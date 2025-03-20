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Oğullarının Yüzü İlk Kez Gözüktü: Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'nun Kızları Zeynep 3, Hazar 1 Yaşına Girdi!

Oğullarının Yüzü İlk Kez Gözüktü: Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'nun Kızları Zeynep 3, Hazar 1 Yaşına Girdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.03.2025 - 14:27

Oyunculuk yetenekleri kadar meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile evliliğiyle de adından bahsettiren Taner Ölmez'in mutlu ailesine daha önce denk gelmişsinizdir. Şimdilerde Deha dizisiyle ekranlarda gördüğümüz başarılı isim 2021 senesinde yaptığı evliliğin ardından babalık duygusunu tatmıştı. Geçen sene mart ayında oğulları Hazar'ı kucağına alan çiftimiz çocuklarının yeni yaşlarını kutladı. Hazar 1 yaşına girerken ikilinin kızları Zeynep de 3 yaşına bastı!

Gelin iç ısıtan o kareye birlikte bakalım!

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Mutlu beraberliklerini 2021 yılında evlilikle taçlandıran Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu ikilisi magazin dünyasının gıptayla takip edilen çiftlerinden biri.

Mutlu beraberliklerini 2021 yılında evlilikle taçlandıran Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu ikilisi magazin dünyasının gıptayla takip edilen çiftlerinden biri.

Son zamanlarda Deha dizisinde canlandırdığı Cesur karakteri ile yine oyunculuk yetenekleriyle izleyenleri kendine hayran bırakmayı başaran Taner Ölmez'in özel hayatı da büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Oyuncu eşi Ece Çeşmioğlu ile birlikteliklerini güzeller güzeli kızları Zeynep'le taçlandırmalarının ardından ve mutluluklarını ikiye katlayan çiftimiz geçtiğimiz sene müjdeli haberi duyurmuştu.

Üç yıllık evliliklerinin ikinci meyvesi olan oğulları Hazar'ı geçtiğimiz sene 14 Mart günü kucağına alan çiftimiz o dönem genişlettikleri aileleriyle kalpleri eritmişti.

Üç yıllık evliliklerinin ikinci meyvesi olan oğulları Hazar'ı geçtiğimiz sene 14 Mart günü kucağına alan çiftimiz o dönem genişlettikleri aileleriyle kalpleri eritmişti.

Kızları Zeynep ve oğulları Hazar'la ailelerini büyüten Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu yeni paylaşımlarıyla yine sosyal medyada beğeni topladı.

İkilinin kızları Zeynep 3, oğulları Hazar ise 1 yaşına bastı! Ünlü çift çocuklarının doğum gününü düzenledikleri parti ile kutladı.

İkilinin kızları Zeynep 3, oğulları Hazar ise 1 yaşına bastı! Ünlü çift çocuklarının doğum gününü düzenledikleri parti ile kutladı.

Ailenin birbirinden mutlu kareleri beğeni toplarken 1 yaşına basan Hazar'ın yüzü ilk defa gözüktü!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Osman Elmallı

🤢🤢🤮🤮

Osman Elmallı

unutturma çalışması yavaş yavaş kurbağa deneyi

Osman Elmallı

😝😜😋🤣😆😂😁😄😛🤪😀😃😝