından bahsettiren Taner Ölmez'in mutlu ailesine daha önce denk gelmişsinizdir. Şimdilerde Deha dizisiyle ekranlarda gördüğümüz başarılı isim 2021 senesinde yaptığı evliliğin ardından babalık duygusunu tatmıştı. Geçen sene mart ayında oğulları Hazar'ı kucağına alan çiftimiz çocuklarının yeni yaşlarını kutladı. Hazar 1 yaşına girerken ikilinin kızları Zeynep de 3 yaşına bastı!
Gelin iç ısıtan o kareye birlikte bakalım!
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Mutlu beraberliklerini 2021 yılında evlilikle taçlandıran Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu ikilisi magazin dünyasının gıptayla takip edilen çiftlerinden biri.
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Üç yıllık evliliklerinin ikinci meyvesi olan oğulları Hazar'ı geçtiğimiz sene 14 Mart günü kucağına alan çiftimiz o dönem genişlettikleri aileleriyle kalpleri eritmişti.
İkilinin kızları Zeynep 3, oğulları Hazar ise 1 yaşına bastı! Ünlü çift çocuklarının doğum gününü düzenledikleri parti ile kutladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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unutturma çalışması yavaş yavaş kurbağa deneyi
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